Gyomor- és nyombélfekély diéta
Bár a fekélyek kialakulásának hátterében több tényező állhat, a megfelelő étrend kulcsfontosságú a gyógyulásban és a panaszok megelőzésében. A gyomor- és nyombélfekély diéta célja nem pusztán a tünetek enyhítése, hanem a gyomor-bélrendszer kímélése és regenerációjának támogatása.
Peptikus fekélynek nevezzük azt az állapotot, amikor a gyomor vagy a nyombél belső nyálkahártyáján szövetkárosodás, azaz fekély (ulcus) alakul ki. Amennyiben a sérülés/felmaródás a vékonybél legfelső szakaszában, a patkóbélben jelenik meg, nyombélfekélyről beszélünk. Ha a károsodás a gyomor nyálkahártyáját érinti, akkor gyomorfekélyről van szó.
A gyomor- és nyombélfekély dietoterápiái korábban több szakaszból álltak és a savviszonyok figyelembevételével történtek (III. szakasztól - anaciditás/hipaciditás és hiperaciditás). A jelenlegi korszerű étrendi kezelésben a dietetikus a táplálkozási javaslatokat annak megfelelően alakítja ki, hogy:
- a beteg aktív vagy remissziós fázisban van-e,
- az egyén tápláltsági állapotának pontos felmérése milyen eredményekkel zárult,
- fennáll-e bármilyen társbetegség.
Ebben a cikkben kifejezetten az általánosan érvényes dietetikai szempontokat mutatom be, a személyre szabott étrendi javaslatok a fentiek függvényében eltérhetnek.
A gyomor- és nyombélfekély diéta alapelvei
A fekélybetegek étrendje kímélő, könnyen emészthető, mechanikailag, kémiailag és hőmérsékletileg is mentes a gyomrot irritáló tényezőktől. Az alapelvek:
- Kíméletesség: kerülni kell a túl forró, túl hideg, túl fűszeres vagy túl savas ételeket.
- Rendszeresség: napi 5–6 kisebb étkezés ajánlott, hogy a gyomor ne legyen túlterhelve.
- Könnyen emészthető ételek: a zsíros, nehéz fogások helyett a párolt, főtt, grillezett ételek előnyben részesítése.
- Megfelelő tápanyagbevitel: a diéta ne legyen egyoldalú, gyomorfekélyes betegeknél is biztosítania kell a szervezet számára szükséges fehérjét, szénhidrátot, zsírt, vitaminokat és ásványi anyagokat.
Ajánlott élelmiszerek
- Fehérjeforrások: sovány húsok (csirke, pulyka, nyúl), halak (kímélő módon elkészítve), tojás lágyan főzve vagy omlett formájában. A fehérjében gazdag ételek rövid időre enyhítik a gyomorsav hatását, ugyanakkor fokozzák a gyomor savtermelését és az emésztőenzimek (gasztrin, pepszin) kiválasztását. Emiatt ezek nem a fekély gyógyítására szolgálnak, hanem inkább a megfelelő tápláltsági állapot fenntartása miatt fontosak.
- Tej és tejtermékek: natúr joghurt, kefir, túró, lágy sajtok – ezek fehérjében gazdagok és kíméletesek a gyomor számára. A gyomorfekély korai kezelési gyakorlatában a tej és a tejszín alkalmazását kiemeltnek tartották, azonban napjainkban már nem tulajdonítanak nekik ekkora terápiás hatást.
- Gabonaalapú ételek: fehér kenyér, kifli, zsemle, keksz, főtt tészta, rizs, zabkása – könnyen emészthetők, nem irritálják a nyálkahártyát.
- Zöldségek: párolt vagy főtt formában, például sárgarépa, cukkini, sütőtök, burgonya. Nyers zöldségek közül csak a kevésbé rostos, nem puffasztó fajták ajánlottak.
- Gyümölcsök: kompót, püré vagy héj nélküli, érett gyümölcsök (alma, körte, banán). A savas gyümölcsök (citrusok, bogyósok) fekélybetegek számára kerülendők.
- Zsiradékok: mérsékelt mennyiségben vaj, margarin, olívaolaj – kerülni kell a túlzott zsírfogyasztást.
Kerülendő élelmiszerek
- Fűszeres, csípős ételek: erős paprika, chili, bors, mustár – fokozzák a savtermelést, ezért gyomorfekéyl és nyombélfekély esetén kerülendők.
