Okok, melyek hormonzavarokhoz vezethetnek

A hormonzavarok igen gyakoriak manapság, melyek kellemetlen tüneteket és veszélyes szövődményeket is okozhatnak. Hogy mégis miért léphet fel a hormonális egyensúlyban hiba, arról dr. Polyák Annamária, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa beszélt.

Xenoösztrogének

A xenoösztrogének olyan nehezen lebomló vegyületek, melyek ösztrogénszerűen viselkednek, így egyfajta mesterséges ösztrogénnek tartják. Sajnos az ösztrogén mennyisége egy bizonyos szint felett káros (ösztrogéndominancia, mely miómát és különböző daganatokat, meddőséget is okozhat), így a kívülről bevitt xenoösztrogének igen negatív hatást gyakorolnak a hormonháztartásra. Ezen anyagokkal mindennapi életünk során találkozhatunk, hiszen megtalálható vegyszerekben, BPA-t tartalmazó műanyagokban, permetezőszerekben, ételszínezékekben, körömlakkokban, körömlakklemosókban stb.

Hormonális fogamzásgátlók

A hormonális fogamzásgátlók igen széles körben elterjedt védekezési módszernek számítanak, akár tablettáról, akár méhen belüli eszközről van szó. Ezen készítmények mesterséges hormonokat tartalmaznak, melyek bár valóban megakadályozzák a nem kívánt teherbeesést, ám a szervezet normál hormonháztartására hosszú távon nincsenek feltétlenül jó hatással. A szintetikus progeszteron, vagyis a progesztin ugyanis gátolja a progeszteron hatását, ami gyakran a fogamzásgátló letétele után is megmarad. Ez azért is baj, mert a progeszteron más szteroid hormonok (pl. kortizol) előállításához is fontos, így hiánya további hormonális zavarokat okozhat.

Életkor

Sajnos az idő múlása egy olyan rizikótényező hormonzavarok szempontjából, melyet kivédeni nem lehet. Természetes ugyanis, hogy a változókorral egy új fejezet veszi kezdetét egészségügyi szempontból is. Sokan nem tudják, de maga a menopauza nem egyik pillanatról a másikra megy végbe, amikor megszűnik a menstruáció, hanem van még ún. perimenopauza és premenopauza is, melynek során előbb a progeszteron, majd az ösztrogén mennyisége kezd csökkenni. Ennek hatására más hormonális változások is zajlanak, melynek következtében pl. nagyobb eséllyel alakul ki pl. cukorbetegség vagy más endokrin problémák.

Stressz

„Mindenki tudja, hogy a stressz igen komoly rizikófaktor szinte az összes betegségre nézve, ám azt sokan nem tudják, hogy miként hat a hormonális egyensúlyra. Stressz hatására ugyanis megnő az adrenalin és a kortizol szintje, mely megnöveli a vércukor szintjét a vérben. Amennyiben a kortizol a tartós stressz hatására folyamatosan magas, úgy nem csak a diabetes esélyét növeli, hanem a hormont termelő mellékvese kifáradhat, és nem lesz képes elegendő kortizolt termelni. Ez fáradtságot, meddőséget is okozhat” - mondja dr. Polyák Annamária, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

Hormonzavarra utaló jelek

menstruációs panaszok

meddőség/vetélés

testsúlyváltozások

kozmetikai panaszok (pl. akne, zsíros bőr)

hajhullás

fáradtság

depresszió

emésztési problémák

