Gyógynövények, gyógynövényes készítmények IBS-es panaszokra

Cikkünkben azokat a gyógynövényeket vesszük végig, melyek segíthetnek az irritábilis bél szindrómával küzdők terápiájában.

Az irritábilis bél szindróma (IBS) a bélrendszernek működésbeli zavara, melyet nem szervi probléma okoz. Mindezek ellenére, csak gasztroenterológiai kivizsgálás után – mely a komolyabb betegségeket kizárja – lehetünk biztosak benne, hogy ez a betegségünk. Ettől még a tünetei kellemetlenek és változatosak: bélgörcsök, görcsös hasi fájdalmak, hasmenés vagy székrekedés, esetleg a kettő váltakozása is előfordulhat. Mindezeket a tüneteket erős, hallható bélmozgások, szelesség kíséri.

A cikkünkben felsorolt gyógynövények segíthetnek a terápiában, de ezek mellett is fontos az étkezésre való odafigyelés (étkezési napló vezetése ajánlott), ha nehezen is megvalósítható, akkor is fontos lenne a nyugodt életmód, a stresszoldás, súlyosabb esetekben antidepresszáns is alkalmazható. Ezen túlmenően az IBS-t csak tünetileg lehet kezelni, hiszen pontos kiváltó okát nem ismerjük. Szóba jöhetnek például görcsoldók és fájdalomcsillapítók. Fontos az is, hogy az érintettek figyeljenek a táplálkozásra, beleértve ebbe a táplálék mennyiségét és minőségét is (kerülni kell a gázképző ételeket, mint pl. a vörös- és a fokhagyma, a lencse és a bab, a káposzta és a kelbimbó, a brokkoli és a karfiol, a szilva, a barack és a cseresznye), és egyszerre kis adagokat kell fogyasztani.

Hirdetés

Alapelv az is, hogy a betegek figyeljenek a bőséges folyadékfogyasztásra (napi másfél-két literre van szükség). Az orvosi segítség mellett, minden betegnek magának kell kitapasztalnia, egyénre szabottan, hogy mi az, amire érzékeny, és mit kell tennie (pl. mozgás), hogy jobban érezze magát, mit ehet, hogy az állapota egyensúlyban legyen. Ami másnak beválik, nem biztos, hogy nála is működni fog és fordítva.

Lássuk, milyen gyógynövények jöhetnek szóba!

A gyógynövények közül elsősorban egy hagyományos növényi gyógyszert érdemes kipróbálni. Borsmentaolajat, köményolajat tartalmaz, enyhe bélgörcsökre, bélgázképződés és teltségérzés esetén alkalmazható. Máj- és epebetegség esetén nem ajánlott az alkalmazása. A borsmenta csökkenti a vastagbél görcsét, epehajtó hatása van.

Figyeljünk arra, hogy a megvásárolt gyógynövények minősége Ph.HG.VIII. legyen, ez biztosítja a megfelelő minőséget.

Az ánizs termése, magja (Anisi fructus) a székrekedéssel együtt járó IBS-nél bizonyította hatását. Ezért teaként való fogyasztása az ánizsmagnak előnyös lehet. Érdemes a magot kissé összetörni, így teakészítéskor a fontos hatóanyagok jobban kioldódnak belőle. Fontos, hogy a teák fogyasztása kortyonként, lassan, nyugodt körülmények között történjen.

A tömjén (Boswelia serrata) azonkívül, hogy ízületi gyulladások és izomfájdalmak panaszaira ajánlott, mint gyulladáscsökkentő IBS-ben is alkalmazható.

Probiotikumok elméletileg kedvező hatásúak lehetnek az IBS-re, de az ezt alátámasztó klinikai bizonyítékok hiányosak, és nem világos, pontosan mely törzsektől várható megbízható hatás. Mindenesetre vannak olyan probiotikumok, melyek gyógyszerek, ha valaki szedni szeretne ilyen készítményt, érdemes ezzel próbálkozni először.

