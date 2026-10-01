Allergia megállapítása vérvétel útján - IgE-vizsgálat allergének meghatározására

Az allergiás betegek tudják, milyen fontos tisztában lenni azzal, hogy mi okozza a tüneteiket. Az allergének ismeretében sikerülhet azokat elkerülni, az életmód megváltoztatásával a tüneteket enyhíthetők. Ételallergiásoknak célzott diétát lehet beállítani anélkül, hogy fontos élelmiszereket indokolatlanul kihagynának az étrendből.

Az immunterápia megkezdéséhez is pontosan ismerni kell az allergiát kiváltó tényezőt.

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Más teszt is létezik, de az nem mindig kivitelezhető - Ezekben az esetekben van szükség az IgE-vizsgálatra

Légúti allergiáknál viszonylag egyszerűen, pontosan és gyorsan megállapíthatjuk az allergének sorát a Prick-teszttel. Ilyenkor az alkar bőrére cseppentünk allergénkivonatokat és a bőrfelszín kis megsértésével bejuttatjuk az anyagot a bőrbe, ahol 15-20 percen belül bekövetkezik az allergiás reakció, piros viszkető hólyag formájában. Ez pontos, gyors és olcsó eljárás, de a reakciót egyes gyógyszerek befolyásolják, így téves eredményt is adhatnak. Vannak bizonyos esetek, amikor ez az egyszerű teszt nem végezhető el.

Kisgyerekek nem mindig tűrik a Prick-tesztet, félnek a fájdalomtól, nem tűrik a viszketést, nem tudnak 15-20 percig nyugodtan ülni a teszt reakcióideje alatt.

Erős allergiás tünetek esetén, ha a beteg nem tudja elhagyni az antihisztamint, esetleg egyéb betegség miatt szteroidot szed, nem végezhető bőrteszt, hiszen az eredmény nem lesz valós.

Ugyancsak gondot okoz, ha nem ép a bőrfelület, kiütés, ekcéma, alkartetoválás esetén.

Terhesség során sem végzünk bőrtesztet.

Mi is az az IgE?

Az IgE-egy olyan antitest (ellenanyag), ami a szervezetben igen kis mennyiségben van jelen normál esetben. Allergiás embereknél viszont jelentősen megemelkedik a szintje. Az allergiás betegek szervezetében az allergén IgE-ellenanyag-képződést indukál, mely az úgynevezett hízósejtek és bazofil granulociták felületére kötődik. Ezek az ellenanyagok az allergénre specifikusak, tehát segítségükkel az allergiás reakciót okozó anyag pontosan meghatározható. Amikor az allergén bejut az emberi szervezetbe, hozzákötődik az ellenanyaghoz (IgE), és aktiválja ezeket a granulocitákat és hízósejteket. A sejtekből hisztamin szabadul fel, ami az ismert allergiás tüneteket okozza. (Ezért kezeljük az allergiát antihisztamintartalmú gyógyszerekkel).

Hogyan történik az IgE-vizsgálat?

A specifikus IgE meghatározása vérből lehetséges. Ez mindössze egy vérvételt jelent, tehát a betegnek nem megterhelő, nem kell elhagyni az éppen szedett gyógyszereket, nem kell hozzá éhgyomorra maradni, kiterjedt bőrelváltozás esetén is elvégezhető.

Van-e ellenjavallata, kockázata?

Ellenjavallata, kockázata nincs, hiszen mindössze egy egyszerű vérvételről beszélünk.

Az IgE-vizsgálat előnyei

Az allergia kimutatása a szervezeten kívül történik, nem terheljük a beteget az allergénekkel, mint a bőrpróba esetén, amikor azokat a bőrön keresztül a szervezetbe juttatjuk.

Egészen kis mennyiségű ellenanyag is kimutatható ezzel a módszerrel. Ételallergia esetén kifejezetten javasolt a specifikus IgE-vizsgálat, hiszen az alkar bőrére nem tudunk 50-100 féle allergénkivonatot cseppenteni, de vérből akár több mint 100-féle allergén is kimutatható.

Ételallergiás betegnél egy-egy élelmiszer-alcsoport fehérjéjét is vizsgálni lehet komponens alapú vizsgálattal.

Segítségével megkülönböztethető, hogy a beteg valódi allergiában szenved-e, vagy csupán keresztreakcióról van szó. Ezzel tovább lehet pontosítani az allergén fehérjét, így kiderülhet, hogy az allergiát okozó étel bizonyos körülmények között (pl. hőkezelés után) fogyasztható-e. Ezzel elkerülhetők az indokolatlan diéták, amik akár hiánybetegséghez is vezethetnek, főleg gyermekkorban.

Mit jelent a vizsgálat eredménye?

A negatív (<0,1 kU/L) és az alacsony (0,1-0,35 kU/L) érték általában nem bír klinikai jelentőséggel. A közepes (0,35-3,5 kU/L) és a magas (3,5-17,5 kU/L) érték már tüneteket okoz és kezelést igényel. Ez lehet az allergén elkerülése, diéta, és felmerülhet az immunterápia szükségessége is. Az extrém magas érték (>17,5 kU/L) nagyon erős érzékenységet jelez, és mindenképpen orvosi kezelést, illetve ellenőrzést igényel.

A tünetek és a vizsgálat eredményének együttes ismerete szükséges a megfelelő terápia kialakításához. A vizsgálati lelet értékelése orvosi feladat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus