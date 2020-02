Tippek a pikkelysömör téli fellángolása ellen

A szabadtéri munkásoknál magas a bőrrák kockázata

A nem-melanoma eredetű bőrrák (angol rövidítéssel NMSC) messze a leggyakrabban diagnosztizált rák a fehér bőrű egyének körében. Az egyre többeket érintő probléma napjainkban különösen akut, mert Európa-szerte 15 milliónál is többen élnek, főként dolgoznak az UV sugárzásnak való krónikus kitettségben. Szakemberek pedig úgy tapasztalják, és a rendelkezésre álló vizsgálati adatok is ezt támasztják alá, hogy már 5 évnyi szabadban végzett munka is akár háromszorosára növelheti az NMSC kialakulásának kockázatát.