Mit jeleznek az ellenanyagszintek oltás után?

Több megkeresés is érkezett szerkesztőségünkbe olyan személyektől a koronavírus oltás kapcsán, akik 3-4 hete már megkapták a második dózis védőoltásukat is, és a laborban elvégeztetett ellenanyagtesztük nem mutatott elég magas ellenanyagszintet. Mit érdemes tenni és tudni ilyen esetben?

Érthetően aggódni kezdtek, hisz itt a nyitás, és felelősen gondolkodva felmerült bennük, hogy így milyen erős a védettségük, mennyire bátran mehetnek zárt terű közösségbe, például moziba, edzőtermekbe, játszóházba, könyvtárba, esetleg uszodába, ahol például a maszk használata is lehetetlen.

Nem csak az antitestek számítanak!

Ennek a problémának a kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy csupán az ellenanyagszint nem ad egzakt választ a védettségről. Feltehetően minél magasabb az ellenanyagszint, annál kevésbé van kitéve az oltott (vagy épp a fertőzésen átesett személy) a koronavírus-fertőzésnek. De ahogy korábban is megírtuk, az ellenanyagokon kívül igen fontos szerepet játszik a védettségben a sejtes immunitás is, vagyis azok az immunsejtek, amelyek számának mérésére jelenleg validált teszt nincs forgalomban.

Illetve azt sem tudjuk még mennyiségileg meghatározni, hogy a mérhető ellenanyag-mennyiség mekkora része úgynevezett neutralizáló antitest, vagyis semlegesítő ellenanyag, amely a betegség ellen védő antitest. Leegyszerűsítve, koronavírus-fertőzés esetén ezek az ellenanyagok mintegy letakarják a vírus azon részeit, melyek a fertőzőképesség szempontjából lényegesek. Jelenleg folyamatban van ilyen tesztek kifejlesztése, forgalomba hozatala, ami az összes mérhető ellenanyag közül számszerűsítve megmutatja a neutralizáló ellenanyagok számát. Várhatóan ezek a tesztek lesznek igazán informatívak.

Jelenleg tehát sem a celluláris, vagyis sejtes immunitás mértéke, sem a neutralizáló ellenanyagok pontos szintje nem mérhető. Ami biztos, az az oltóanyag gyártása során végzett, a vakcinák klinikai fázis tesztek alapján meghatározott hatásossága. Így tehát azoknak sem kell aggódni, akik a jelenleg forgalomban levő antitest tesztek alapján alacsonyabb számú ellenanyagot produkálnak. Fontos, hogy mindig a tesztet végző labor mérési zónáit kell alapul venni, ez minden leleten fel van tüntetve, ezekben laboronként eltérések lehetnek. Illetve, hogy a teljes védettség az oltási dokumentációban írtak alapján a második oltást követően meghatározott idővel alakul ki vakcinától függően.

Kiknél mérhető alacsonyabb ellenanyagszint?

Ahogy korábban is megírtuk, például immunszuprimált beteg esetében (ahol az immunválasz betegség vagy egyéb állapot miatt egyébként is csökkent), bizonyos daganatos megbetegedések, nagyon fiatalok vagy éppen idősek, transzplantáltak esetén az immunválasz csökkent lehet, az ellenanyagok (így a mérhető antitestek) szintje is alacsonyabb lehet.

Érdemes-e harmadik dózist beadatni alacsony ellenanyagszint esetén?

Harmadik oltásra jelenleg nincs szakmai ajánlás. Ez változhat annak függvényében, ahogy haladunk előre az időben, illetve ahogy nő a hozzáférhető oltóanyagok száma, és ahogy csökken a beoltandó személyek száma. Külföldi híradások alapján elmondható, hogy későbbiekben a Sinopharm gyártói tervezik harmadik oltás beadását is, ahogy szintén ez volt az az oltóanyag, amelyről összehasonlító független vizsgálat során megállapították, hogy beadása után a legmagasabb számban termelődtek ezek a bizonyos neutralizáló ellenanyagok. Továbbá ez az egyetlen jelenleg forgalomban lévő olyan oltóanyag, amely a teljes elölt vírust tartalmazza, vagyis ha a mutációk során például a tüskefehérjében következne be mutáció, a Sinopharmmal oltottak továbbra is rendelkezhetnek a vírus ellen hatásos ellenanyagokkal. Javasolt tehát mindenkinek az oltásra való mielőbbi regisztráció, az oltás felvétele. Az alkalmazási előirat szerint koronavírusban való megbetegedés esetén, a gyógyulás után két héttel bármelyik forgalomban lévő koronavírus elleni oltás beadható, kivéve a Pfizer-BioNTech vakcináját, mellyel 3 hónapot kell várni gyógyulás után a leirat szerint.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos