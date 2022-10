Cukorral kapcsolatos tévhitek - mit mond a tudomány?

A világ cukortermelése az elmúlt évszázad során több tízszeresére emelkedett. A WHO szerint a napi ajánlott cukormennyiség közel négyszeresét fogyasztjuk. Az élelmiszerek hozzáadottcukor-tartalma nagyban hozzájárul a megnövekedett cukorfogyasztásunkhoz, ezért mindenképpen érdemes alaposan elolvasni az egyes termékek címkéit.

Az interneten számos információ kering a fehér méregként is emlegetett cukorról. De vajon mennyi igaz belőlük? Mielőtt lerántjuk a leplet a cukorral kapcsolatos mítoszokról, nézzük meg közelebbről, mi is ez az édes, kristályos anyag.

A hétköznapi értelemben cukornak nevezett anyag kémiai neve szacharóz. Felépítéséről elmondható, hogy két molekularész alkotja. Elfogyasztása után a szervezetünkben alkotórészeire, fruktózra (gyümölcscukor) és glükózra (szőlőcukor) bomlik, ez utóbbi a sejtjeink legfőbb energiaforrása. A cukor szerkezetének azonban vajmi kevés köze van hírhedtségéhez, az ok inkább az ízében keresendő. Ismerjük meg a legelterjedtebb kijelentéseket a cukorról, valamint azok igazságtartalmát.

1. A cukor függőséget okoz

Állatkísérletek valóban találtak kapcsolatot a cukorfogyasztás és kábítószerhez hasonló hatások között, úgymint a falánkság, a sóvárgás, a tolerancia, az elvonás és a jutalmazás öröme. Az így nyert adatokat humán kísérleti környezetben azonban nem lehet kivitelezni, hiszen az alanyoknak csupán cukrot szabadna fogyasztaniuk a hiteles eredmények érdekében. Ugyanakkor több szakember, köztük neves pszichológusok is vizsgálták a témát. Jelenleg a szakértők nem sorolják a cukrot a függőséget okozó anyagok közé, habár pszichológiai hatásai – többek között az agyi jutalmazási rendszereken keresztül – vitathatatlanok.

2. A cukor élénkíti a gyerekeket

Talán ez a leggyakoribb mítosz: a ’90-es években került a figyelem középpontjába a feltételezés, melyre a média is jócskán ráerősített. Számos tudományos közlemény adatai alapján a szacharóz nem befolyásolja a gyerekek viselkedését, illetve szellemi teljesítményét, sőt az alvásukat sem. Akkor miért vált ki mégis hiperaktivitást a gyerekekből? Erre is van magyarázat. Gondoljunk csak egy születésnapi bulira, ahol az asztal roskadásig tele van mindenféle édességgel. A gyerekek nem az elfogyasztott cukortól, hanem egyszerűen az ünnepléstől, a társaságtól lesznek izgatottak. Ha pedig a gyermekünk ajándékba kapja tőlünk kedvenc cukorkáját, süteményét vagy csokoládéját, a féktelen öröm szintén magyarázható a jutalmazás, illetve a meglepetés puszta tényével.

3. A cukortól cukorbetegek leszünk

Szintén elterjedt tévhit, amiben van némi igazság, de a valóság kicsit bonyolultabb. Nagy mennyiségű cukor fogyasztása elhízáshoz vezethet, a túlsúly pedig megnöveli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának valószínűségét. Ugyanakkor mindez nem mondható el az 1-es típusú cukorbetegségről, hiszen ennek előfordulása a táplálkozástól és az életmódtól független. Mindezek tükrében a cukor nem közvetlenül felelős a diabétesz kialakulásáért.

4. Fogyókúra alatt kerüljük a gyümölcsöket

Néhányan úgy gondolják, hogy érdemes a gyümölcsöket (azok természetes gyümölcscukor-tartalma miatt) kiiktatni az étrendből diéta idején. Nos, ezt alátámasztani nem tudjuk, cáfolni viszont annál inkább. A gyümölcsök rendkívül értékes forrásai a vitaminoknak, a különböző ásványi anyagoknak, valamint a rostoknak. Egy, fagyasztva szárított mangóval készült tanulmányban az éhgyomri vércukorértékek kifejezett pozitív változásait tapasztalták, a mindennapos áfonyafogyasztás pedig fokozta az inzulinérzékenységet, ezáltal kiegyensúlyozottabb vércukorszintet eredményezett. Beláthatjuk tehát, hogy a gyümölcsök mellőzése, legyen szó bármilyen fogyókúráról, nagy hiba lenne.

5. Teljesen ki kell iktatnunk a cukrot az étrendünkből

A túlzott cukorfogyasztás valóban nem jó az egészségnek, de teljesen nem érdemes (és nem is lehet) elhagyni. Mint általában, itt is a mértékletesség a siker titka. A hozzáadott cukrot tartalmazó édesipari termékek, üdítők kerülése mindenképpen ajánlott, helyettük válasszuk a természetes cukrokban bővelkedő gyümölcsöket nassolásra, illetve édesítésre.

6. A cukor rákot okoz

A daganatos sejtek gyorsan növekednek, ehhez pedig energiára van szükségük, amelyet többek között a cukor is képes biztosítani. Valószínűleg innen ered ez a tévhit. A valósághoz hozzátartozik az is, hogy valamennyi sejtünk számára létfontosságú a cukor, a rákos sejtek túléléséhez pedig a cukron kívül aminosavak és zsírok is szükségesek. Mindezidáig nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a cukorban szegény étrend megállíthatja a rákos sejtek növekedését vagy növelheti a már diagnosztizált betegek túlélési esélyeit. Jelenleg is zajlanak kutatások a daganatos sejtek növekedése és a táplálkozási szokások összefüggéseiről.

Összefoglalva

Kijelenthetjük, hogy nagy érdeklődés övezi a cukorral kapcsolatos híreket. Habár közvetlen kapcsolatot nem találtak a kutatók a cukorfogyasztás és az egyes betegségek között, a túlzott cukorbevitel és a mozgásszegény életmód következtében kialakuló elhízás világméretű probléma. Ennélfogva kiemelten fontos a szülők szerepe, hogy gyermekeink tudjanak különbséget tenni az egészséges (lásd gyümölcsök) és a kevésbé egészséges cukorforrások (lásd péksütemények, feldolgozott élelmiszerek) között.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Medical myths: All about sugar (MedicalNewsToday), Medical myths: Does sugar make children hyperactive? (MedicalNewsToday)