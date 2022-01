Omikron: megtévesztő eredményt produkálhatnak a gyorstesztek

Az eddigi jelzések arra utalnak, hogy - a pontatlanságok ellenére - az omikron esetében is működnek a tesztek, de csak akkor, ha elvégzésének időpontjában magas a vírusmennyiség a szervezetben.

Az alábbiakban szakértők foglalják össze, milyen lépések betartásával van több esély annak kiderítésére, hogy COVID-19 fertőződésről van-e szó.

Mintavétel a megfelelő időben

Bármely PCR- vagy gyorsteszt esetén a víruskoncentrációnak egy bizonyos küszöbértéket el kell érnie ahhoz, hogy a fertőzöttség kiderülhessen. A megfertőződés első 2 napjában kapott eredmény nem mindig megbízható. Ha az infekció folyamatában túl korán történik a mintavétel, a teszt negatívnak fog mutatkozni – függetlenül attól, hogy valójában (esetleg) az egyén már covidos.

Ha felmerül a fertőződés gyanúja, következzen 3-5 nap karantén, majd ezután jöjjön a tesztelés – tudományosan ez tekinthető arany standardnak. A mégis megbetegedettnél, a 3-5 napos várakozási periódus elég időt ad a vírusnak arra, hogy meginduljon a testen belüli duplikálódás. Így az ekkor végzett teszt már nagyobb eséllyel tudja detektálni a vírust.

„Teljesen hamis vélekedés a köztudatban az, hogy azonnal tesztet kell csinálnia annak, akiben fölmerül, infekciónak lehetett kitéve” – hívja fel a figyelmet a kaliforniai egyetemen a fertőző betegségek klinikai teszteléséért felelős Susan Butler-Wu igazgató (University of Southern California). „Ennek a világon semmi értelme. Az éppen csak elkapott vírusnak ugyanis időre van szüksége ahhoz, hogy duplázódva elszaporodjon.”

A szakemberek tanácsának megfelelően a teszt elvégzése előtt mindenki izolálja magát, majd legalább két nap eltéréssel feltétlenül ismételje meg a tesztelést. „Ha mondjuk, nekem ma tüneteim jelentkeznének, izolálnám magam, és csak holnap csinálnék tesztet, majd 2-3 nap múlva megismételném” – mondja Michael Mina epidemiológus (eMed, tudományos vezető), s hozzáteszi, már akkor terjeszti az ember az omikront (vagy bármely variánst), ha az első tesztje negatív.

Hirdetés

Pontosan tartsa be a gyorsteszt utasításait!

A koronavírus gyorsteszt kivitelezése elvileg otthon megoldható, eredménye pedig perceken belül megvan. Alig van többről szó, minthogy az orrnyílásban mélyen a hátsó ívig érintve megforgatott pálcikát, vagy nyál mintát vegyszeres oldatba kell helyezni. Azonban, ha nem jól és nem a megfelelő időben használja valaki a tesztet, akkor nem kaphat megbízható, pontos eredményt. Ha nincs mélyen a pálca mintavételnél, orrcseppet használ, vagy egyszerűen a teszt minősége nem jó, akkor nem lesz pozitív az eredmény. Emellett megfelelő használat esetén is mindig számolni kell az álnegatív (valójában de, nagyon is fertőzött az egyén) eredmény lehetőségével. Ezért is mondják azt orvosok, hogy ha pozitív a gyorsteszt, az biztosan az, ha azonban negatív, az még nem sokat jelent, a PCR teszt adhat választ ténylegesen.

Figyelmesen el is kell olvasni a teszt végzésének lépéseire vonatkozó kísérő szöveget. Ne ötletszerűen gyűjtsük a mintát, a torokból például csak akkor, ha kifejezetten ezt kéri a használati utasítás. Elméletileg előfordulhat, hogy savas ital (kávé vagy üdítő) fogyasztása a torokban megforgatott kenetpálcán ál-pozitív eredményt fog mutatni.

