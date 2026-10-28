Az immunglobulin-A (IgA) az immunrendszer egyik fontos ellenanyaga. Az IgA-hiány önmagában nem feltétlenül jelent súlyos immunbetegséget, felismerése mégis fontos, mert befolyásolhatja bizonyos betegségek kivizsgálását és a szükséges megelőző intézkedéseket.

Mi az IgA-hiány?

Az IgA-hiány az ellenanyagok termelésének zavarával járó állapot, amelyben a szervezet a normálisnál lényegesen kevesebb immunglobulin-A-t termel, miközben a többi fő ellenanyag-osztály, különösen az immunglobulin-G (IgG) és az immunglobulin-M (IgM) szintje általában megtartott. Ezt a formát nevezzük szelektív IgA-hiánynak.

Az immunglobulinok az immunrendszer által termelt fehérjék, amelyek segítenek felismerni és semlegesíteni a kórokozókat. Az IgA különösen fontos a nyálkahártyák védelmében: nagy mennyiségben található a légutak, az emésztőrendszer és a húgy-ivarszervek nyálkahártyáján, valamint a nyálban, a könnyben és az anyatejben. Ezeken a felszíneken segít megakadályozni, hogy a kórokozók megtapadjanak és bejussanak a szervezetbe.

A szelektív IgA-hiány általában veleszületett állapot és gyermekkorban felismerhető. A diagnózis felállításához azonban rendszerint legalább négyéves életkor szükséges, mivel fiatalabb gyermekeknél az ellenanyag-termelés még éretlen lehet, és az alacsony IgA-szint később rendeződhet.

Gyakorisága az európai és észak-amerikai népességben megközelítőleg 0,2 százalék, 400-600 főből egyet érint, de a betegek jelentős része soha nem szerez tudomást az állapotáról, mert az nem okoz klinikai tüneteket.

A szelektív IgA-hiány a leggyakoribb elsődleges, vagyis a veleszületett immunrendszeri szabályozási zavarral összefüggő immunhiányok közé tartozik. Létezik ritkább, másodlagos formája is, amikor nem az immunrendszer eltérése, hanem valamilyen alapbetegség vagy gyógyszer vezet IgA-hiányhoz, ez gyakran átmeneti, idővel rendeződő állapot. Fontos különbséget tenni a szelektív IgA-hiány és az olyan összetettebb immunhiányos állapotok között is, amelyekben más immunglobulinok szintje vagy működése is károsodik.

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Az IgA-hiány tünetei

Az IgA-hiány tünetei széles skálán mozoghatnak. Sok érintett teljesen panaszmentes, és a hiányra csak egy más okból elvégzett laboratóriumi vizsgálat során derül fény. Másoknál a nyálkahártyák csökkent védelme miatt gyakoribbak lehetnek bizonyos fertőzések, illetve egyes immunológiai betegségek is nagyobb eséllyel fordulhatnak elő.

Visszatérő légúti fertőzések - A legjellemzőbb panaszok közé tartoznak a visszatérő felső légúti fertőzések, például az arcüreggyulladás, a középfülgyulladás és a hörghurut, egyes betegekben ismétlődő tüdőgyulladás is kialakulhat. A gyakori nátha önmagában azonban nem bizonyít IgA-hiányt. A fertőzések sűrűsége, súlyossága, elhúzódó jellege, az antibiotikum-kezelések szükségessége és az esetleges szövődmények együttes értékelése segít eldönteni, indokolt-e immunológiai kivizsgálás.

Emésztőrendszeri panaszok - Az IgA a bél nyálkahártyájának védelmében is fontos szerepet játszik, ezért hiányában bizonyos bélfertőzések gyakoribbá válhatnak: előfordulhat elhúzódó hasmenés, puffadás, hasi fájdalom vagy felszívódási zavar. A tartós emésztőrendszeri tünetek hátterében ugyanakkor más betegség is állhat. Különösen fontos a cöliákia lehetőségének mérlegelése, mivel az IgA-hiány és a cöliákia az átlagosnál gyakrabban fordulhat elő együtt.

