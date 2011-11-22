Az ITP kezelési lehetőségei

Milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre az idiopathias thrombocytopenias purpura (ITP) kezelésére?

Első vonalban szteroid, esetleg intravénás immunoglobulin

20.000/µl alatti vérlemezkeszám esetén kell minden körülmények között kezelni a beteget. Újabb ajánlásokban megtalálható a 10.000/µl alatti szám is. 20.000 és 50.000 vérlemezke/µl között egyénileg mérlegelendő a kezelés szükségessége. 50.000 feletti vérlemezkeszám esetén nincs szükség kezelésre.

Kórházi megfigyelés mindig szükséges belső vérzéssel, kifejezett nyálkahártyavérzéssel járó esetekben.

A kezelés ezekben az esetekben intravénásan adott szteroiddal kezdődik, illetve intravénásan adott immunglobulinnal vagy a kettő kombinációjával. Súlyos esetekben vérlemezke-transzfúzió is indokolt lehet a vérlemezkeszám gyors emelésére. Hosszú távon ez azonban nem jelent megoldást, hiszen az antitestek az újonnan bekerült vérlemezkéket is megtámadják.

Miután a vérlemezkeszám stabilizálódott, vagy eleve nem volt olyan súlyos a helyzet, szájon át szedhető szteroid adandó. A legtöbb esetben egy héten belül gyógyulás figyelhető meg. Néhány hétnyi szteroid terápiát követően fokozatosan csökkenteni kell az adagot. Sajnos az esetek 60-90 százalékában, ha a szteroid terápiát visszább veszik, a tünetek visszatérnek.

Intravénás immunglobulin adása ugyan időnként hatásos, de nagyon költséges eljárás, és mindig csak átmeneti javulást eredményez, általában kevesebb, mint egy hónapig tartót. Leginkább azokban az esetekben javasolt, amikor nagyon alacsony a vérlemezkeszám, más terápiára nincs javulás, és műtét, esetleg szülés előtt áll a beteg. Az immunglobulin emeli a műtét előtti vérlemezkeszámot, ezáltal téve kevésbé veszélyessé a műtétet.

Második vonalban

Szteroid ineffektivitás esetén vérlemezkeképző gyógyszerek – úgynevezett trombopoietinek (trombopoietin receptor agonisták) – adása indokolt egyénileg mérlegelve (eltrombopag, romiplostim), esetleg immunmoduláns CD-20 antitest (rituximab) próbálható meg.

Várható lefolyás Gyermekekben az esetek több mint 70 százalékában hat hónapon belül gyógyulás következik be, függetlenül attól, hogy volt-e kezelve a gyermek vagy sem. Az ITP a felnőttek többségében krónikussá válik, a tartós tünetmentesség az esetek 20-40%-ában figyelhető meg.

Egyéb kezelési lehetőségek

Lépeltávolítás: A szteroidra és az intravénás immunglobulin kezelésre nem javuló esetekben jön szóba a lép eltávolítása, mely a műtöttek 60 százalékában javít a betegek állapotán, hiszen az antitesttel fedett vérlemezkék a lépben kerülnek eltávolításra. Kevésbé hatásos idősebb embereknél. Az új kezelési lehetőségek mellett egyre jobban háttérbe szorul.

Anti-D: Egy másik lehetőség az anti-D antitest adása, de ez csak Rh+ vércsoportú betegeknél jön szóba. Ez az anti-D ugyanaz, amit Rh- várandós anyáknak adnak.

Vérlemezke-készítmény: Vérlemezke adása általában nem javasolt, mert nem emeli jelentősen a vérlemezkeszámot. Ennek oka, hogy a háttérben álló immunmechanizmusok révén az antitestek ugyanúgy elpusztítják az adott vérlemezkéket, mint a beteg saját vérlemezkéit. Súlyosan vérző beteg esetében alkalmazzák ezt a terápiát.

Helicobacter pylori kiirtása: A gyomorban észlelt H. pylori baktérium jelenléte esetén annak eradikálása javasolt, remények szerint esetleg javítva az ITP-t.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Antalffy Katalin

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus