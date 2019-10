Hogyan küzdjük le a fogorvostól való félelmünket?

Egy bizonyos fokú félelem vagy izgatottság teljesen természetes fogászati kezelések előtt. Baj csak akkor van, ha ezek az érzések beteges fóbiává növik ki magukat.

Átlagosan minden tízedik embert pánikszerű félelem fog el a fogorvosi vizsgálat és kezelések gondolatától, és addig húzzák-halasztják a dolgot, ameddig csak lehetséges. A félelem sokakban olyan erős, hogy rosszabbnak érzik a fogfájásnál is. A félelem gyökere többnyire még a gyerekkorból ered, forrása valamilyen negatív élmény.

Sokan kiszolgáltatottnak érzik magukat, félnek a fájdalomtól. A legrosszabb, ha a páciens nincs tisztában azzal, hogy pontosan, mi is zajlik a kezelés alatt. Ezért sokan inkább el se mennek a fogorvoshoz.

Nem kell(ene) félni a fogorvostól Óvodáskorban kell elkezdeni a fogorvoshoz járást, hogy a gyerek megismerkedhessen a rendelővel, az orvossal, a különféle eszközökkel; így "baráti" környezetbe kerül, s ha bármilyen beavatkozás szükséges, már nem fog félni - hangsúlyozta Kámán Attila fogorvos hétfőn az MTI-nek.



Nem kell félni a fogorvostól

A fogorvosoktól való félelemmel küzdő páciensek kezelésére szakosodott fogorvosok szerint már egy olyan apró gesztus is sokat segíthet a páciens feszültségének és szorongásának oldásában, amilyen a kézfogás. A páciens félelmének megszűntetését vagy legalábbis a kordában tartását a pszichoterapeuta diplomával is rendelkező fogorvosok több módon is el tudják érni. Hatásos lehet a páciens figyelmének elterelése, a rendelőben szóló zene, melynek pozitív hatása az is, hogy elnyomja a fúró hangját.

Néhány fogorvos hipnózist is alkalmaz. Ez pedig az arra fogékony embereknél egy nagyon jól működő, hatásos módszer. Ám sajnos nem mindenkinél válik be. Ha semmi egyéb eljárás nem használ, a kezelést altatásban is elvégezhetik, ez azonban igen komplikált, mivel csak aneszteziológus szakorvos végezheti el.

Mit tehet Ön, hogy leküzdje félelmét?

A jóga sokat segíthet; ellazít és kikapcsol. Nagyon fontos, hogy olyan fogorvost válasszon, akiben megbízik, a páciens és az orvos kapcsolata meghatározó. Beszéljen félelmeiről orvosával már az első találkozás alkalmával, egy megértő és képzett fogorvos tudni fogja, hogyan kezelje félelmét. Ha fogorvosával nem jó a viszonya, és úgy dönt, hogy másik orvoshoz fordul, a félelmet próbálja meg maga mögött hagyni, és bizalommal forduljon az új kezelőorvos felé.



