Az omikron új alváltozata: a BA.2

A kutatók fokozottan figyelik az omikronnal közeli rokonságban álló BA.2 vírusváltozat által okozott - egyre nagyon számban detektált - esetek kimenetelét.

A SARS-CoV-2 vírus nagyon erősen fertőzőképes omikron variánsa – ennek leggyakoribb formáját BA.1 jelzettel ismerjük – világszerte már csaknem az összes koronavírus fertőzésért felel. A tudósok most olyan esetek felfutását látják, amelyeket egy közeli rokon, a BA.2 okoz. Ez a változat Európa és Ázsia egyes részein, bizonyos területein elkezdte kiszorítani a BA.1 variánst. De mit is tudunk valójában erről az új alváltozatról – egy friss publikáció szerzője erről gyűjtött össze információt.

A szekvenált eseteket rögzítő, nyilvánosan kereshető közösségi tárában, a GISAID adatbázisában a legutóbbi napokig (január 25.-ig) az látszik, hogy a megbetegedéseknek már 98,8%-áért a BA.1 felel. De az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint, ma már több ország jelentéseiből az derül ki, hogy a mostanában felfedezett növekedést egy új szubvariáns, a BA.2 idézi elő. Egyes források szerint a több mint 20 mutációval rendelkező BA.2-t 2021 végén Indiában és Dél-Afrikában azonosították, napjainkra pedig már csaknem félszáz (47) országban bukkant fel.

A BA.1 és a BA.2 mellett a WHO listája felsorol két másik, az omikron ernyője alá tartozó szubvariánst is. Ezek – a BA.1.1.529 és a BA.3 – szoros genetikai kapcsolatban állnak egymással, de mindegyik olyan jellemző mutációkat hordoz, amelyek megváltoztathatják a viselkedésüket.(A GISAID a COVID-19 pandémia kialakulásáért felelőssé tehető influenza- és más koronavírusok genetikai adatainak nyilvános adatbázisa, ami a világ tudósai számára 2008 óta érhető el.)

Európában is terjed az új alvariáns

Trevor Bedford, a Fred Hutchinson rákutató központban dolgozó, statisztikai módszereket alkalmazó virológus, aki nyomon követte a SARS-CoV-2 kialakulását, a napokban úgy nyilatkozott, hogy a GISAID adatbázisából vett adatok elemzése alapján, illetve az oxfordi egyetemen (University of Oxford) található, a világ eseteinek gyűjteményéből (Our World in Data) nyert információk alapján azt találta, hogy ma a dániai esetek durván 82%-át a BA.2 adja. Az Egyesült Királyságban ez az arány 9%, az USA-ban pedig 8%.

A többi variánshoz hasonlóan, a BA.2-vel való fertőződést is ki lehet mutatni az otthoni koronavírus gyorsteszttel – bár ezek nem képesek megjelölni, hogy adott esetben melyik variáns a felelős, jegyzik meg a szakértők.

Nagyobb a fertőzőképessége?

Egyes korai jelentések arra utalnak, hogy a BA.2 esetleg a már amúgy is nagyon fertőző BA.1.-nél is ragályosabb, de erre egyelőre nincs még bizonyító erejű adat. Arra sincs, hogy nagyobb valószínűséggel lenne képes kicsúszni a vakcinák védelmi pajzsa elől. A dán járványügyi szakemberek korai adatokra vonatkozó becslése szerint a BA.2 mintegy másfélszer könnyebben terjed, mint a BA.1, de úgy látszódik, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedést.

Angliában a december 27-től január 11-ig zajlott kontakt-kutatás előzetes elemzése alapján, a brit járványügyi és egészségbiztonsági hatóság (UK Health Security Agency, HSA) úgy találta, hogy az otthoni, családon belüli továbbfertőzés a BA.2-vel megfertőzött emberek kontaktjainál magasabb (13,4%), mint az egyéb omikron eseteknél (10,3%).

A január 28-án közzétett jelentésük szerint, a HSA nem találta annak bizonyítékát, hogy a vakcinák hatékonyságában változás történt volna. Kritikus kérdés azonban az, hogy vajon azok az emberek, akik a BA.1 hullám idején fertőződtek meg, védettek lesznek-e a BA.2-vel való fertőződés során – mondta az amerikai infektológus, dr. Egon Ozer (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago).

Az omikron-variáns Légutakban gyorsabb, tüdőben lassabb az omikron sokszorozódása

Dániában aggodalmat okozott, hogy miközben egyes helyszíneken nagy arányban fordult elő a BA.1, eközben emelkedő esetszámot jelentettek BA.2-vel való fertőzésekről is – utalt a problémára dr. Egon Ozer, azt is megjegyezve, hogy amennyiben a korábbi BA.1 infekció nem véd a BA.2 ellen, „akkor ez a hullám leginkább a kétpúpú tevére fog hasonlítani. Persze, egyelőre túl korai volna jóslásokba bocsátkozni, mindez így fog-e történni”. Azt viszont jó hírnek véli, hogy „a vakcinák és a ráerősítő oltások még mindig segítenek abban, hogy az emberek ne kerüljenek kórházba, és ne veszítsék el életüket”.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Explainer-Scientists on alert over rising cases caused by Omicron cousin BA.2 (Reuters)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hematológus