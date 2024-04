A fogamzásgátlók és egyéb gyógyszerek kölcsönhatásai

Kezdetben, a maihoz viszonyítva, nagyon nagy mennyiségű női hormont tartalmaztak a hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszerek, de a gyógyszerfejlesztéseknek köszönhetően ma már kevesebb és „szelídebb” hormonokat használnak a gyártók, ezáltal csökkentve a lehetséges mellékhatásokat is. Az egyik leggyakrabban említett ilyen mellékhatás a hízás volt. A kérdést kutatók is vizsgálták, hogy kiderüljön: mi is az igazság. Fogamzásgátló tabletta és elhízás