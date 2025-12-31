Hogyan öltözzünk szilveszterkor, hogy ne az orvosnál kezdjük az új évet?

Mindannyian láttuk már: szilveszter éjszakája, mínusz fokok, esetleg havazás - és mégis rengetegen alulöltözöttek: pántos ruha, miniszoknya, vékony kabát, körömcipő, a sapka és sál hiánya a jellemző a megjelenésekben. Divatosnak tűnik, de vajon tényleg nem ártalmas az egészségre?

A hideg nem játék, sokan nem is tudják pontosan, mit tesz a szervezettel a téli éjszaka, ha túlságosan alulöltözöttek. Miért veszélyes ez orvosi szemmel? Miért gondoljuk mégis, hogy megéri?

Az alábbiakban orvosi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk, milyen kockázatai lehetnek az „alulöltözött” szilveszternek, és hogyan lehet stílusosan, de okosan ünnepelni.

Mit tesz a hideg a testtel? (fiziológiai-védekező mechanizmusok)

Hővesztés, hipotermia (kihűlés), fagyási sérülések, csak hogy a leggyakoribb előforduló következményeket említsük.

Amikor a külső hőmérséklet alacsony, a test hőt próbál megtartani: a perifériás erek (kéz, láb, fül, arc területén) összehúzódnak, hogy a belső szervek legyenek inkább melegen tartva.

Ha a hőveszteség nagyobb, mint amit a szervezet pótolni tud, pl. állandó a hidegnek való kitettség, a szél, és alacsony a ruházat rétegezése, hipotermia alakulhat ki, ez már pedig életveszélyes állapot lehet.

A fagyási sérülés főként azokon a testrészeken fordul elő, amelyek csak vékonyan vannak fedve, vagy „szabadon” vannak (pl. ujjak, orr, fül, arc).

Emellett létezik az úgynevett „chilblains” (magyarul: „fagydaganat”, vagy pernio, vagyis egy pangásos bőrgyulladás, károsodás a kiserekben), ami hideg, nem fagyott levegőben is előfordulhat, főleg ismételt hidegexpozíció esetén. Jellemző tünete az erőteljes, viszkető, égő érzés. Az érintett terület feldagad, fáj, piros, emellett kiszáradhat, hámlásnak is indulhat.

Keringés és szívműködés

A hideg összehúzza a hajszálereket (vasokonstrikció), növeli a perifériás ellenállást, ezáltal nőhet a vérnyomás. Ebben az állapotban a szívnek keményebben kell dolgoznia. Az érszűkülettel kombinált alacsony hőmérséklet különösen veszélyes lehet szív- és érrendszeri betegek számára (pl. magas vérnyomás, koronária-betegség), mert a megnövekedett terhelés fokozza a rizikót.

Immunrendszer, felső légút, vírusos fertőzések

A hidegexpozíció csökkentheti a nyálkahártyák védekező képességét, és az interferon-alapú antivirális válasz gyengülését idézheti elő. Ezáltal a légúti vírusok (pl. influenza, rhinovírus) könnyebben megfertőzhetnek minket. A lehűlt légutak érzékenyebbé válnak az irritációra (pl. hideg, szél, dohányfüst), ami mechanikailag is elősegítheti a gyulladás kialakulását.

Húgyutak és felfázás

Hideg időben a szervezetben jelentkező cold diuresis (hideg okozta fokozott vizeletképződés) miatt gyakrabban kell üríteni a hólyagot. Emellett a hideg okozta stressz fokozhatja is az alsó húgyúti tüneteket: jellemző a sürgető, gyakori vizelési inger, de a hólyagban maradó vizelet és a következményes irritáció is. Ugyanis ha fázik a test, a hideg miatt reflexesen összehúzódó izmok nem engedik a hólyagot teljesen kiürülni. A bennmaradó kis vizeletmennyiség a baktériumok számára tápanyagdús közeg, így könnyebben elszaporodnak, nő a hólyaghurut (felfázás) kockázata. A hideg miatti csökkent véráramlás és lokális keringési lassulás szintén elősegítheti a baktériumok elszaporodását.

Egy klasszikus tanulmány szerint a nők, akiknek a lábát lehűtötték, néhányan tünetes húgyúti fertőzést is produkáltak, azaz a hideg fokozhatja a hajlamot a felfázásra az arra hajlamos egyéneknél.

Izom- és ízületi panaszok

Az izmok és kötőszövetek a lehűlés miatt rugalmatlanná válhatnak. A hideg tovább csökkenti a véráramlást az izmokban, így egy hirtelen mozdulat (pl. tánc, futás során) könnyebben sérülést okozhat: izomhúzódás, görcs, derék- vagy térdfájdalom jelentkezhet. Tehát az izmok melegen tartása megfelelő ruházattal, és egy kis bemelegítés mozgás előtt különösen fontos.

Neurológiai és kognitív hatás

A hidegexpozíció hatására csökkenhet az idegi vezetés sebessége, az ujjak, végtagok érzése tompulhat, ez balesetveszélyes lehet (pl. elcsúszás, esés jelentkezhet).

Súlyos hipotermia esetén kialakulhat zavartság, csökkent ítélőképesség, a mozgáskoordináció romlása, sőt eszméletvesztés is.

Bőr- és allergiás reakciók

Vannak, akiknél hideg hatására hidegurtikária (hideg csalánkiütés) alakul ki. Ez egy kevésbé ismert allergiás reakció, amikor hideg hatására vörös, viszkető kiütések jelennek meg.

A bőr állapota is romolhat: kis erek károsodása, kipirosodás, viszketés, hajszálér-roncsolódás (különösen érzékeny bőrön) jelentkezhet.

Hirdetés

Pszichológiai, viselkedési és társadalmi aspektus

Divat, önkifejezés és társadalmi nyomás

A „divatért szenvedés” jelensége vagyis a „fashion over function” az a helyzet, amikor a test jelzéseit felülírja a társadalmi elvárás. A köznyelvben gyakran mondjuk hogy „a szépségért meg kell szenvedni”, de valójában ez a hozzáállás mélyebb pszichológiai gyökerű viselkedésforma.

A „divatért szenvedés” jelensége azt fejezi ki, hogy az esztétikai megjelenés, a társas elismerés vagy a csoporthoz tartozás vágya erősebbé válik, mint a test jelzéseinek észlelése és az egészség megőrzése.

Mi történik ilyenkor pszichológiai szinten?

Az ember természetes igénye, hogy beilleszkedjen a közösségbe. Ha a kortársak, barátok, influencerek alulöltözötten mennek buliba, a legtöbben nem akarnak „kilógni a sorból”, bekapcsol a konformitás. A külső megjelenés sokak számára az önbecsülés része. A „szépnek, vonzónak” lenni érzése átmenetileg növeli az önértékelést, ezért az agyunk hajlamos alábecsülni a kockázatokat (pl. megfázás, akár fagyási sérülések).

Bár van ellentmondás a „fázom” és a „jól nézek ki” között, de mivel ez diszkomfortot okoz, ezért az agyunk inkább elnyomja a hidegérzetet: „nincs is olyan hideg, jó ez így”, gondoljuk. Ha mások is „túlélnek” egy éjszakát egy vékony ruhában, akkor az egyén is hajlamos azt gondolni, hogy neki is menni fog, pedig a szervezet reakciója egyénenként eltérő.

Erős a szelfikultúra és a látszatvilág: sokan élik meg, hogy az ünnep “marketingjének” fontos része az öltözködés extrémitása. A szilveszteri posztok, közösségi médiás képek mögött ott húzódik a nyomás, hogy „mutassuk meg, hogy jól érezzük magunkat”, függetlenül attól, hogy közben a test szenved.

Ennek a hozzáállásnak az orvosi következménye, hogy a test jelzései háttérbe szorulnak. Ez a pszichológiai mechanizmus sajnos biológiai szinten is kockázatos, mert:

késve vesszük észre a hideg okozta károsodást,

nem reagálunk időben a fázás, remegés, zsibbadás jelzéseire,

a hideg elleni védekezés (pl. kabát felvétele, melegedés keresése) elmaradhat.

Így a „divatért szenvedés” nemcsak viselkedésbeli, hanem testi kockázati tényező is lehet: megfázás, izomhúzódás, felfázás, immunrendszeri legyengülés, sőt, ritkán fagyási sérülés lehet az ára.

Törekedjünk az egészséges egyensúlyra

A kulcs nem az önkifejezés elfojtása, hanem az önismeret és testtudatosság fejlesztése lenne. Aki érti a teste jelzéseit, az képes egyszerre stílusos és tudatos lenni: például rétegezéssel, praktikus anyagválasztással, vagy azzal, hogy a kinti és benti ruházatát külön tervezi meg.

A „mutassuk meg magunkat” attitűd hajlamosít arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk az időjárást.

Több veszélyeztető tényező is van Az ünnepi hangulatban gyengülhet a figyelem: nem vesszük észre a lehűlést, nem figyelünk a testi jelekre (remegés, zsibbadás). Az alkohol fogyasztása, az izgalom, a sietség csökkentheti a hidegérzékelést, rontja az ítélőképességet, így könnyebb hibát elkövetni (pl. nem vesszük fel a meleg kabátot). A társas konformitás ereje elsöprő: ha mindenki más ugyanúgy alulöltözik, akkor felmerülhet, hogy „nekünk is úgy kell” – akkor is, ha átlátjuk, hogy ez esetleg nem is ideális.

Tippek orvosi szempontból

Részesítsük előnyben a réteges, funkcionális öltözködést!

Az alapréteg legyen vékony, hőszigetelő, izzadságelvezető (például technikai anyag, merinó)

A várható hőmérséklettől függően a középréteg lehet egy: melegebb pulóver, kardigán, vékony dzseki

Külső réteg: víz- és szélálló kabát, lehetőleg hosszabb fazon

Játsszunk a kiegészítőkkel: sapka, sál, vicces vagy csinos kesztyű (ne maradjon ki az ujjak védelme), zárt meleg cipő vagy csizma az alap. Vastag, mintás leggings vagy bélelt harisnyanadrág egészítheti ki hölgyeknél a szoknyás outfitet.

Ha az ünneplésre választott helyszín nem szabadtéri, hanem fűtött helység, be lehet vinni stílusos, levehető kiegészítőket: például egy elegáns bolerót, kendőt, egyéb rétegezhető ruhaelemeket.

Kültéren mozogjunk!

Törekedjen arra, hogy ne álljon sokáig mozdulatlanul kinn: táncoljon, sétáljon, mozgassa át a testét (a véráramlás segít minket melegen tartani). Ha csak átsétálna egyik helyszínről a másikra, akkor se csak „egy villanásra” öltözzön fel, gondoskodjon róla, hogy legyen megfelelő “kinti ruhája”.

Fontos a folyadékbevitel!

Télen hajlamosabbak vagyunk keveset inni, de ez tovább fokozza a húgyúti fertőzések kockázatát.

Kerülje a túl sok alkoholt és túl sok koffeint, mert ezek dehidratálhatnak, irritálhatják a húgyutakat.

Meleg, nem túl forró italok (fűszeres tea, gyümölcspuncs) segíthetnek fenntartani a testhőt.

Higiénia, húgyúti fertőzések megelőzése

Mosakodjon meleg vízzel, kerülje a hideg zuhanyokat (különösen, ha már lehűlt).

Ha ismert a hajlama a húgyúti fertőzésekre, lehetőleg ne a túl szoros, poliészter alsóruházatot válassza, inkább a lélegző, pamut vagy gyapjú anyagokat.

Tartsa szárazon az intim területet, a nedvesség és a hideg együtt kedvezhet a baktériumok elszaporodásának, és ügyeljen arra, hogy ne maradjon sokáig bármi okból nedves vagy átizzadt alsóneműben.

Figyelmeztető jelek, amiknél érdemes meleg, zárt térbe vonulni

Erős remegés, zsibbadás, sápadt vagy kékes bőr, fájdalom, érzészavar.

Zavartság, koncentrációzavar, mozgáskoordináció-romlás

Sűrű vizelési inger, égő érzés vizeléskor, deréktáji fájdalom (húgyúti tünetek jelezhetik a felfázást)

Ha ilyen tünetek jelentkeznek, meleg helyre kell vonulni, meleg takaró, meleg ital fogyasztása javasolt, és orvosi segítség, ha súlyos az állapot.

Kívánunk egészségtudatos, stílusos új évet!

Nem arról van szó tehát, hogy adjuk fel a stílusosságot, csupán arról, hogy okosan öltözzünk. A téli hideg nem viccel, és nem számol azzal, hogy nekünk „csinosnak kell lenni”.

Ha a ruházatot tudatosan választjuk: megfelelő rétegezés, meleg anyagok a kiegészítők terén is, akkor nem kell kompromisszumot kötnünk: lehetünk egyszerre elegánsak, de nem fagyunk meg az utcán sem. Kívánjuk, hogy kezdje az új évet egészségben, ne a rendelőben – a megfázás nem trendi, a jól-lét igen.

Tovább Egészségügyi és biztonsági tippek a szilveszteri ünnepléshez

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos