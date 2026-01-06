Hipotermia: amikor a szervezet kihűl - Tünetek, okok, teendők
A hipotermia (kihűlés) olyan életveszélyes állapot, amelyben a test maghőmérséklete 35 °C alá csökken. Mivel a szervezet működése szűk hőmérsékleti tartományhoz kötött, már enyhébb kihűlés is jelentős anyagcsere-, idegrendszeri és keringési zavarokat okozhat.
A tél beköszöntével fontos tudni, hogy kik vannak fokozott veszélyben, milyen tüneteket kell felismerni, és hogyan kell megfelelően elsősegélyt nyújtani.
Mi okozhat hipotermiát?
A kihűlés hátterében leggyakrabban hosszabb ideig tartó hideg környezetben való tartózkodás áll, ez lehet akár kinti fagy, jeges szél, eső, vízbe esés, vagy nem megfelelő ruházat miatt is. Azonban a hipotermia nem csak extrém körülmények között alakulhat ki.
Gyakori kockázati tényezők, melyek esetén a hipotermia hamarabb bekövetkezhet:
- Időskor: a hőszabályozás gyengül, a hidegérzet csökken.
- Csecsemők: nagy hővesztés, fejletlen hőszabályozás.
- Alultápláltság, kiszáradás.
- Alkoholfogyasztás: értágulatot okoz, gyorsítja a hőleadást, a hidegérzetet csökkenti.
- Bizonyos gyógyszerek szedése, mint altatók, nyugtatók.
- Krónikus betegségek: pajzsmirigy-alulműködés, diabetes, stroke utáni állapot.
- Lakásban is kialakulhat a hipotermia: nem megfelelő fűtés, huzat, vagy hidegebb környezetben hagyott ágyhoz kötött betegek esetén.
A hipotermia fokozatai és tünetei
A maghőmérséklet csökkenésével a tünetek is fokozódnak. A korai jelek felismerése életet menthet.
Enyhe hipotermia (35–32 °C) jelei
- Erős remegés, reszketés
- Halvány, hideg bőr
- Ügyetlenség, merev mozgás
- Beszédzavar, koncentrációs nehézség
- Fáradékonyság
A reszketés ilyenkor még jó jel: a szervezet próbál hőt termelni.
Középsúlyos hipotermia (32–28 °C)
- Reszketés megszűnése (ez rossz jel!)
- Lassú pulzus, alacsony vérnyomás
- Tudatzavar, aluszékonyság
- Koordinációs zavar, esések
- Felületes légzés
Súlyos hipotermia (28 °C alatt)
- Eszméletvesztés
- Nagyon lassú pulzus, ritmuszavarok
- Pupillák kitágulása
- Légzésleállás
Ebben a stádiumban a keringés összeomlik, a kihűlés azonnali orvosi ellátás nélkül halálos.
Mit tegyünk, ha kihűlt emberrel találkozunk?
A megfelelően végzett elsősegély életeket ment. Fontos, hogy óvatosan járjunk el, mert a kihűlt szervezet rendkívül érzékeny a hirtelen mozgásra/mozgatásra, és a gyors felmelegítésre.
1. Vigyük meleg, szélvédett helyre
Ha a ruházata nedves, óvatosan vegyük le. Takarjuk be száraz takaróval, kabáttal, akár több rétegben.
2. A törzs melegítése legyen az első
A karok/ lábak gyors melegítése veszélyes lehet, mert a hideg vér visszafolyik a szívbe.
Biztonságos melegítési módszerek:
- Takarók, hálózsákok használata
- Testmeleg ráhelyezése (pl. mellkas mellkasra)
- Meleg, de nem forró borogatás a mellkasra vagy hát közepére
(Nem javasolt: forró fürdő, hősugárzó, direkt radiátor.)
3. Meleg ital adható – de csak akkor, ha a beteg éber
Tea, leves, cukros meleg ital megfelelő.
Tilos: alkoholt, koffeines italt kínálni.
4. Ha nincs légzés vagy pulzus: Hívjuk a 112-t és kezdjük meg az azonnali újraélesztést!
Kihűlésnél gyakran a “nem tűnik élőnek” állapot is még visszafordítható. A kihűlt beteg nem halott, fel kell melegíteni.
Mikor kell mentőt hívni?
Minden középsúlyos vagy súlyos hipotermiánál, illetve ha: a reszketés megszűnt, és az érintett zavart, aluszékony, nedves, jeges környezetben találták, nem tud önállóan mozogni, bármilyen ritmuszavarra vagy keringési instabilitásra utaló jel látható.
Hívandó a: 112.
A hipotermia orvosi kezelése
A hipotermia súlyosságától függően a hipotermia sürgősségi orvosi ellátása a következő beavatkozások egyikét foglalhatja magában a testhőmérséklet emelése érdekében:
- Passzív felmelegítés: Enyhe hipotermia esetén elegendő lehet a személyt meleg takarókkal letakarni és meleg folyadékkal itatni.
- Vér felmelegítése: Vért lehet levenni, felmelegíteni és a szervezetben visszakeringetni. A vér felmelegítésének egy gyakori módszere a hemodialízis gép használata, amelyet általában a vér szűrésére használnak rossz vesefunkciójú embereknél. Szív bypass gépek alkalmazására is szükség lehet.
- Meleg intravénás folyadékok beadása: Meleg sós vizes oldatot lehet a vénába juttatni a vér felmelegítésének elősegítésére.
- Légutak felmelegítése: A párásított oxigén maszkon vagy orrszondán keresztül történő adagolása felmelegítheti a légutakat és segíthet a test hőmérsékletének emelésében.
- Átöblítés: Meleg sós vizes oldat használható a test bizonyos területeinek, például a tüdő körüli területnek vagy a hasüregnek a felmelegítésére. A meleg folyadékot katétereknek nevezett kis csöveken keresztül juttatják az érintett területre.
Hogyan előzhető meg a kihűlés?
- Réteges öltözködéssel, szélálló külső réteggel. A száraz ruházat nagyon fontos, ugyanígy a nedves holmi azonnali cseréje.
- Javasolt a rendszeres étkezés és folyadékpótlás. Az alkoholfogyasztás kerülendő hideg időben.
- Fontos a fűtött lakókörnyezet, és az idősek segítése is. Különösen fontos az egyedül élő, mozgáskorlátozott vagy beteg idősek rendszeres ellenőrzése!
Összegzés
A hipotermia gyorsan, sokszor észrevétlenül is kialakulhat. A hideg környezet, nedves ruházat, szél, alkoholfogyasztás vagy a krónikus betegségek mind fokozzák a kockázatot. Az enyhe kihűlés még otthon is kezelhető, azonban a súlyos formák azonnali mentőhívást és kórházi ellátást igényelnek. A korai jelek felismerése és a helyes elsősegély sokszor életet menthet!
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
