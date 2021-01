Fél-egy éven belül lehet magyar koronavírus-vakcina

Az óvatosság mellett döntöttünk, az operatív törzs azt javasolta, hogy a kormány hosszabbítsa meg a digitális munkarendet január 11-e után is - mondta Maruzsa Zoltán államtitkár. A kormány dönt erről holnap - adta hírül a portfolio.hu.

Zajlik a pandémia

Müller Cecília tisztifőorvos közölte, hogy az elmúlt 24 óra járványügyi adatai alapján a pandémia zajlik, messze nem vagyunk a járvány végén. A bevezetett intézkedéseket be és meg kell tartanunk - mondta.

A gyógyultak száma technikai okok miatt nem került átvezetésre a mai napon, amit Müller szerint pótolni fognak később.

Mindeközben az egészségügyi dolgozók oltása rendben, folyamatosan zajlik - fogalmazott. A 25 oltóponton túl a városi kórházakban is számos helyen adják be a vírust az egészségügyi dolgozóknak. Szerda estig 31 500 egészségügyi dolgozót oltottak be.

Idősotthonok

Örvendetes, hogy elkezdődött az idősotthonokban lakók beoltása is - mondta Müller. Szép számmal jelentkeztek az ápoltak és a személyzet is - tette hozzá. Ezekben a zárt közösségekben sokan laknak, és számos betegséggel küzdenek, veszélyeztetett csoportok, ezért fontos a beoltásuk - fogalmazott.

Új vakcina

Emlékeztetett, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte a Moderna vakcináját. Magyarország 1 millió 744 ezer adagot kaphat a vakcinából - fogalmazott. (Ebből is 2-t kell kapni egy főnek.)

"Szeretnénk megnyerni ezt a csatát, minden vakcinának örülünk. A tervek szerint a jövő héten megérkezhet Magyarországra a Moderna vakcinája" - mondta.

Oltás

Minden háziorvosra számítunk, mint oltópont és mint oltó orvos - válaszolta Müller arra a kérdésre, hogy számítanak-e rájuk a koronavírus-vakcinák beadásánál. Szerinte ezek a helyszínek rendelkeznek a megfelelő eszközökkel.

Maszkhasználat

Feltétlenül indokolt a maszk használata, hiszen a járvány zajlik. Azokat az intézkedéseket, amelyeket bevezettünk, további fenntartása teljesen indokolt - mondta Müller arra a kérdésre, hogy indokolt-e még a maszkhasználat közterületeken.

Nem mehet kárba vakcina

Egy ampullában 5 fő részére elegendő koronavírus elleni vakcina van. Azért, hogy egy adag se menjen kárba, ezért hívják be az oltakozókat időpontra. Nem maradhat eloltatlan vakcina egy oltóponton sem, egyetlen egy napon sem. Ezt az elvet követjük - mondta Müller.

Angol mutáns

Magyarországon tegnap sem jelent meg az angliai mutáns koronavírus, noha több vizsgálatot végeztünk már - mondta Müller arra a kérdésre, hogy nálunk megjelent-e már a gyorsan fertőző, új, angliai vírustörzs.

Magyar vakcina

A debreceni egyetem az NNK-val közösen fejleszti a magyar koronavírus elleni vakcinát. Ennek az elve az influenza-vakcinához hasonló, inaktivált, elölt vírus alapú vakcináról beszélünk. A mostani fázisban kellő mennyiségben tudtunk vírust szaporítani. Jelenleg az élő vírus elölése zajlik. Ártalmatlanítanunk kell az összes vírust, így a vakcina megbetegedést nem tud okozni. Bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, reménykedem, hogy fél, egy éven belül ezt a vakcinát gyártani fogjuk - mondta Müller.

(portfolio.hu)