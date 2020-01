Szív- és cukorbetegség fogkőtől?

A tudomány már régóta ismeri a rossz szájhigiénia és a különböző egészségi problémák közti összefüggéseket. Fogaink és ínyünk egészségének, épségének egyik alapköve a fogkő szakszerű eltávolítása, amelyről dr. Benkő Krisztina, fogszakorvos beszélt.

A fogkő döntően hat a szájhigiéniára

A fogkövet, vagyis a dentális plakkot a fogak felszínén megtapadó baktériumok hozzák létre, amelyekből normális esetben is több millió tartózkodik a szájban. A nyálkahártyát és az immunrendszert is védhetik, egyetlen célunk csupán az lehet, hogy ne engedjük őket túlburjánozni. A plakk megkeményedéséhez ugyanis elég csupán néhány, fogmosás nélküli nap, mialatt az ételmaradék keveredik a nyállal és a rengeteg baktériummal. A megtelepedést elősegítik a torlódott fogak, a rosszul záró vagy helytelenül készített tömések, koronák, hidak, fogsorok, a csökkent nyálmennyiség és a dohányzás.

Hirdetés

A gondozatlan, barnás fogak látványa és azt ezt kísérő szájszag már önmagában is nyomós érv a fogkövek eltávolítására. A jelenség fogínyvérzést is okozhat, sőt a fogkő legfőbb veszélye a további baktériumok megtelepedése, amelyek végső soron fogágy-gyulladáshoz, pusztuláshoz, és ezért a fogak kilazulásához és elvesztéséhez vezetnek.

A periodontális betegségek messze vezethetnek

A fogágy és a fog körüli betegségek (periodontális betegségek) immár elismerten összefüggenek néhány súlyosabb problémával, mint például a szívbetegség, a cukorbetegség, a demencia, és a rheumatoid arthritis. Mindezek háttere még nem teljesen tisztázott, de a szakértők most úgy gondolják, a szájban lévő baktériumok bekerülhetnek a véráramba és megtámadhatják a szerveket is. Mindenesetre a gyakori és elhúzódó gyulladások esetén mindenképpen érdemes a fogorvost is felkeresni.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A főbb periodontális betegségek

Szívbetegség

Kardiológiai és fogászati oldalról is egyre elfogadottabb az összefüggés a periodontális és a szívbetegségek közt. Éppen ezért az amerikai kardiológusoknak már ajánlják, hogy kérdezzenek rá a fogínybetegségekre, a fogorvosoknak pedig ajánlatos érdeklődni a szívproblémák családi halmozódása iránt.

Cukorbetegség

A diabétesz és az ínybetegségek közti közös pont a gyulladás, és az, hogy a cukorbetegek hajlamosabbak elkapni a fertőzéseket, többek közt az ínyt érintőeket is. Éppen ezért is fontos kontroll alatt tartani a cukorbetegséget, illetve a felismert betegeknek rendszeresen ellenőriztetni a fogaikat.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Fogágybetegségek okai

Demencia

A legújabb kutatások szerint azok, akiknek komoly fogínyproblémáik vannak, rosszabb eredményt érnek el a memória és a számolási teszteken. Így feltételezhető, hogy a periodontális betegségek gyengébb agyi tevékenységhez végső soron demenciához is vezethetnek.

Rheumatoid arthritis

Ez a gyulladással és ízületi fájdalommal járó autoimmun betegség szintén összefüggésbe hozható a fogínyproblémákkal, már csak a krónikus gyulladás miatt is. Bár a tudósok még nem bizonyították egyértelműen, hogy egyik betegség okozná a másikat, egy 2009-es kutatásban úgy találták, hogy azok az arthritis-es betegek, akiknek kezelték a periodontális problémáikat, kevesebb fájdalmat, duzzadást és reggeli fájdalmat éltek át.

A fogmosás nem elég

Dr. Benkő Krisztina, fogorvos szerint a megoldás csakis szakértő fogorvosi eljárás lehet, amelynek keretében egy úgynevezett ultrahangos depurátorral eltávolítják a fogköveket. Ezután a fogfelszínek esetleges egyenetlenségei is eltüntethetők speciális paszták és kefék segítségével, sőt a legapróbb elszíneződések is felszámolhatók az intraorális homokfúvás alkalmazásával. A komolyabb ínygyulladás vagy már fennálló fogágybetegség kezelése pedig szintén szakorvosi közreműködéssel lehetséges.

(Oxygen Medical - Dr. Benkő Krisztina, fogszakorvos)