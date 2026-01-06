Hipotermia: amikor a szervezet kihűl - Tünetek, okok, teendők

Dr. Szabó Zsuzsanna
szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos - WEBBeteg
megjelent:

A hipotermia (kihűlés) olyan életveszélyes állapot, amelyben a test maghőmérséklete 35 °C alá csökken. Mivel a szervezet működése szűk hőmérsékleti tartományhoz kötött, már enyhébb kihűlés is jelentős anyagcsere-, idegrendszeri és keringési zavarokat okozhat.

A tél beköszöntével fontos tudni, hogy kik vannak fokozott veszélyben, milyen tüneteket kell felismerni, és hogyan kell megfelelően elsősegélyt nyújtani.

Mi okozhat hipotermiát?

A kihűlés hátterében leggyakrabban hosszabb ideig tartó hideg környezetben való tartózkodás áll, ez lehet akár kinti fagy, jeges szél, eső, vízbe esés, vagy nem megfelelő ruházat miatt is. Azonban a hipotermia nem csak extrém körülmények között alakulhat ki.

Gyakori kockázati tényezők, melyek esetén a hipotermia hamarabb bekövetkezhet:

  • Időskor: a hőszabályozás gyengül, a hidegérzet csökken.
  • Csecsemők: nagy hővesztés, fejletlen hőszabályozás.
  • Alultápláltság, kiszáradás.
  • Alkoholfogyasztás: értágulatot okoz, gyorsítja a hőleadást, a hidegérzetet csökkenti.
  • Bizonyos gyógyszerek szedése, mint altatók, nyugtatók.
  • Krónikus betegségek: pajzsmirigy-alulműködés, diabetes, stroke utáni állapot.
  • Lakásban is kialakulhat a hipotermia: nem megfelelő fűtés, huzat, vagy hidegebb környezetben hagyott ágyhoz kötött betegek esetén.

A hipotermia fokozatai és tünetei

A maghőmérséklet csökkenésével a tünetek is fokozódnak. A korai jelek felismerése életet menthet.

Enyhe hipotermia (35–32 °C) jelei

  • Erős remegés, reszketés
  • Halvány, hideg bőr
  • Ügyetlenség, merev mozgás
  • Beszédzavar, koncentrációs nehézség
  • Fáradékonyság

A reszketés ilyenkor még jó jel: a szervezet próbál hőt termelni.

Középsúlyos hipotermia (32–28 °C)

  • Reszketés megszűnése (ez rossz jel!)
  • Lassú pulzus, alacsony vérnyomás
  • Tudatzavar, aluszékonyság
  • Koordinációs zavar, esések
  • Felületes légzés

Súlyos hipotermia (28 °C alatt)

  • Eszméletvesztés
  • Nagyon lassú pulzus, ritmuszavarok
  • Pupillák kitágulása
  • Légzésleállás

Ebben a stádiumban a keringés összeomlik, a kihűlés azonnali orvosi ellátás nélkül halálos.

Mit tegyünk, ha kihűlt emberrel találkozunk?

A megfelelően végzett elsősegély életeket ment. Fontos, hogy óvatosan járjunk el, mert a kihűlt szervezet rendkívül érzékeny a hirtelen mozgásra/mozgatásra, és a gyors felmelegítésre.

1. Vigyük meleg, szélvédett helyre

Ha a ruházata nedves, óvatosan vegyük le. Takarjuk be száraz takaróval, kabáttal, akár több rétegben.

2. A törzs melegítése legyen az első

A karok/ lábak gyors melegítése veszélyes lehet, mert a hideg vér visszafolyik a szívbe.

Biztonságos melegítési módszerek:

  • Takarók, hálózsákok használata
  • Testmeleg ráhelyezése (pl. mellkas mellkasra)
  • Meleg, de nem forró borogatás a mellkasra vagy hát közepére

(Nem javasolt: forró fürdő, hősugárzó, direkt radiátor.)

3. Meleg ital adható – de csak akkor, ha a beteg éber

Tea, leves, cukros meleg ital megfelelő.

Tilos: alkoholt, koffeines italt kínálni.

4. Ha nincs légzés vagy pulzus: Hívjuk a 112-t és kezdjük meg az azonnali újraélesztést!

Kihűlésnél gyakran a “nem tűnik élőnek” állapot is még visszafordítható. A kihűlt beteg nem halott, fel kell melegíteni.

Mikor kell mentőt hívni?

Minden középsúlyos vagy súlyos hipotermiánál, illetve ha: a reszketés megszűnt, és az érintett zavart, aluszékony, nedves, jeges környezetben találták, nem tud önállóan mozogni, bármilyen ritmuszavarra vagy keringési instabilitásra utaló jel látható.

Hívandó a: 112.

A hipotermia orvosi kezelése

A hipotermia súlyosságától függően a hipotermia sürgősségi orvosi ellátása a következő beavatkozások egyikét foglalhatja magában a testhőmérséklet emelése érdekében:

  • Passzív felmelegítés: Enyhe hipotermia esetén elegendő lehet a személyt meleg takarókkal letakarni és meleg folyadékkal itatni.
  • Vér felmelegítése: Vért lehet levenni, felmelegíteni és a szervezetben visszakeringetni. A vér felmelegítésének egy gyakori módszere a hemodialízis gép használata, amelyet általában a vér szűrésére használnak rossz vesefunkciójú embereknél. Szív bypass gépek alkalmazására is szükség lehet.
  • Meleg intravénás folyadékok beadása: Meleg sós vizes oldatot lehet a vénába juttatni a vér felmelegítésének elősegítésére.
  • Légutak felmelegítése: A párásított oxigén maszkon vagy orrszondán keresztül történő adagolása felmelegítheti a légutakat és segíthet a test hőmérsékletének emelésében.
  • Átöblítés: Meleg sós vizes oldat használható a test bizonyos területeinek, például a tüdő körüli területnek vagy a hasüregnek a felmelegítésére. A meleg folyadékot katétereknek nevezett kis csöveken keresztül juttatják az érintett területre.

Hogyan előzhető meg a kihűlés?

  • Réteges öltözködéssel, szélálló külső réteggel. A száraz ruházat nagyon fontos, ugyanígy a nedves holmi azonnali cseréje.
  • Javasolt a rendszeres étkezés és folyadékpótlás. Az alkoholfogyasztás kerülendő hideg időben.
  • Fontos a fűtött lakókörnyezet, és az idősek segítése is. Különösen fontos az egyedül élő, mozgáskorlátozott vagy beteg idősek rendszeres ellenőrzése!

Összegzés

A hipotermia gyorsan, sokszor észrevétlenül is kialakulhat. A hideg környezet, nedves ruházat, szél, alkoholfogyasztás vagy a krónikus betegségek mind fokozzák a kockázatot. Az enyhe kihűlés még otthon is kezelhető, azonban a súlyos formák azonnali mentőhívást és kórházi ellátást igényelnek. A korai jelek felismerése és a helyes elsősegély sokszor életet menthet!

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos


