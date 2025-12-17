Bár a fekélyek kialakulásának hátterében több tényező állhat, a megfelelő étrend kulcsfontosságú a gyógyulásban és a panaszok megelőzésében. A gyomor- és nyombélfekély diéta célja nem pusztán a tünetek enyhítése, hanem a gyomor-bélrendszer kímélése és regenerációjának támogatása.

Peptikus fekélynek nevezzük azt az állapotot, amikor a gyomor vagy a nyombél belső nyálkahártyáján szövetkárosodás, azaz fekély (ulcus) alakul ki. Amennyiben a sérülés/felmaródás a vékonybél legfelső szakaszában, a patkóbélben jelenik meg, nyombélfekélyről beszélünk. Ha a károsodás a gyomor nyálkahártyáját érinti, akkor gyomorfekélyről van szó.

A gyomor- és nyombélfekély dietoterápiái korábban több szakaszból álltak és a savviszonyok figyelembevételével történtek (III. szakasztól - anaciditás/hipaciditás és hiperaciditás). A jelenlegi korszerű étrendi kezelésben a dietetikus a táplálkozási javaslatokat annak megfelelően alakítja ki, hogy:

a beteg aktív vagy remissziós fázisban van-e,

az egyén tápláltsági állapotának pontos felmérése milyen eredményekkel zárult,

fennáll-e bármilyen társbetegség.

Ebben a cikkben kifejezetten az általánosan érvényes dietetikai szempontokat mutatom be, a személyre szabott étrendi javaslatok a fentiek függvényében eltérhetnek.

Hirdetés

A gyomor- és nyombélfekély diéta alapelvei

A fekélybetegek étrendje kímélő, könnyen emészthető, mechanikailag, kémiailag és hőmérsékletileg is mentes a gyomrot irritáló tényezőktől. Az alapelvek:

Kíméletesség: kerülni kell a túl forró, túl hideg, túl fűszeres vagy túl savas ételeket.

kerülni kell a túl forró, túl hideg, túl fűszeres vagy túl savas ételeket. Rendszeresség: napi 5–6 kisebb étkezés ajánlott, hogy a gyomor ne legyen túlterhelve.

napi 5–6 kisebb étkezés ajánlott, hogy a gyomor ne legyen túlterhelve. Könnyen emészthető ételek: a zsíros, nehéz fogások helyett a párolt, főtt, grillezett ételek előnyben részesítése.

a zsíros, nehéz fogások helyett a párolt, főtt, grillezett ételek előnyben részesítése. Megfelelő tápanyagbevitel: a diéta ne legyen egyoldalú, gyomorfekélyes betegeknél is biztosítania kell a szervezet számára szükséges fehérjét, szénhidrátot, zsírt, vitaminokat és ásványi anyagokat.

Ajánlott élelmiszerek

Fehérjeforrások: sovány húsok (csirke, pulyka, nyúl), halak (kímélő módon elkészítve), tojás lágyan főzve vagy omlett formájában. A fehérjében gazdag ételek rövid időre enyhítik a gyomorsav hatását, ugyanakkor fokozzák a gyomor savtermelését és az emésztőenzimek (gasztrin, pepszin) kiválasztását. Emiatt ezek nem a fekély gyógyítására szolgálnak, hanem inkább a megfelelő tápláltsági állapot fenntartása miatt fontosak.

sovány húsok (csirke, pulyka, nyúl), halak (kímélő módon elkészítve), tojás lágyan főzve vagy omlett formájában. A fehérjében gazdag ételek rövid időre enyhítik a gyomorsav hatását, ugyanakkor fokozzák a gyomor savtermelését és az emésztőenzimek (gasztrin, pepszin) kiválasztását. Emiatt ezek nem a fekély gyógyítására szolgálnak, hanem inkább a megfelelő tápláltsági állapot fenntartása miatt fontosak. Tej és tejtermékek: natúr joghurt, kefir, túró, lágy sajtok – ezek fehérjében gazdagok és kíméletesek a gyomor számára. A gyomorfekély korai kezelési gyakorlatában a tej és a tejszín alkalmazását kiemeltnek tartották, azonban napjainkban már nem tulajdonítanak nekik ekkora terápiás hatást.

natúr joghurt, kefir, túró, lágy sajtok – ezek fehérjében gazdagok és kíméletesek a gyomor számára. A gyomorfekély korai kezelési gyakorlatában a tej és a tejszín alkalmazását kiemeltnek tartották, azonban napjainkban már nem tulajdonítanak nekik ekkora terápiás hatást. Gabonaalapú ételek: fehér kenyér, kifli, zsemle, keksz, főtt tészta, rizs, zabkása – könnyen emészthetők, nem irritálják a nyálkahártyát.

fehér kenyér, kifli, zsemle, keksz, főtt tészta, rizs, zabkása – könnyen emészthetők, nem irritálják a nyálkahártyát. Zöldségek: párolt vagy főtt formában, például sárgarépa, cukkini, sütőtök, burgonya. Nyers zöldségek közül csak a kevésbé rostos, nem puffasztó fajták ajánlottak.

párolt vagy főtt formában, például sárgarépa, cukkini, sütőtök, burgonya. Nyers zöldségek közül csak a kevésbé rostos, nem puffasztó fajták ajánlottak. Gyümölcsök: kompót, püré vagy héj nélküli, érett gyümölcsök (alma, körte, banán). A savas gyümölcsök (citrusok, bogyósok) fekélybetegek számára kerülendők.

kompót, püré vagy héj nélküli, érett gyümölcsök (alma, körte, banán). A savas gyümölcsök (citrusok, bogyósok) fekélybetegek számára kerülendők. Zsiradékok: mérsékelt mennyiségben vaj, margarin, olívaolaj – kerülni kell a túlzott zsírfogyasztást.