Allergiás betegségek - IgA-hiányban az allergiás betegségek, például az allergiás nátha, az asztma és bizonyos ételallergiák gyakoribbak lehetnek. A kapcsolat nem minden betegnél mutatható ki, és az IgA-hiány önmagában nem jelenti azt, hogy allergia is kialakul.

Autoimmun betegségek - Az autoimmun betegségek kockázata szintén emelkedett. A társuló kórképek közé tartozhat a cöliákia, az autoimmun eredetű pajzsmirigybetegségek, az immunológiai eredetű thrombocytopenia és egyes szisztémás autoimmun betegségek. A fokozott kockázat nem jelenti azt, hogy ezek a betegségek minden érintettnél megjelennek.

Mi okozza az IgA-hiányt?

A szelektív IgA-hiány veleszületett, elsődleges formájának pontos kialakulási mechanizmusa nem teljesen tisztázott. A jelenlegi ismeretek szerint genetikai hajlam és az ellenanyag-termelő B-limfociták érésének, illetve plazmasejtekké történő átalakulásának szabályozási zavara egyaránt szerepet játszhat benne.

Az állapot családon belül halmozódhat. Az öröklődés azonban nem egyszerű, egyetlen génhez kötött mintázatot követ, ezért a családi előfordulás hiánya nem zárja ki a betegséget.

Az IgA-hiánynak nem oka a nem megfelelő táplálkozás, a higiénia hiánya vagy egy hétköznapi fertőzés.

Másodlagos IgA-hiány Az elsődleges, veleszületett IgA-hiánnyal ellentétben, amelynek hátterében az immunrendszer elsődleges működési zavara áll, a másodlagos IgA-hiány valamilyen más betegség, gyógyszeres kezelés vagy egyéb külső tényező következtében alakul ki. Ilyenkor az IgA szintjének csökkenése szerzett eltérés, amely bizonyos esetekben a kiváltó ok megszűnésével rendeződhet. A lehetséges okok közé tartoznak egyes gyógyszerek, például bizonyos epilepszia elleni gyógyszerek és immunszuppresszív szerek, valamint egyes vérképzőszervi betegségek. Az immunrendszer működését befolyásoló kezelések, illetve az immunglobulinok fokozott elvesztésével járó állapotok is szerepet játszhatnak. Utóbbiak közé tartozhatnak bizonyos fehérjevesztéssel járó bélbetegségek (pl. krónikus gyulladásos bélbetegségek) és vesebetegségek (nefrózis szindróma).

Diagnosztika

Az IgA-hiány gyanúját leggyakrabban visszatérő fertőzések, tartós emésztőrendszeri panaszok, autoimmun betegség, illetve egy más okból végzett laboratóriumi vizsgálat során észlelt alacsony IgA-szint veti fel.

Laboratóriumi vizsgálatok

Az alapvizsgálat a vérből meghatározott immunglobulinszintek mérése. Ennek során az IgA mellett rendszerint az IgG és az IgM koncentrációját is ellenőrzik. Az eredményeket az életkor, a klinikai tünetek és a laboratóriumi referenciaértékek figyelembevételével kell értékelni.

A diagnózis feltétele a szérum-IgA jelentősen csökkent, általában 0,07 g/l alatti koncentrációja, a normális életkornak megfelelő IgG- és IgM-szint, valamint az egyéb (másodlagos) okok kizárása. A nemzetközi kritériumok szerint a megfelelő oltási antigénekre adott ellenanyag-válasz és a T-sejtek működése is megtartott. Gyermekkorban az életkori sajátosságok miatt különösen körültekintő értékelésre van szükség.

