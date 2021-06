A vietnami variáns az indiai vírustörzs új mutációja

A koronavírus egy újabb variánsát fedezték fel Vietnamban, ami az egészségügyi hatóságok tapasztalata szerint a fertőzött személyek kilélegzése útján könnyebben, gyorsabban terjed.

A tudósok megállapítása szerint ez az elsőként egy vietnami epidemiológus által azonosított új veszélyforrás nem más, mint a korábban indiainak nevezett delta-variáns mutációja, amit a kutatók jelenleg is tüzetesen vizsgálnak. A helyi hatóságok kezdetben úgy vélték a vietnami variánsról, hogy a delta (indiai) és az általánosságban britnek nevezett alfa-variáns hibridje – ám ezt a feltevést az Egészségügyi Világszervezet szakértői vitatják. Az igazság azonban az, hogy egyelőre keveset tudni az újonnan azonosított változatról. A vietnami egészségügyi miniszter bejelentése szerint hamarosan hozzáférhetők lesznek a genomra vonatkozó adatok.

Hol találtak rá az új variánsra?

Jelen pillanatban még csak Vietnamban fordultak elő olyan (ismert) esetek, melyeket ez a variáns idézett elő – bár minderről más államok járványügyi hatóságai azt mondják, nincs elégséges mennyiségű információ ahhoz, hogy terjedését nyomon lehessen követni. A vietnami nemzeti járvány- és közegészségügyi intézet egyik munkatársa (Le Thi Quynh Mai) arról tájékoztatott, hogy ezt a variánst még nem jegyezték be az influenzavírusokat és a COVID-19-járványért felelős koronavírust globálisan összegző adattár (Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)) nyilvántartásába.

A variánsokat nyomon követő GISAID adatbázisát használó egyik szingapúri egészségügyi szakember úgy véli, amíg nem osztanak meg több információt a szóban forgó variánsról, addig nincs mód az általa okozott fertőzés útjának követésére. A vietnami járványügyi intézet genetikai szekvenálási tesztjei alapján annyit tudni, hogy május 29-ig 4 olyan embert találtak az országban, akiket – azonosítottan – az új variáns fertőzött meg.

A közelmúltban korlátozásokat léptettek életbe Vietnamban, miután április végére nagyon megugrott a koronavírusos esetek száma. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint addigra jegyezték fel az országban máig összesen előfordult mintegy 6700 (más források szerint 6400) COVID-19-eset több mint felét. Jelen pillanatban nem világos, hogy ez az új variáns áll-e a fertőzések számának hirtelen növekedése mögött. Ha igen, ez valóban azt sejteti, hogy a korábbiaknál jóval fertőzőképesebb.

Mi okozza a zavart az új variáns körül?

A vietnami egészségügyi miniszter (Nguyen Thanh Long) korábbi bejelentése szerint az új variáns az egyik indiai (B.1.617.2) és a brit (B.1.1.7) variáns kereszteződése. „Nagyon veszélyes”, jelentette ki, hozzátéve, hogy a két már ismert variáns jellemzőit kombinálja, s a levegőben könnyebben terjed. A laboratóriumi vírustenyésztésből pedig az derült ki, hogy ez a vírus extrém sebességgel duplázódik, de a tudósok azért megjegyzik, további vizsgálatoknak kell még azt megállapítani, hogy a való élethelyzetben miként viselkedik, hogyan hat a szervezetekre. „Sokféle mutálódás történik, amint egy-egy vírus továbbkerül egy újabb humán közegbe, ám a legtöbb esetben egyik variánsnak sincs klinikai jelentősége” – hangzik Todd Pollacknak, a Hanoiban állomásozó infektológusnak, a Harvard Medical School szakértőjének magyarázata. „Csak azért, mert ma már tudjuk, hogy az új variánsnak ilyen-olyan jellemzői vannak, ez nem jelenti azt, hogy azt kelljen feltételeznünk, hogy ha több variáns egy beteg szervezetén belül találkozik, belőlük egy kombinált, hibrid szupervírus áll elő, majd ebből a fertőzött egyénből a száján át kikerül.”

A WHO nem ért egyet a hibridként való leírással, szakértői úgy vélik, pontosabb jellemzés, hogy az indiai variáns kissé módosult változatáról van szó. A WHO egyik epidemiológusa, Maria Van Kerkhove szerint „ez a Vietnamban felbukkant és az ottani egészségügyi minisztérium által jelentett variáns a B.1.617.2 jelzetű indiai vírustörzs mutációja, amelyben – megfigyeléseink és a vizsgálatok szerint – a tüskefehérjét kódoló génből deléció következtében hiányzik egy rész. Ezért nevezték hibridnek, de valójában csak egy pontmutáció történt.” A WHO epidemiológus munkatársa megismételte, hogy mihelyst rendelkezésükre állnak adott variánssal kapcsolatosan további információk, közzé fogják tenni. Az angol járványügyi hatóság szerint a vietnami vírus nem új variáns, nem is hibrid, hanem egészen egyszerűen ez egy delta-variáns.

Hatásosak a vakcinák ezen új variánssal szemben is?

Jelenleg még nincs hozzáférhető adat a vakcinák vietnami variánssal szembeni hatékonyságára nézve, de annyit tudni lehet, hogy ez a vietnami az egyik indiai variáns (B.1.617.2) mutációja, amiről úgy találták a kutatók, hogy vele szemben a különféle vakcinák (ide értve a Pfizer- és az AstraZeneca-oltást is) egyetlen dózisa után kisebb a védelem. Egy tanulmány azonban – megnyugtatóan – azt igazolta, hogy a vakcinák két dózisa ezzel a vietnami variánssal szemben is már hasonló védelmet képes biztosítani, mint az egyéb ismert variánsokkal szemben.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Vietnam variant: What is the new mutation of the India Covid strain? (Independent), Vietnam detects highly contagious new coronavirus variant as infections surge (Washington Post)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus