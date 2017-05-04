A gyomorfekély szövődményei

A gyomor- és nyombélfekélynek több szövődménye is kialakulhat. Ezek közül egyesek – például a jelentős vérzés vagy a fekély átfúródása – életveszélyes, azonnali kórházi ellátást igénylő állapotok. Más szövődmények fokozatosan, hosszabb idő alatt alakulnak ki, de szintén orvosi kivizsgálást és kezelést tesznek szükségessé.

Gyomorvérzés

Vérzés akkor keletkezik, ha a fekély mélyre hatolása közben egy ér falát felmarja. A vérzés lehet lassú, fokozatosan kialakuló, de akár hirtelen, nagy mennyiségű vérvesztéssel járó állapot is. Előfordulhat, hogy a vérzés kezdetben nem okoz feltűnő tüneteket, és csak a vérszegénység (anaemia) jelei, például a fáradékonyság, a sápadtság, a gyengeség vagy a terhelésre jelentkező légszomj hívják fel rá a figyelmet.

Nagyobb mennyiségű vérzés esetén a gyomorba jutott vér egy részét kihányja a beteg, másik része a bélrendszeren halad keresztül.

A vérhányás lehet friss, piros véres (haematemesis), vagy a gyomorsav által már emésztett, úgynevezett savhaematinos (kávézaccra emlékeztető) hányadék.

A bélrendszeren keresztülhaladó vér az emésztőenzimek hatására emésztett vérré alakul, és a vérzést követő napokban a végbélen keresztül fekete, szurokszerű, jellegzetesen kellemetlen szagú széklet (melaena, szurokszéklet) formájában ürül ki. A véres széklet lehetséges okairól külön cikkben írtunk.

Mikor kell sürgősen segítséget kérni? A vérhányás, a kávézaccszerű hányadék, illetve a szurokfekete széklet emésztőrendszeri vérzés gyanúját veti fel, ezért mindenképpen azonnali sürgősségi kivizsgálást igényel, akkor is, ha a beteg egyébként nem érez különösebb panaszt. Szédülés, ájulás, gyengeség, hideg verejtékezés, szapora pulzus vagy vérnyomásesés esetén jelentős vérvesztés és keringési elégtelenség is kialakulhat. Ilyenkor mentőt kell hívni és nem szabad saját autóval elindulni a kórházba.

Részletesen A gyomorvérzés tünetei és kezelése

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Perforáció (átfúródás)

Általában a nyombél elülső vagy oldalsó falán elhelyezkedő fekélyek okozhatnak átfúródást. Következtében a nyombélben lévő gyomorsav és emésztőenzimek a hasüregbe kerülnek.

Gyomorperforáció esetén hirtelen, erős gyomortáji fájdalom lép fel, mely hamarosan az egész hasra kiterjed. Ilyenkor a beteg súlyos állapotba kerül, a hasfali izomvédekezés gyorsan kialakul, sokkra jellemző tünetek jelentkeznek és jellegzetes sápadt, szenvedő arckifejezés jelenik meg. Ha időben nem történik meg az átfúródás műtéti ellátása, kiterjedt hashártyagyulladás fejlődik ki, mely csaknem minden esetben halálos kimenetelű.

Mikor kell sürgősen segítséget kérni? A hirtelen kialakuló, erős, fokozódó hasi fájdalom, különösen, ha a has feszes, kemény vagy érintésre kifejezetten érzékeny, azonnali sürgősségi ellátást igényel. A beteg ne egyen és ne igyon, és ne próbálja otthon gyógyszerekkel csillapítani a panaszokat. A perforáció kórházi, rendszerint sürgős sebészeti ellátást tesz szükségessé. A kezelés késlekedése jelentősen növeli a halálozás kockázatát.

Részletesen Gyomorperforáció, bélperforáció

Szűkület kialakulása

A gyomor és a nyombél átmeneténél lévő izomgyűrű (pylorus) szűkülete akkor alakul ki, ha a közelében lévő gyomor- vagy nyombélfekély hosszú időn át fennáll, és a szövetek hegesednek. Kialakulása következtében a táplálék nem tud a gyomorból a nyombélbe ürülni. A nehezített ürülés miatt a gyomor mozgása fokozódik, majd az idő előrehaladtával gyomortágulás alakul ki.

A kitágult gyomorban maradó pangó étel előbb kisebb, majd nagyobb mértékben hányás útján ürül ki. A hányadékra jellemző, hogy korábbi, akár előző napi étkezésből származó ételmaradékokat tartalmaz. További tünet lehet az étkezést követő teltségérzés, a puffadás, a korai jóllakottság, az étvágytalanság és a fogyás.

Mikor kell orvoshoz fordulni? A visszatérő, különösen a nagy mennyiségű, emésztetlen ételt tartalmazó hányás, a fokozódó teltségérzés és a nem szándékos fogyás mielőbbi orvosi kivizsgálást indokol. Ha a beteg a folyadékot sem tudja megtartani, ismételten hány, kiszáradás jeleit észleli vagy általános állapota romlik, sürgősségi ellátásra van szükség. A szűkület igazolásához rendszerint gyomortükrözés szükséges. A kezelés a kiváltó októl és a szűkület súlyosságától függ: a gyulladásos duzzanat gyógyszeres kezeléssel csökkenhet, a heges szűkület endoszkópos tágítást vagy műtéti megoldást tehet szükségessé.

Gyomorrák

A gyomor jóindulatú fekélyeinek nagyjából 5 százaléka fajul el daganatosan, és gyomorrák alakul ki. Fontos különbséget tenni a gyomorfekély rosszindulatú elfajulása és a már kialakulásakor rosszindulatú eredetű fekély között. A gyomor rosszindulatú daganata ugyanis fekélyszerű elváltozásként is megjelenhet, a gyomorfekélyek egy része csak endoszkópos szövettani mintavétellel különíthető el biztonsággal a rosszindulatú elváltozásoktól. A nyombélfekélyek ezzel szemben gyakorlatilag nem válnak rosszindulatú daganattá.

A gyomorrákra utaló tünetek kezdetben nem jellegzetesek: tartós vagy visszatérő gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, korai teltségérzés, hányinger, fogyás és vérszegénység is jelentkezhet. Előrehaladottabb esetben nyelési nehezítettség, ismétlődő hányás vagy emésztőrendszeri vérzés is előfordulhat.

Mikor indokolt a kivizsgálás? A tartósan fennálló vagy romló gyomortáji panaszok, a megmagyarázhatatlan fogyás, az étvágytalanság, a korai jóllakottság és a vérszegénység mielőbbi gasztroenterológiai kivizsgálást indokolnak. A gyomorrák kizárásának vagy igazolásának alapvető vizsgálata a gyomortükrözés (gasztroszkópia), amely során szövettani mintavétel (gyomorbiopszia) is történik. A gyomorfekély gyógyulását az orvos által meghatározott időpontban kontroll-endoszkópiával is ellenőrizni kell, különösen akkor, ha a kezdeti vizsgálat során a rosszindulatúság nem volt teljes bizonyossággal kizárható.

Részletesen A gyomorrák - Figyelmeztető jelek és rizikófaktorok

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász