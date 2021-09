PCR-teszt - Mit érdemes tudnunk róla?

A COVID-19-betegség, a SARS-CoV-2-fertőzés vagy ahogy a hétköznapokban a legtöbben nagyon leegyszerűsítve nevezik, a koronavírus-fertőzés lassan már két éve határozza meg döntő mértékben az egész világ életét.

A mindennapjainkba olyan virológiai, immunológiai szakszavak szivárogtak be, melyeket korábban legfeljebb az adott terület szakértői használtak. Ezek közé tartoznak a vírusdiagnosztikát érintő tesztek is, melyek között az átlagember még most sem olyan egyszerűen igazodik el. Jelen írásunk célja a PCR-teszt bemutatása, mivel ez alkalmas legjobban arra, hogy a vírus jelenlétét kimutassa a szervezetben a vizsgálat pillanatában.

A tesztelés jelentőségéről általában

A különböző célú tesztek természetesen önmagukban nem képesek megállítani a járványt, de a betegség igazolásán túl a szükséges járványügyi intézkedések meghozatalában, a vírusellenes gyógyszeres készítmények hatékonyságának ellenőrzésében is nagyon fontos szerepet játszanak.

A tesztek a fertőzéssel kapcsolatban irányulhatnak arra, hogy a fertőzés az adott pillanatban zajlik-e még a beteg szervezetében, vagy arra, hogy átesett-e már a vizsgált személy a fertőzésen, illetve újabban arra is, hogy a szervezet vakcinák révén kiváltott immunválaszát vizsgáljuk. Témánk, a PCR-teszt szempontjából a legelső terület bír jelentőséggel.

Hogyan diagnosztizálható a COVID-19 betegség?

A betegséget a tünetek orvosi és a levett minták laboratóriumi vizsgálata révén lehet diagnosztizálni. A tünetek megjelenéséig bizonyos időnek el kell telnie, illetve arra is van példa, hogy valakinek bár bejutott a vírus a szervezetébe, mégsem produkál tüneteket. Ezért a tesztelés azok esetében is szükséges, akik fertőző személlyel kerültek kapcsolatba, de tünetmentesek, vagy a tünetek még nem jelentek meg náluk. Itt érdemes szóba hozni a betegség lappangási idejét, ami 2 és 14 nap közötti lehet, átlagosan 4-5 nap szokott lenni.

Mi a PCR-teszt?

A PCR-teszt (polimeráz-láncreakció) a SARS-CoV-2 vírust képes kimutatni a beteg szervezetében a mintavétel pillanatában. Ennek köszönhetően megállapítható, hogy a minta levételekor a vizsgált személy fertőzött-e, vírushordozó-e. Ebből adódóan arra is alkalmazzák, hogy egy korábban fertőzött beteg gyógyulását igazolja. Mindezekre azért képes a PCR-teszt, mert a vírus örökítőanyagának, azaz RNS-ének kimutatására irányul olyan módon, hogy a vizsgálat során a vírus RNS-ének meghatározott, specifikus szakaszát vagy szakaszait felsokszorozzák és kimutathatóvá teszik. Ezzel lehetővé válik a vírus jelenlétének detektálása.

Ez az eljárás azért is nagyon előnyös, mert már a betegség nagyon korai időszakában képes kimutatni a fertőzés jelenlétét, akár a tünetek megjelenése előtt, a vírus szervezetbe való bejutását követő 1-3 nap után is.

Mennyire megbízhatók a PCR-tesztek?

A megbízhatóság kapcsán először két fontos fogalmat kell tisztázni, ezek pedig a specificitás és a szenzitivitás. Előbbi annak a valószínűségét jelenti, hogy az adott teszt negatív lesz, ha valaki nem fertőzött, míg utóbbi annak a valószínűségét jelzi, hogy az adott teszt pozitív lesz, ha a fertőzés fennáll.

Mindezek után a PCR-tesztről elmondható, hogy specificitása rendkívül magas, akár 100%-os is lehet, ugyanakkor a szenzitivitása is nagyon jó értékeket mutat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nagyon kis mennyiségű vírust is képes kimutatni, a vírus RNS-e egyértelműen felfedezhető a segítségével.

Mikor érdemes, illetve szükséges a PCR-tesztelés?

PCR-teszt elvégzése az alábbi esetekben válhat indokolttá:

igazoltan koronavírusos személlyel való érintkezést követően,

ha Önnél a koronavírusra jellemző tünetek jelentek meg, vagy olyan személlyel vagy tárggyal került kapcsolatba, akiről/amiről azt vélelmezi, hogy koronavírussal fertőzött,

külföldre való kiutazás, illetve onnan való hazaérkezés előtt,

műtétek előtt,

munkába állás, munkába való visszatérés előtt,

igazolt koronavírus-fertőzést követően a gyógyulttá nyilvánításhoz.

