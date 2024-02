Gyermekek a fogorvosi rendelőben

Mint minden ember, valószínűleg a gyermekek is kissé félve érkeznek fogorvosi vizsgálatra. Régi történetek, mendemondák keringenek a szóbeszédben a fogorvosi „élményekről”, amelyek nem biztos, hogy hozzájárulnak a fogászathoz való kedvhez.

Ha gyermekről van szó, akkor minél előbb megismertetjük a fogorvosi kezeléssel, annál jobb. Ez lehet egy vizsgálat, polírozás, bármi, ami nem negatív, nem rossz élmény. Ilyenkor megismerkedik a rendelőben lévő eszközökkel, a fertőtlenítő szagával, és megbizonyosodik róla, hogy a maszkban és kesztyűben dolgozó felnőttek nem bántják.

Mikor érdemes először fogorvoshoz vinni gyermekünket?

Fél éves kor körül bújnak ki az első tejfogak, 1-2 éves kor körül érdemes lehet elvinni már a gyermeket fogorvoshoz. Fontos, hogy épek maradjanak a tejfogak, az az elmélet, hogy az úgyis kiesik, nem jó, hiszen a szuvas fog befertőzheti a maradó fog csíráját, gennyesedést, arcduzzanatot okozhat.

Hogyan válasszunk fogorvost?

Alapvetően a fogorvos, akit fel kell keresnünk, az óvoda vagy iskola által kijelölt gyermekfogorvos. Ő kifejezetten erre specializálódott, kellő türelemmel várja a gyermekeket. Általában van játszósarok, színesek a falak, kaphatnak a kicsik a kezelés végén ajándékot. Felkereshetjük saját fogorvosunkat is, ha benne bízunk meg legjobban, és ő fogad gyerekeket is.

Türelemmel ismertessük meg a közeget a kicsikkel!

Fontos, hogy szoktassuk be a gyermeket, ismerje meg a környezetet, a szagokat. Ha rendszeresen, évente elvisszük vizsgálatra, el tudjuk kerülni a fogfájást, illetve a későbbi drasztikusabb kezeléseket, mint pl. foghúzás, amely miatt aztán félelem alakulhat ki. Egy kicsi tömés, amihez lehet még szuri sem kell, nem fog traumatizálni egy gyermeket, de egy fájó, gennyes fog, ami nehezen zsibbad, és feszül, miközben húzzuk, nem fog örömet okozni! Ők kicsik, nem értik meg, ha segíteni szeretnénk ezzel rajtuk!

Ha pozitív élményeket szeretnénk kötni a tényleges fogorvosi kezeléshez (tömés, húzás), van pár trükk, amellyel elnyerhetjük a kezdő pácines bizalmát. A gyermekek kezelése során folyamatosan beszélünk hozzájuk, mindent elmondunk az ő nyelvükön, szuri előtt epres zsibbasztó zselét használunk. Nálunk "varázstükör" van, és "elefántormány" szívja el a vizet, ami kimossa a fognyűvő manókat és a végén ajándék is jár az ügyes gyermekeknek.

Fogváltáskor konzultáljunk fogszabályzós fogorvossal

6 éves korban fog történni a fogváltás, addig az elvesztett tejfogak helyére nem fog maradó fog nőni.

Fontos a konzultáció egy fogszabályzós fogorvossal, esetleg helyfenntartó készülék felhelyezése is szóba jöhet, hogy elkerüljük a későbbi fogtorlódást. 10 éves kor körül érdemes lehet felkeresni a fogszabályzó szakorvost egy vizsgálatra, mert az időben elkezdett fogszabályzás sokkal gördülékenyebb, mint felnőttkorban. 18 éves korig TB által támogatott a kezelés, így töredékéért megkaphatjuk a készüléket. Az iskolafogászat tud minket fogszabályzásra irányítani.

Fontos a szülői példamutatás és támogatás

Fontos a szülő hozzáállása, a félelmek eloszlatása, hiszen ha a szülő feszült, izgul, a gyermek megérzi, bármilyen kicsi is legyen. Most már nem a középkorban élünk, ahol a borbély húzza érzéstelenítés nélkül a fogat, és engedjük el a mi gyermekkori vésős-kalapálós élményeinket is.

Kérjünk szájhigiénés tanácsokat, milyen fogkrémet használjunk. Én a gyermekeknek való Elmexet szoktam javasolni, aminek jó az íze, és rá van írva a tubusára életkor szerint, hogy mikor melyiket lehet használni. Kb. 11 éves korig segítsünk nekik a fogmosásban, ugyanis eddig az életkorig nem fog kialakulni olyan finommotoros kézügyesség, amellyel egy gyermek alapos fogmosást tud végezni. Vehetünk elektromos fogkeféket, amelyek meghozhatják a kedvet a fogmosáshoz, pl. Disney-hercegnős vagy Star Warsos fogkefék is léteznek már. Esti fogmosás után enni már nem szabad, és napközben vizet vagy tejet igyon a gyermek. Cukros teát vagy édességet főétkezés után fogyasszon, két étkezés között ne.

Otthon beszélgessünk velük, meséljük el, mi fog történni, viszont ne csapjuk be őket, és ne ígérjünk olyat, ami nem fog teljesülni. Pl. foghúzás közben ő a feszítést fogja érezni, a fájdalmat nem. Viszont olyan, hogy semmit sem érez, nem lesz, és ha előzetesen mégis ezt mondták neki, pánikba fog esni. Ne meséljünk neki rossz emlékeket, és hogy velünk mik történtek gyermekkorunkban.

Elvihetjük a kedvenc plüssét lelki támogatásnak.

A fogorvosoknak megvannak a saját trükkjeik, hogy rávegyék a gyermeket a kezelésre, de ha ő mégsem mutat hajlandóságot, első alkalommal semmiképp ne erőltessük.

Ha egy gyermek kezelhetetlen, értelmi sérült, vagy nagyon kicsi, pár éves és nagyon sok mindent kell csinálni a fogain, akkor a fogorvos beutalhatja altatásos fogászatra.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos