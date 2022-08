Fogváltás gyerekeknél

A fogváltás igen hosszú folyamat, amely a gyermek 6. életéve körül kezdődik az alsó metszőfogak áttörésével, és 13 éves koráig tart. A folyamat általában komplikációmentesen zajlik, de fontos, hogy figyelemmel kísérjük.

Köztudott, hogy a tejfogaknak rendkívül fontos szerepük van, hiszen ők felelnek azért, hogy a kisgyermekek könnyebben el tudják fogyasztani a szilárd ételeket, megkönnyítsék a beszéd kialakulását, valamint “őrzik a helyet” a maradó fogak számára. 6 éves kor körül azonban elkezdenek “meglazulni”, majd kiesnek, hogy a maradó fogak vegyék át a helyüket.

A gyermekeknek hatodik életévéig 20 tejfoga van, mire elérik a felnőtt kort, 32 maradandó foggal rendelkeznek. A folyamat hosszú időt vesz igénybe, általában 12-13 éves korig tart.

A fogváltás menete

6-7 éves korra már kinőttek, vagy kinövő félben vannak az első maradó fogak: az első nagyőrlők, vagyis a hatos fogak. Ezek előbújását nem előzi meg tejfog kiesése, ezért sokszor a szülők azt hiszik, azok még csupán tejfogak, nem fordítanak rájuk kellő figyelmet, gondolván, úgyis lesz helyette másik. Ezért a leginkább veszélyeztetett maradó fogak az első nagyőrlők, hiszen hónapok is eltelhetnek, mire felfedezi a szülő a létezését.

A “látható” fogváltás az alsó metsző fogakkal kezdődik, amiket a felső metszőfogak követnek (összesen 8 db). Ez a folyamat kb. 8 éves korig lezajlik.

Őket sorrendben követik a szemfogak, majd az első és második kisőrlők. Ezek általában néhány hónap vagy egy év eltolással cserélődnek, nagyjából ebben a sorrendben, kb. 9-11 éves korban, de természetesen lehetnek egyéni eltérések.



Összességében a fogváltás 12-13 éves korra zárul le, a második nagyőrlők előretörésével. Ha a gyermek rendelkezik bölcsességfog csírákkal, akkor azok csak 17 éves kora után bújnak elő. Megfigyelhető, hogy akinél az első tejfogak később jelentkeznek, ott a fogváltás is később zajlik.

Mikor a maradó fogak elkezdenek nőni, nyomást gyakorolnak a felettük lévő tejfogakra, ám ez a folyamat vagyis a tejfogak kiesése nem jár fájdalommal (vagy csak minimálissal), és alig-alig vérzik. Sok esetben a gyermekek saját maguknak is el tudják távolítani, máskor étkezés alkalmával esik ki.

A leggyakoribb eltérések, komplikációk fogváltáskor

A fogváltás minden gyermeknél másképp alakul, megtörténhet korábban vagy később. Abban az esetben, ha túl korán (kb. 4 éves kor előtt) történik, akkor az már kórosnak tekinthető. A túl késői fogváltás hátránya, hogy megnehezítik a maradandó fogak kialakulását, az is előfordulhat, hogy nem a megfelelő helyen törnek elő.

A mozgó fogak körül az íny irritált, duzzadt és érzékeny lehet. Ez akkor jellemző tünet, ha túl sokáig mozog a fog. Ha sem a gyermek, sem pedig mi nem tudjuk, vagy nem akarjuk kibillenteni a helyéről, akkor érdemes a fogorvost megkérni, mert a fog eltávolításával szinte azonnal enyhülni kezd az irritáció is.

Az egyik leggyakrabban előforduló probléma a fogak torlódása. A tejfogak fontos szerepet töltenek be a maradandó fogak leendő helyének fenntartásában, így fogszuvasodás, baleset vagy egyéb ok miatti fogvesztés esetén előfordulhat, hogy a nem szabályos módon fejlődnek a későbbi, maradandó fogak.

Mire figyeljünk szülőként?

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a fogak gondos tisztítást, odafigyelést, alkalmanként megelőző beavatkozást (lásd fogmosás, fogszabályzó) is igényelnek, mivel rendkívül jó táptalajt biztosítanak a szuvasodást okozó baktériumoknak. Tehát, a tejfogak ápolása a maradó fogakéhoz hasonlóan rendkívül fontos!

Abban az esetben, ha egy tejfog nem esik ki, ha szám feletti fogat észlelünk, vagy fertőzésre utaló tüneteket (pl. ínygyulladás) észlelünk, minél hamarabb keressük fel fogorvosunkat.

Szülőként ellenőrizzük a gyermekünk fogmosását, annak technikáját, segítsük őket a helyes mozdulatok elsajátításában, de ez nem megy egyik napról a másikra.

Vegyünk részt a kötelező gyermekfogászati szűrővizsgálatokon. A fogorvosok mind egyetértenek abban, hogy a gyermek első látogatása a fogorvosnál ne akkor történjen, amikor valami probléma vagy fájdalom kínozza a kicsit.

Ne feledjük, hogy a kellemetlen szájszagra is érdemes odafigyelni, mert ezek mindig valamilyen kezelendő problémát jeleznek.

A gyermekfogászati gyakorlatban a fogszuvasodás megelőzése és kezelése a legnehezebb feladat. Példaként említhetnénk a felső metszőfogak ún. cukros cumi szindróma miatti szuvasodását, melynek gyakori oka a tartós cumizás magas cukortartalmú innivalóval. Nem szabad engednünk, hogy cukrozott folyadékot tartalmazó cumisüveggel a szájában aludjon el - bármilyen nehéz is erről le kell szoktatnunk gyermekünket.

Gyermekfogászati kérdések A fogazati rendellenességek ok-okozati kapcsolatban állnak a fogazat más megbetegedéseivel, ezért fontos a rendellenességek mielőbbi kezelése. Részletesen a fogszabályzásról A barázdazárással a fogak barázdáit és gödröcskéit elzárják a szájüregtől, azaz az eljárás a fogszuvasodás megelőzésére szolgál, a fog kímélését tartja szem előtt. Részletesen a barázdazárásról

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász

Felhsznált irodalom:

Kép forrása: Eruption Charts (American Dental Association)