Kerülendő élelmiszerek

Fűszeres, csípős ételek: erős paprika, chili, bors, mustár – fokozzák a savtermelést, ezért gyomorfekéyl és nyombélfekély esetén kerülendők.

erős paprika, chili, bors, mustár – fokozzák a savtermelést, ezért gyomorfekéyl és nyombélfekély esetén kerülendők. Savas ételek és italok: citrusfélék, paradicsom, szénsavas italok, savanyúságok. Mivel a legtöbb élelmiszer savassága alacsonyabb, mint a gyomor normál (éhomi) pH értéke (1,5–3,5), a savasnak tekintett ételek étrendbe történő beillesztését a beteg egyéni toleranciája és megfigyelései alapján szükséges meghatározni.

citrusfélék, paradicsom, szénsavas italok, savanyúságok. Mivel a legtöbb élelmiszer savassága alacsonyabb, mint a gyomor normál (éhomi) pH értéke (1,5–3,5), a savasnak tekintett ételek étrendbe történő beillesztését a beteg egyéni toleranciája és megfigyelései alapján szükséges meghatározni. Zsíros húsok és készítmények: kolbász, szalonna, zsíros felvágottak fogyasztása ellenjavallt.

kolbász, szalonna, zsíros felvágottak fogyasztása ellenjavallt. Nyers, nehezen emészthető zöldségek: káposzta, karalábé, retek, hüvelyesek – puffasztó hatásuk miatt kerülendők.

káposzta, karalábé, retek, hüvelyesek – puffasztó hatásuk miatt kerülendők. Kávé, alkohol, erős tea: irritálják a gyomor nyálkahártyáját, fokozzák a savtermelést.

irritálják a gyomor nyálkahártyáját, fokozzák a savtermelést. Édességek, csokoládé: magas zsírtartalmuk és savtermelést fokozó hatásuk miatt nem ajánlottak.

Az étrend összeállítása

A gyomor- és nyombélfekély diéta összeállításánál fontos, hogy ne legyen túl szigorú (ami azt jelenti, hogy fölöslegesen nem veszünk el semmilyen tápanyagcsoportot), ugyanakkor kímélje a gyomrot. Az étrendnek biztosítania kell a megfelelő energiát és tápanyagokat. Összességében a vegyes jó minőségű étrend védelmet nyújt, és elősegítheti a gyógyulást.

A peptikus fekélyben szenvedő betegek esetében hangsúlyozni szükséges, hogy kerüljék a panaszokat fokozó ételek fogyasztását, és kövessenek olyan teljes értékű étrendet, amely megfelelő mennyiségben biztosít rostokat, elsősorban gyümölcsökből és zöldségekből.

Dietetikai tanácsok gyomorfekélyben, nyombélfekélyben szenvedőknek

Étkezési ritmus: a rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés csökkenti a gyomor terhelését.

a rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés csökkenti a gyomor terhelését. Ételek állaga: a pépesített, pürésített ételek kíméletesebbek, mint a rostos, nyers változatok.

a pépesített, pürésített ételek kíméletesebbek, mint a rostos, nyers változatok. Hőmérséklet: kerülni kell a túl forró és túl hideg ételeket, mert irritálják a nyálkahártyát.

kerülni kell a túl forró és túl hideg ételeket, mert irritálják a nyálkahártyát. Folyadékbevitel: napi 2-2,5 liter, főként csapvíz és gyógytea formájában.

napi 2-2,5 liter, főként csapvíz és gyógytea formájában. Vitaminok és ásványi anyagok: a diéta legyen változatos, hogy fedezze a szükségleteket. Szükség esetén dietetikus javasolhat kiegészítést.

Fontos kiemelnem, hogy kevés gyomorsav termelődés (gyomorsavhiány, hipaciditás) esetén a vas, a kalcium és más tápanyagok felszívódása módosulhat, mivel a gyomorsav jelenléte elősegíti ezen anyagok biológiai hozzáférhetőségét.

Atrófiás gyomorhurut fennállásakor indokolt a B12-vitamin státusz ellenőrzése, mivel az intrinsic faktor és a gyomorsav hiánya a vitamin felszívódásának zavarához vezethet.

Gyomor- és nyombélfekély fennállása esetén kiemelt jelentőségű, hogy a beteg dietetikai konzultáció keretében személyre szabott, állapotához igazított étrendi ajánlásban részesüljön.

Életmódtanácsok

A fekélybetegség esetén ajánlott diéta hatékonyságát az életmód is nagymértékben befolyásolja, emiatt fontos a:

Stresszkezelés: a stressz fokozhatja a panaszokat, ezért fontos a relaxáció, pihenés.

a stressz fokozhatja a panaszokat, ezért fontos a relaxáció, pihenés. Rendszeres, kímélő mozgás: séta, könnyű torna – javítja az emésztést.

séta, könnyű torna – javítja az emésztést. Megfelelő alvás: a regenerációhoz elengedhetetlen.

Összegzés

A gyomor- és nyombélfekély diéta lényege a gyomor kímélése és a regeneráció támogatása. Az étrend alapja a könnyen emészthető, nem irritáló ételek fogyasztása, a rendszeres étkezés és a megfelelő tápanyagbevitel biztosítása. A személyre szabott, egyéni tápláltsági állapothoz igazított diéta nemcsak a gyógyulást segíti, hanem hosszú távon hozzájárul az emésztőrendszer egészségének megőrzéséhez is.

Szakértő: Séra Bernadett Enikő, dietetikus

Források: Peptic Ulcer Disease: A Look into Diet Therapy (ResearchGate) | Gastritis and Peptic Ulcer Disease (Nutrition Guide for Clinicians)