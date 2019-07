Pajzsmirigyprobléma és potenciazavar

Az régóta ismert tény, hogy a szív-érrendszeri megbetegedések vagy a cukorbetegség nagymértékben befolyásolják a férfierőt. Korábbi vizsgálatok hasonló összefüggést mutatnak a pajzsmirigyproblémák és a potenciazavar között.

A merevedési zavar valamint a kardiovaszkuláris betegségek olyan szorosan összefüggnek, hogy gyakran a potenciazavar hívja fel a figyelmet a súlyos keringési rendellenességre.

Az, hogy bizonyos hormonális eltérések merevedési zavarhoz vezetnek, szintén tényként ismert már hosszú ideje, hiszen a férfi nemi hormon (tesztoszteron) abnormálisan alacsony szintje egyértelműen vezet ilyen jellegű panaszokhoz. Görögországban végzett, amerikai szaklapokban (is) publikált vizsgálatok felhívják a figyelmet arra is, hogy a pajzsmirigy funkciót is érdemes ellenőrizni, mielőtt a potenciazavar kezelésében elterjedt tabletták valamelyikéhez nyúlunk.

A pajzsmirigybetegek 80 százalékánál probléma volt

A fent említett vizsgálatba olyan 51 év átlagéletkorú férfiakat vontak be, akik pajzsmirigy alul- vagy túlműködésben szenvedtek, de sem érrendszeri betegség, sem cukorbetegség nem szerepelt a kórtörténetükben. A vizsgálatban résztvevő férfiak egy speciális kérdőívet töltöttek ki. Az ebben elért pontszámok alapján megállapíthatóvá vált a potenciazavar fennállása.

A kapott eredmény azt mutatta, hogy a pajzsmirigyhormon-szint eltérésben szenvedő betegek négyötödénél fennállt valamilyen fokú merevedési zavar, és a pajzsmirigy alulműködése esetén volt lényegesen gyakoribb a panasz.

A kérdőíves felmérést egy év elteltével, a tartós pajzsmirigyhormon terápiát követően megismételték. Ekkor már csak a betegek egyötöde számolt be ilyen típusú funkciózavarról.

A vizsgálat eredménye tehát egyértelműen mutat rá arra, hogy a potencia zavarban szenvedő betegek mindegyike esetén az okok feltárása kell legyen az elsődleges, és nem a tüneti, hanem az oki terápiát kell előnyben részesíteni a hosszútávú eredmény érdekében.