A fertőzések jellegétől függően további vizsgálatokra is sor kerülhet. Ilyen lehet a vérkép, a specifikus ellenanyagok vizsgálata, az oltásokra adott immunválasz ellenőrzése, illetve indokolt esetben a limfocita-alcsoportok meghatározása. Ezek nem minden betegnél szükségesek: a vizsgálati tervet az immunológus a tünetek és az előzetes eredmények alapján állítja össze.

Mikor szükséges immunológiai szakvizsgálat?

Immunológiai kivizsgálás indokolt lehet, ha valakinél visszatérő, szokatlanul súlyos vagy szövődményes fertőzések jelentkeznek, az IgA-szint tartósan jelentősen csökkent, más immunglobulinértékek is eltérnek, vagy a családi előzmények és a társuló betegségek immunhiány lehetőségét vetik fel.

A kivizsgálás célja nemcsak az IgA-hiány igazolása, hanem annak meghatározása is, hogy az ellenanyag-termelés egyéb részei megfelelően működnek-e, illetve szükség van-e hosszabb távú követésre.

Kezelési lehetőségek

Az IgA-hiány megszüntetésére jelenleg nincs bizonyított, rutinszerűen alkalmazható oki kezelés. Mivel a betegek jelentős része tünetmentes, önmagában az alacsony IgA-szint általában nem tesz szükségessé gyógyszeres terápiát. A kezelés elsősorban a tünetek és a szövődmények megelőzésére, illetve ellátására irányul.

Fertőzések kezelése

A kialakuló fertőzéseket az adott betegségnek megfelelően kell kezelni. Bakteriális fertőzések esetén antibiotikumra lehet szükség, de az ismételt antibiotikum-kezelés nem indokolt pusztán az IgA-hiány fennállása miatt. Gyakori, dokumentált bakteriális fertőzések esetén immunológus mérlegelheti a célzott antibiotikum-profilaxis szükségességét. A kezelésről a fertőzés jellege, súlyossága és lehetőség szerint a mikrobiológiai eredmények alapján kell dönteni.

Az immunglobulinpótlás izolált IgA-hiányban általában nem alkalmazható rutinszerűen. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos immunglobulinkészítmények döntően IgG-t tartalmaznak, így az IgA hiányát nem pótolják közvetlenül.

Oltások

A védőoltások fontos szerepet tölthetnek be a megelőzésben. Az izolált IgA-hiányban szenvedők többsége a szokásos oltásokban részesülhet, és a megfelelően megválasztott oltások csökkenthetik egyes fertőzések kockázatát. Különösen fontos az oltási rend követése, valamint a pneumococcus okozta fertőzések és az influenza elleni védelem mérlegelése az egyéni kockázatok alapján.

Milyen életmódot érdemes követni IgA-hiány esetén?

Az IgA-hiány önmagában nem tesz szükségessé különleges életvitelt. Sok érintett egész életében panaszmentes marad, és az állapot nem befolyásolja érdemben a várható élettartamot. A cél a fertőzések kockázatának mérséklése, az általános egészségi állapot megőrzése és a társuló betegségek időben történő felismerése.

A változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő fehérje- és mikrotápanyag-bevitel, a rendszeres testmozgás és az elegendő alvás támogatja az általános egészségi állapotot. Nincs azonban olyan speciális étrend, vitamin vagy étrend-kiegészítő, amelyről bizonyított lenne, hogy az IgA-hiányt megszünteti vagy az ellenanyag szintjét megbízhatóan normalizálja.

A rendszeres kézmosás, a légúti fertőzések idején követett higiénés szabályok, a dohányzás kerülése és a javasolt védőoltások felvétele segíthet csökkenteni a fertőzések kockázatát. A panaszmentes betegeknek általában nem szükséges kerülniük a közösségeket, és a mindennapi tevékenységeikben sincs szükségük különleges korlátozásokra.

Gluténmentes étrend csak igazolt cöliákia vagy más, megfelelően kivizsgált indikáció esetén indokolt. Az IgA-hiány önmagában nem ok a glutén, a tejtermékek vagy más élelmiszercsoportok elhagyására.