Milyen mintából zajlanak a PCR-tesztek?

A PCR-vizsgálatokhoz alsó vagy felső légúti mintákat vesznek le a szakemberek, amihez speciális eszközöket használnak. Az alsó légúti mintákat jellemzően kórházban ápolt, súlyos betegektől veszik le. Mintavételre csak a megfelelő szakképesítéssel és anatómiai ismeretekkel rendelkező egészségügyi szakemberek jogosultak, aminek hátterében az áll, hogy a helytelenül, rossz helyről levett minta álnegatív vagy kétes eredményt adhat. A felső légúti minta származhat az orrgaratból (innen vehető a legjobb minta), a szájgaratból és az orrjáratból.

Mintát venni az állami fenntartású egészségügyi intézmények mellett az erre hatósági engedéllyel rendelkező magánszolgáltatók is jogosultak.

Milyen előkészületek szükségesek a mintavételt megelőzően?

Annak érdekében, hogy a vizsgálat eredménye a lehető legmegbízhatóbb és pontosabb legyen, be kell tartani bizonyos előírásokat. Ennek megfelelően a mintavételre szájat és orrot eltakaró maszkban kell érkezni és az érkezés előtti 4 órában az alábbiakat kell betartani:

nem lehet enni, inni (még vizet sem!),

nem lehet fogat mosni, öblögetni,

nem lehet dohányozni,

nem lehet cukorkát szopogatni, rágózni, egyéb szájfrissítőt használni!

Hogyan zajlik a mintavétel?

A nagyon rövid ideig tartó mintavétel előtt a testhőmérséklet megmérése, majd a koronavírusra jellemző tünetek kikérdezése történik meg.

Ezután steril mintavételi pálca segítségével történik a minta levétele, az így létrejött törletet pedig belemossák egy erre a célra szolgáló, ugyancsak steril kémcsőbe. Az orrgaratból történő mintavétel kellemetlen érzéssel járhat, öklendezést idézhet elő. A legjobb ilyenkor, ha nyugodtak maradunk és kerüljük a hirtelen fejmozdulatokat.

Ki jogosult a minta vizsgálatára, ki állapíthatja meg a PCR-teszt eredményét?

A levett mintákat a mintavételt követően eljuttatják az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter által kijelölt laboratóriumok valamelyikéhez, ugyanis csak ezek a laboratóriumok jogosultak a minták vizsgálatára, és ők közölhetik a PCR-teszt eredményét a mintát levevő intézménnyel. A szigorú eljárásrend amiatt szükséges, hogy az eredmények értékelését, a leletezést csak magasan képzett, az orvosi mikrobiológia területén a megfelelő szakképesítéssel, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek végezhessék.

Mikorra várható a vizsgálat eredménye?

A vizsgálat eredménye rendszerint 24 órán belül elkészül, bizonyos helyeken azonban van lehetőség – különböző feltételek fennállása esetén – gyorsított eljárás (akár 3 órán belüli eredmény) igénybevételére.

Milyen eredményekkel zárulhat a PCR-teszt?

1. Negatív

Negatív eredmény esetén a vírus RNS-ét nem mutatták ki a vizsgált mintában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsgált személy nem fertőzött, aminek számos oka lehet. A legjellemzőbb általában az, hogy még nem telt el annyi idő a fertőzés óta, hogy a vírus RNS-e kimutathatóvá váljon.

2. Pozitív

A vírus RNS-ét kimutatták a mintában, igazolttá vált, hogy a vizsgált személy a vírussal megfertőződött. Itt annyi megjegyzést kell még tenni az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, hogy azoknál, akiknél korábban már igazolták a fertőzés jelenlétét, a PCR-teszt eredménye akár még hosszú hetekkel az első tesztet követően is lehet pozitív. Azt is tudjuk azonban, hogy ilyen hosszú ideig a szóban forgó személyre már nem jellemző, hogy fertőző vírust tudjon a környezetébe juttatni, ha egyébként enyhe tünetekkel vagy tünetek nélkül vészelte át a betegséget.

Akinél első alkalommal igazolt a PCR-teszt pozitív eredményt, annál a mintát levevő szolgáltató – a hatályban lévő karanténszabályok betartatása érdekében – köteles az illetékes hatóságokat értesíteni a teszt eredményéről. Az éppen hatályban lévő karanténszabályokról, valamint a koronavírussal összefüggő egyéb információkról a koronavirus.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.

3. Nem értékelhető

Ha a mintából az RNS-izolálás vagy a PCR sikerességét jelző kontroll nem megfelelő, akkor az így létrejött negatív eredmény nem fogadható el. Ilyen eredménynek is több oka lehet, ilyen például a rossz helyről történő mintavétel, vagy helytelen mintatárolás.

(Szerző: Dr. Pataki Zsolt)