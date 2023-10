Az, hogy melyik a legjobb választás elektromos fogkefék terén, mindenkinek talán a saját, illetve a környezetében levők tapasztalatai alapján derül ki. Alapvetően az elektromos fogkefék úgy vannak kitalálva, hogy a legügyetlenebb kezű ember is maximálisan meg tudja vele tisztítani a fogait, függetlenül a kézügyességtől vagy a fogmosás technikájától.

Manapság a fogorvosok és dentálhigiénikusok javarészt az elektorom fogkeféket ajánlják, ha megkérdezik tőlük a páciensek, hogy melyik a legjobb fogkefe. Ez leginkább azért alakult ki, mert a legtöbb ember nem tud helyesen fogat mosni, nem használ fogselymet, de elektromos fogkefével elér olyan területeket a szájüregében és olyan fogközöket, amelyeket hagyományos fogkefével nem tud. Hatékonyabban távolítja el a szennyeződéseket a fog felszínéről, így hosszú távon nemcsak a szuvasodás, hanem az ínyprobléma is csökkenhet.

Az üzletekbe és drogériákba tévedve egész elektromos fogkefearzenállal találjuk szemben magunkat. Megkülönböztethetünk felnőtt és külön gyermek fogkeféket. Ebben az esetben a termék tájékoztatójában leírják, hány éves korig ajánlott a használata és mikor érdemes a felnőtt verzióra váltani.

A választás legfőbb szempontjai

Ne legyen elemes, mert ahogy merül az elem, csökken a hatékonysága.

Ismert gyártók fogkeféit válasszuk, így majd könnyen be tudjuk szerezni hozzá a későbbi fejeket.

Ha a készüléket kiválasztottuk, jöhet a fogkefefej. Érdemes lehet a fogorvosunk véleményét kikérni, melyik lehet számunkra a tökéletes választás. A sörték típusa alapján pedig (puha, közepes, kemény) választhatunk igényeinknek megfelelő fejet.

A legtöbb új fogkefe alkalmazkodott a digitális világ fejlődéséhez, így telefonapplikáció segít minket (és szórakoztat) fogmosás közben, figyelmeztet, ha valahol kihagytunk egy részt vagy nem mostuk kellő ideig. Ez csábító lehet gyermekek részére is, akikkel ily módon meg lehet szerettetni a fogmosást. Gyermekeknél a design is fontos lehet, pl. jégvarázs vagy star wars mintás fogkefék is kaphatók és megfizethető áron.

Szónikus fogkefe vagy oszcilláló (forgófejes) fogkefe: mi a kettő között a különbség?