Nem igazolt fertőzés esetén is érdemes betartani az alapvető védekezési szabályokat

Éppen a nem túl megbízható ön-tesztelések miatt sem tartják szakértők meglepőnek, hogy az omikron variáns mégis oly fertőzőnek mutatkozik: a pontatlan teszt eredmények miatt sok oltatlan maga sem gondolná, de szórja a vírust és megfertőz másokat. A szakmai körökben nagy figyelemmel kísért brit vizsgálatot (Zoe Covid study) vezető epidemiológus, Tim Spector számára is meglepő, hogy az omikron mennyivel gyorsabban terjed, mint a delta. „Mire valaki megbizonyosodik infekciójáról, már terjesztő is lett. Ezért olyan kulcsfontosságú a tesztelés időzítése” – magyarázza az epidemiológus.

Az alacsony vírusterhelés (és így a negatív gyorsteszt) sem jelenti azt, hogy biztonságos maszk nélkül társaságba menni. „Ha például a szervezetemben kisebb számban van jelen a vírus, de zárt térben, olyan szobában vagyok, ahol nem nyitottak ablakot, rossz a légcsere, és közel hozzám oltatlan személy tartózkodik, ragályos lehetek rá nézve. Talán kevésbé, de mégis szórhatom a vírust” – magyarázza Susan Butler-Wu.

COVID-19 prevenciós tanácsok A leginkább megfelelő, leghatékonyabb prevenciós lépések: Akinek tünetei vannak, még családi összejövetelekre se menjen, és minden tünetes személyt tekintsen pozitívnak. Főleg mostanában, amikor ennyire magas az esetszám, bármilyen tünet jelentkezése esetén érdemes az omikron fertőzésre gondolni.

Ne feledjük, elég egyetlen vírushordozó egy társaságban, aki kilélegzése, beszéde, nevetése révén sokakat végigfertőzhet. Ebben az időszakban mindenki korlátozza magát a vendégségek szervezésekor, illetve az utazások tervezésében. Emlékeztető A COVID-19 első tünetei

Még a PCR sem mindenható

A PCR teszt hamarabb érzékeli és mutatja ki a vírust, de szakértők mégis azt javasolják, hogy ennek elvégzésével is érdemes néhány napot várni. Általánosságban elmondható, hogy a koronavírus tesztelésében magasabb minőséget képviselő PCR labortesztek jobban, gyorsabban reagálnak a kisebb mennyiségben jelen lévő vírusokra is, mint a gyorstesztek. Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőződés folyamatának korábbi fázisában képesek detektálni a vírus jelenlétét – azaz akár 1 nappal előbb is pozitívak lesznek, s kimutatják az infekciót, mint a gyorstesztek. Mégis, tanácsos a fertőződési alkalomhoz képest több napig is várni a PCR teszt elvégzésével, hogy biztosan megbízható eredményt kapjunk.

A PCR tesztet a megfertőződést követő 5. napon érdemes megcsinálni. A vírus genetikai anyagával szemben nagyobb fokú érzékenységet mutató PCR tesztek a fertőzés ideje alatt jóval hosszabb ideig képesek pozitivitást kimutatni, mint a gyorstesztek, sőt, még több héttel azután is képesek detektálni a vírus jelenlétét, hogy a megfertőzött személy már jól érzi magát.

Mikor lesz pozitív a koronavírus-teszt?

A kockázatcsökkentésnek csak egyik eleme a teszt

Jó hír, hogy mindezidáig úgy tűnik, az antigén gyorstesztek azonosítani tudják az új variánst is, feltéve, ha megfelelő időpontban teszünk erre kísérletet. E tesztek a jelenleg közöttünk terjedő valamennyi koronavírus variáns detektálására alkalmasak, még úgy is, hogy nem tökéletesek – így foglalható össze az FDA (amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet) jelentése. Ezért úgy kell felfognunk, hogy a kockázat csökkentésének egyik eszköze a teszt, azonban ez az eszköz nem zárja ki teljesen a kockázatot. "Sokan, sajnos nagyon tévesen, mégis az utóbbi lehetőséget látják benne. Súlyosan tévednek azonban, ha a tesztet mindenhatónak vélik” – magyarázza Susan Butler-Wu teszt-szakértő.

Ez is érdekelheti

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró; Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász

Forrás: Rapid tests do not always detect Omicron (Business Insider)