- Savas ételek és italok: citrusfélék, paradicsom, szénsavas italok, savanyúságok. Mivel a legtöbb élelmiszer savassága alacsonyabb, mint a gyomor normál (éhomi) pH értéke (1,5–3,5), a savasnak tekintett ételek étrendbe történő beillesztését a beteg egyéni toleranciája és megfigyelései alapján szükséges meghatározni.
- Zsíros húsok és készítmények: kolbász, szalonna, zsíros felvágottak fogyasztása ellenjavallt.
- Nyers, nehezen emészthető zöldségek: káposzta, karalábé, retek, hüvelyesek – puffasztó hatásuk miatt kerülendők.
- Kávé, alkohol, erős tea: irritálják a gyomor nyálkahártyáját, fokozzák a savtermelést.
- Édességek, csokoládé: magas zsírtartalmuk és savtermelést fokozó hatásuk miatt nem ajánlottak.
Az étrend összeállítása
A gyomor- és nyombélfekély diéta összeállításánál fontos, hogy ne legyen túl szigorú (ami azt jelenti, hogy fölöslegesen nem veszünk el semmilyen tápanyagcsoportot), ugyanakkor kímélje a gyomrot. Az étrendnek biztosítania kell a megfelelő energiát és tápanyagokat. Összességében a vegyes jó minőségű étrend védelmet nyújt, és elősegítheti a gyógyulást.
A peptikus fekélyben szenvedő betegek esetében hangsúlyozni szükséges, hogy kerüljék a panaszokat fokozó ételek fogyasztását, és kövessenek olyan teljes értékű étrendet, amely megfelelő mennyiségben biztosít rostokat, elsősorban gyümölcsökből és zöldségekből.
Dietetikai tanácsok gyomorfekélyben, nyombélfekélyben szenvedőknek
- Étkezési ritmus: a rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés csökkenti a gyomor terhelését.
- Ételek állaga: a pépesített, pürésített ételek kíméletesebbek, mint a rostos, nyers változatok.
- Hőmérséklet: kerülni kell a túl forró és túl hideg ételeket, mert irritálják a nyálkahártyát.
- Folyadékbevitel: napi 2-2,5 liter, főként csapvíz és gyógytea formájában.
- Vitaminok és ásványi anyagok: a diéta legyen változatos, hogy fedezze a szükségleteket. Szükség esetén dietetikus javasolhat kiegészítést.
Fontos kiemelnem, hogy kevés gyomorsav termelődés (gyomorsavhiány, hipaciditás) esetén a vas, a kalcium és más tápanyagok felszívódása módosulhat, mivel a gyomorsav jelenléte elősegíti ezen anyagok biológiai hozzáférhetőségét.
Atrófiás gyomorhurut fennállásakor indokolt a B12-vitamin státusz ellenőrzése, mivel az intrinsic faktor és a gyomorsav hiánya a vitamin felszívódásának zavarához vezethet.
Gyomor- és nyombélfekély fennállása esetén kiemelt jelentőségű, hogy a beteg dietetikai konzultáció keretében személyre szabott, állapotához igazított étrendi ajánlásban részesüljön.
Életmódtanácsok
A fekélybetegség esetén ajánlott diéta hatékonyságát az életmód is nagymértékben befolyásolja, emiatt fontos a:
- Stresszkezelés: a stressz fokozhatja a panaszokat, ezért fontos a relaxáció, pihenés.
- Rendszeres, kímélő mozgás: séta, könnyű torna – javítja az emésztést.
- Megfelelő alvás: a regenerációhoz elengedhetetlen.
Összegzés
A gyomor- és nyombélfekély diéta lényege a gyomor kímélése és a regeneráció támogatása. Az étrend alapja a könnyen emészthető, nem irritáló ételek fogyasztása, a rendszeres étkezés és a megfelelő tápanyagbevitel biztosítása. A személyre szabott, egyéni tápláltsági állapothoz igazított diéta nemcsak a gyógyulást segíti, hanem hosszú távon hozzájárul az emésztőrendszer egészségének megőrzéséhez is.
Szakértő: Séra Bernadett Enikő, dietetikus
Források: Peptic Ulcer Disease: A Look into Diet Therapy (ResearchGate) | Gastritis and Peptic Ulcer Disease (Nutrition Guide for Clinicians)