A székrekedés kezelése az oldható rostok étrendbe való beillesztésével segíthető. Nem mindegy azonban, milyen rostot viszünk be. Az oldhatatlan rostok, mint például a búzakorpa, puffadást okozhatnak, csak rontják a helyzetet. Az oldható rostok, mint az útifűmagban lévők, javíthatják az IBS tüneteit, csökkentik a gáztermelést. Az oldható rostok hatással vannak a bél mikrobiomjára, ezáltal a gáztermelésre, és kedvező hatást fejtenek ki székrekedés és hasmenés esetén is. Alacsony kezdő dózis után lehet emelni az adagot, így mérsékelhető a puffadás kockázata.

Hasmenéses panaszok esetén az aktív szén mint természetes gyógyszer használható. Egyébként kamilla, fekete tea, málna, orvosi citromfű, fürtösmenta tea alkalmas a hasmenés ellen. Ez utóbbiak közül némelyek az IBS más tüneteinek csökkentésére is alkalmasak:

citromfű : nyugtató hatás, görcsoldó, gyomor- és bélpanaszokra alkalmazható, a növény cserzőanyagai hatásosak ebben. Adagja 1,5-4,5 g citromfűből készült forrázat, szükség szerint naponta több alkalommal.

: nyugtató hatás, görcsoldó, gyomor- és bélpanaszokra alkalmazható, a növény cserzőanyagai hatásosak ebben. Adagja 1,5-4,5 g citromfűből készült forrázat, szükség szerint naponta több alkalommal. kamilla : görcs és puffadás ellen. Alkalmazása: 1,5-4,0 g virágzatból 150 ml vízzel készítjük a teát. Naponta 3-4 alkalommal fogyasztható.

: görcs és puffadás ellen. Alkalmazása: 1,5-4,0 g virágzatból 150 ml vízzel készítjük a teát. Naponta 3-4 alkalommal fogyasztható. fekete tea : Enyhítheti az IBS panaszait, a nem kívánt gázképződést is beleértve. Ez a benne található tanninoknak (csersavak) köszönhető, amelyek megnyugtatják a bélrendszert, így csökkentve a gyomorpanaszokat és esetlegesen a hasmenést.

: Enyhítheti az IBS panaszait, a nem kívánt gázképződést is beleértve. Ez a benne található tanninoknak (csersavak) köszönhető, amelyek megnyugtatják a bélrendszert, így csökkentve a gyomorpanaszokat és esetlegesen a hasmenést. fürtösmenta tea: nyugtató, görcsoldó. Alkalmazása: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzon le, 15 perc után szűrje le. Napi maximum 2-3 pohár tea fogyasztható.

A koriandermag görcsoldó, emésztési panaszokat csökkentő. Napi adagja 3 gramm drog.

Kifejezetten hasmenéses panaszokra való a közönséges párlófű, adagja napi 3-12 gramm teafűből készített tea, szintén a cserzőanyagai azok, amelyek a hasmenést megszüntethetik.

Aki nem szeretne monoteákat fogyasztani, annak ajánlható teakeverék is, melyet humán klinikai kísérletek eredményei alapján állítottak össze. A gyógytea alapja a borsmentalevél + ciromfűlevél + koriandermag keverék. Az összetevők hasi görcsoldó, szélhajtó, fájdalomcsillapító, puffadásgátló, nyugtató, antidepresszáns, stresszoldó, gyulladásgátló, fertőtlenítő hatása bizonyított. A keveréket párlófűvel egészítették ki. A keverékekben felhasznált összes gyógynövény hivatalos a Magyar Gyógyszerkönyvben.

A gyógyszerek és gyógynövények alkalmazása közt mennyi idő teljen el?

Minden cserzőanyagot tartalmazó gyógynövénynél a szokásos gyógyszereket 2 óra különbséggel kell bevenni, hogy ne gátolja a gyógyszer felszívódását.

Miből mennyit?

Természetesen a teák közül nem mindegyiket kell fogyasztani, és ha többfélét iszunk, akkor az egyes teákat nem a rájuk önállóan vonatkozó ajánlott mennyiségekben. Többféle tea 1-1 pohárral való fogyasztása segít a panaszokon, így elkerüljük azt, hogy túl sok teát fogyasszunk, aminek nem biztos, hogy jótékony hatása lenne. Mint már a cikk elején is írtam, magunknak kell kitapasztalni, miből mennyit kell fogyasztani, hogy a panaszaink csökkenjenek.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész