Az indiai variánssal szemben is hatásosan

Az Egyesült Államokban elérhető minden COVID-19 elleni vakcina működőképes az először Indiában azonosított vírusvariánssal szemben is - vallja meggyőződéssel az amerikai járványügy vezető infektológusa, dr. Anthony Fauci.

A Pfizer, a Moderna és a Johnson & Johnson (J&J) szakemberei által végzett vizsgálatok ugyanis alátámasztják, hogy védőoltásuk képes megvédeni a vakcináltakat a világ nagy részében való terjedés miatt aggodalmat kiváltó variánssal szemben is.

Egyre több tudományos bizonyíték mutatja, hogy a COVID-19 elleni vakcinák „valószínűleg meglehetős hatékonysággal megvédenek” a B.1.617 jelzetű indiai variánstól, mondta május 18-án a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute for Allergy and Infectious Diseases) igazgatója.

E variáns nyugtalanító módon gyorsan terjed a világban, és minden jel azt mutatja, hogy nagy a fertőzőképessége. Azonban több előzetes vizsgálati eredményt hoztak nyilvánosságra a legutóbbi napokban, és mindegyik azt igazolja, hogy ez a variáns az USA-ban elérhető összes oltóanyagnak „igen csekély mértékben képes ellenállni” – hangzott el a Fehér Házban tartott tájékoztatón. Az egyik hivatkozott vizsgálat (NYU Grossman School of Medicine) azt tesztelte, hogy a Pfizer- vagy a Moderna-vakcinával beoltottaktól nyert antitestek a Petri-csészében képesek-e blokkolni az olyan vírus okozta infekciót, amely hordozza a B.1.617 variáns tüskefehérjéjét. A védőoltás hatására termelődött ellenanyag „kissé gyengébbnek mutatkozott a variánssal szemben – mint az eredeti vírussal szemben –, de nem annyira, hogy ennek következtében azt kellene gondolnunk, hogy ez hatással lenne protektív képességeire, azaz ne nyújthatna kellő védelmet” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Nathaniel Landau. „Nincs okunk azt feltételezni, hogy a többi vakcina, vegyük például akár a Johnson & Johnson termékét, ne viselkedne hasonló módon” – tette hozzá a tudós.

Nagyon reményteli a többi tanulmány eredménye is, ugyanis arra a következtetésre jutnak, hogy a vakcinák megfelelően védenek mind az először New Yorkban azonosított B.1.526 és B.1.525, mind a Kaliforniából jelentett B.1.427 és B.1.429, valamint a brit B.1.1.7 jelzetű vírusvariánssal szemben is – mondta dr. Anthony Fauci, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Fauci says the COVID-19 vaccines available in the US are likely to work against the variant first found in India (businessinsider.com)