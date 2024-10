Fogszabályzás felnőttkorban

A fogszabályozással nem csak esztétikailag, hanem egészségileg is sokat tehetünk a fogainkért, még felnőttként is. A módszer kétségtelenül gyorsabb eredménnyel jár gyermekeknél, azonban későbbi életkorban is lehetséges.

Milyen problémák kezelésében hasznos a fogszabályozás?

Bár a fogszabályzásnak leginkább az általa nyerhető esztétikai előnyök jelentik a vonzerejét, a rendezetlen fogsor veszélyeket is rejt magában. Az alábbi fogászati problémák kezelésében játszhat szerepet a fogszabályozás felnőttkorban is:

Mivel a torlódott fogazatot nehezebb tisztán tartani, a megmaradó lepedék hosszú távon savas erjedést okozhat és fogszuvasodáshoz vezethet.

A szájban végbemenő rothasztó folyamatok eredményeként könnyen fogínygyulladás alakulhat ki, amely kezeletlenül akár a fogak kilazulását és elvesztését is eredményezheti.

Felnőttkorban is eredményesen kezelhető a fogak rendezetlensége: amikor rések vannak a fogak között, illetve, ha bizonyos fogak a kelleténél előrébb, hátrébb vagy ferdén állnak.

A fogszabályozás megelőzheti az olyan rendellenességeket, mint a mély- és a keresztharapás okozta gyakori állkapocs-ízületi problémák.

A felnőttkori szabályzás előkészítheti a fogpótlásokat is, és optimális feltételeket teremthet a későbbi fogpótlások kivitelezéséhez.

Olyan is előfordul, hogy gyermekkorban végzett fogszabályzást követnie kell egy felnőttkorinak is, ugyanis a fogak valamilyen oknál fogva visszarendeződtek az eredeti, rossz helyükre.

Ritkán fordul elő olyan, hogy valakinek már nem szabályozhatóak a fogai, de ezt alapvetően nem az életkor, hanem a fogsor, fogíny állapota határozza meg.

Milyen fogszabályozó típus alkalmazandó felnőtteknél?

Már a nagyobb gyerekeknél, 12-13 éves kor után is rögzített, állandó szabályozó viselése indokolt. A hosszú távon hordandó, rögzített fogszabályzóknak több fajtája van, amelyek közül a hagyományos, fém fogszabályzó éjjel-nappal kell viselni, és 3-4 hetente a fogorvos által meghúzatni. A drót nem sérti meg a fogzománcot.

Az állandóan viselendő eszközök is lehetnek a fog színével megegyezőek. Ezek az úgynevezett láthatatlan fogszabályzók a „drótosnál” diszkrétebb, elegánsabb készülékek, esztétikailag sokkal kevésbé zavaróak, ugyanakkor drágábbak. Más, alig észrevehető megoldás is szóba jöhet, de erről minden esetben a cél és a lehetőségek pontos ismeretében lehet dönteni.

Mennyi idő a fogak szabályozása felnőttkorban?

Bár tény, hogy a még fejlődésben lévő szervezetnél a szövetek és a csontok gyorsabban képesek reagálni, a felnőttkori fogszabályozás is remek eredményeket hozhat, mind esztétikailag, mind a fogak egészségét illetően – ismerteti dr. Ameri Sahar, az Oxygen Medical fogszakorvosa.

Aki rászánja magát a kezelésre, évekkel kell számolnia, amíg megmutatkozik a várt eredmény. A rögzített szabályzónak legalább egy évig kell fent lennie, azután jöhet az éjszakai, kivehető változat, amelynek hordási ideje szintén egy-másfél év.

Ha valakinek az alsó és a felső fogsora is torlódott, ideális esetben egyszerre kezelendő a kettő, így nem kell duplán számolni a rendezéshez szükséges időt.

Mi történik a fogorvosi rendelőben?

Aki szabályoztatni szeretné a fogait, minden esetben egy teljeskörű fogászati felmérésen kell részt vennie. Csak akkor lehet belevágni a szabályozásba, ha a fogak és a száj teljesen rendben van, vagyis egészséges a fogíny, be vannak tömve a lyukas fogak, és a szakember eltávolította a fogköveket.

A fogorvost ezután is rendszeresen (kb. havonta egy alkalommal) fel kell keresni, aki meghúzza-beállítja az eszközt, illetve rendszeresen ellenőrzi a fogak állapotát.

Feltétlenül be kell tartani a viselési szabályokat, hiszen ha elhanyagoljuk, könnyen visszacsúszhatnak a nagy nehezen helyükre igazított fogaink.

Fogápolási szabályok fogszabályozó viselésével

Azzal is számolnia kell a páciensnek, hogy rögzített fogszabályzó-készülék viselésekor könnyebben maradhat ételmaradék a szájban és sokan a nehézségek miatt el is hanyagolják a szájhigiéniát, ez pedig elősegítheti a fogszuvasodás kialakulását. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a páciens elsajátítsa a megfelelő szájtisztítási és fogápolási módszereket, a speciális fogköztisztító kefék, a fogselyem, a szájvíz használatát. Ajánlott minden étkezés után fogat mosni.

(Szakértő: Dr. Ameri Sahar, fogszakorvos, esztétikai fogászati specialista - Oxygen Medical)