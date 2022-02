Az energiamentes édesítőszerek táplálkozás-élettani előnyei

Az utóbbi évtizedben egyre jobban elterjedt a kalóriamentes és alacsony kalóriatartalmú (úgynevezett nemnutritív) édesítőszerek alkalmazása mind az élelmiszeriparban, mind a háztartásokban.

A boltok polcain különböző termékek széles skálája tartalmazza ezeket az édesítőszereket, ilyenek például az üdítőitalok, tejtermékek, ételízesítők, salátaöntetek, emellett az egészségügyben is megjelentek már a rágható multivitamin tablettákban és köhögés elleni szirupokban.

A mesterséges édesítőszerekről Az édes íz szeretete velünk született tulajdonság, már az újszülöttek is ösztönösen előnyben részesítik többi ízzel szemben. A különböző eredetű cukrok jelentős kalóriatartalma miatt (illetve cukorbetegek számára készült élelmiszerekben) manapság egyre több termék előállításánál használnak mesterséges édesítőszereket.

Használatuk egyik legnagyobb előnye abban rejlik, hogy az édes íz élvezetét nyújtják, nagyobb mennyiségű energia bevitele nélkül. Ennek a tulajdonságuknak köszönhetően jól beilleszthetőek azok étrendjébe is, akiknek valamilyen ok (pl. cukorbetegség, fogyókúra) miatt oda kell figyelniük étrendjük cukortartalmára, ezzel is változatosabbá téve az ő menüjüket. Következetes alkalmazásuk esetén segítik a testtömeg-karbantartó programokat, valamint az elért eredmény megtartását. Fontos, hogy az egészséges testtömeg megtartásához ne boruljon fel az energiaegyensúly, tehát az elfogyasztott energia egyensúlyban legyen a felhasznált energiával. Emellett kerülni kell a kompenzáló energia bevitelt is, azaz hogy ne pótoljuk az édesítőszerek által elért energiahiányt más élelmiszerekkel.

Az éhségre és táplálékbevitelre vonatkozó kutatásokban azt figyelték meg, hogy ha az ételekben és italokban a szacharózt (kristálycukor) édesítőszerre cserélték, a táplálékbevitel nem növekedett normális és túlsúlyos nőkben és férfiakban. A kalóriamentes édesítőszerekről tudományosan bizonyított vizsgálatok nem mutatták ki, hogy súlygyarapodást okozna embereknél.

Az energiamentes édesítőszerek (például aceszulfám-K, ciklamát, szacharin) nem befolyásolják a vércukor- és inzulinszintet, glikémiás indexük 0. A cukorbetegek étrendjébe kiválóan beilleszthetők, ezáltal változatossá és élvezetessé téve azt. Sokakban felmerül a kétely, hogy a cukorbetegek a nagyobb mennyiségű édesítőszer fogyasztása miatt ki vannak téve különböző mellékhatásoknak (pl. daganatos betegségek). A megengedett napi beviteli értéken belül fogyasztva azonban semmilyen hátrányuk nem származik belőle, ezt tudományosan bizonyították. Ez az érték azt az édesítőszer mennyiséget jelzi, amely akár naponta, egy teljes életen át is biztonságosan fogyasztható bármilyen egészségügyi probléma nélkül. A Megengedett Napi Bevitel az aszpartám esetében (egy 60 kg súlyú ember esetében) például naponta 280 édesítőtabletta és 20 doboz üdítő édesítőtartalmának felel meg, ami ésszerű körülmények között soha nem fogyasztható el.

A cukoralkoholok (pl. szorbit, mannit, xilit) energiatartalma a glükózéval közel azonos, és inzulint igénybe véve, a cukrokhoz hasonló módon metabolizálódnak, ezért ezek kevésbé használhatóak diabetikus étrendben. Ha háziállatot tart otthon, fontos megakadályozni, hogy hozzáférjen a xilithez (más néven xilitol vagy nyírfacukor), ugyanis az a kutyákra és más állatokra nézve is halálos méreg.

Plusz előny hogy, az édesítőszerek fogbarátok, ennek köszönhetően találkozhatunk velük pl. a fogszuvasodást bizonyítottan csökkentő cukormentes rágógumik alkotórészeként.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember