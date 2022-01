Amit a bárányhimlő elleni védőoltásról tudni kell

A bárányhimlő ellen csak védőoltással lehet hatékonyan védekezni. Mivel nagyon fertőző, hosszú lappangási idővel rendelkező betegség, önmagában a higiénés szabályok betartása és a betegek elkerülése nem akadályozza meg a járvány kialakulását.

A bárányhimlő elleni védőoltás Magyarországon 2019 szeptemberétől az életkorhoz kötött kötelező védőoltások közé tartozik, ám a felnőttek egy részének is érdemes beadatni. Hazánkban az összes fertőző megbetegedés mintegy felét a bárányhimlő okozza.

Kétféle vakcina érhető el a bárányhimlő vírusa ellen. Mind a kettő élő, legyengített varicella vírust tartalmaz, amely egészséges embereknél nem okoz megbetegedést. A vakcina (gyermek) háziorvosunktól kérhető.

Bárányhimlő elleni oltás gyermekkorban

Az oltás két adagból áll, a második beadását követően alakul ki a védettség. A két oltás között (az oltóanyagtól függően) 4-6 illetve 4-8 hetet szükséges várni. Az oltás 9 hónapos kortól adható, de leginkább másfél éves kor környékén ideális, még mielőtt a gyermek közösségbe kerülne.

2019 szeptemberétől a varicella elleni oltás gyermekeknek életkorhoz kötötten kötelező és ingyenesen jár, 13-16 hónapos korban kell beadatni. A bárányhimlő elleni oltással összesen tizenkét fertőző megbetegedés ellen kötelező már az életkorhoz kötött védőoltás Magyarországon. Ezek: a tüdőgümőkór (tbc), a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanus, a járványos gyermekbénulás, a mumpsz, a kanyaró, a rózsahimlő (rubeola), haemophylus influenzae b (Hib), a hepatitis B, a pneumococcus illetve a bárányhimlő.

Kiknek érdemes még beadatni a védőoltást?

A bárányhimlőt okozó vírus fertőzőképessége igen nagy, cseppfertőzéssel, használati tárgyakon keresztül is továbbadható. Amennyiben egy családban megfertőződik egy gyermek, nagyon nagy valószínűséggel a család többi tagja is elkapja. Természetesen ebbe a többi gyermek mellett a felnőttek is beletartoznak, ha korábban még nem estek át a fertőzésen.

A felnőttkori bárányhimlő, valamint a második, harmadik családtag fertőzése súlyosabb, hosszabb ideig tart, több kiütéssel és szövődményekkel járhat, így a többgyermekes családoknál mindenképp érdemes elgondolkodni a védőoltás beadatásáról. Az oltás minden olyan idősebb gyermeknek és felnőttnek ajánlható, aki még nem esett át a fertőzésen, és gyermeke/testvére már közösségbe jár.

A bárányhimlő elleni oltás beadása főként akkor indokolt, ha a család gyermekvállalást tervez, és a leendő anyuka még nem esett át a fertőzésen. A bárányhimlő ugyanis a terhesség korai szakaszában súlyos magzati fejlődési rendellenességeket okozhat. Várandósság alatt már nem adható be a vakcina, ezért minkenképp javasolt még a terhesség tervezése során gondoskodni a megfelelő védelemről.

Mivel a bárányhimlő nem csak gyenge immunrendszerű embereket támad meg, hanem egészséges felnőtteket is, a védőoltáson kívül más immunizálási módszertől (immunerősítő készítmények, vitaminok) nem várható a betegség elkerülése.

Az oltás beadására lehetőség van akkor is, ha valaki fertőzött személlyel került kapcsolatba és nem védett a betegség ellen (azaz korábban a megbetegedésen sem esett át és oltást sem kapott). Ilyen esetben a 72 órán belül beadott vakcinával van esély a betegség elkerülésére.

Mennyire hatékony az oltás?

A védőoltás a leghatékonyabb eszköze a bárányhimlő megelőzésének, a fertőzés esélyének jelentős lecsökkentésének. Az oltás ellenanyag képződést indít el szervezetünkben, ami véd a megbetegedéssel szemben.

Mint a legtöbb vakcina, a bárányhimlő elleni védőoltás sem nyújt teljes védelmet a betegség ellen, azonban ha már beoltott embereknél jelentkezik a bárányhimlő, az általában nagyon enyhe lefolyású, kevesebb kiütés jelentkezik (láz nélkül), a szövődmények megelőzhetőek.

Az elmúlt években számos hazai városban tették ingyenessé a védőoltást, az oltási program pedig egyértelműen sikeresnek bizonyult. Azokon a településeken, ahol az ingyenességnek köszönhetően a szülők beadatták gyermeküknek az oltást, sikerült elkerülni a járványok kialakulását és töredékére csökkent a bárányhimlős megbetegedések száma.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő a védőoltást követően?

A bárányhimlő oltás alkalmazása után leggyakrabban a beadás helyén jelentkező fájdalmat, bőrpírt, duzzanatot, illetve lázat és bőrkiütés tapasztalhatunk. Az oltási reakciók jellemzően a beadást követő 10-14. napon jelentkeznek (később, mint a legtöbb védőoltás esetében). Az esetleges mellékhatásokat messze felülmúlja a betegséggel szembeni védelem előnye.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Osikóczki Orsolya háziorvos