Egészségügyi és biztonsági tippek a szilveszteri ünnepléshez

A szilveszter minden szempontból különleges ünnep, sajátos varázsa, az új kezdet és az új lehetőségek ígérete miatt még a visszahúzódóbbak is hajlamosabbak kilépni komfortzónájukból.

Akár egy főtéren ünnepli az újévet több száz ismeretlennel, vagy a nappaliban közeli barátokkal, érdemes lehet ügyelni arra, hogy kövessen néhány tippet, amelyek a szilveszteri ünneplés során is az egészség és biztonság megőrzését szolgálják.

1. Alkoholt csak felelősségteljesen fogyasszon

Az ivás sokak számára elengedhetetlen része az újévi élménynek, de a túl sok ital hamar gátat szabhat a valódi szórakozásnak. Ha iszik, fogyassza időben is kiegyensúlyozottan, ne hirtelen egyszerre és mértéktelenül. Ez az ütemezés segít megakadályozni az alkoholmérgezést, és biztosítja, hogy a környezetére is oda tudjon figyelni. Az alkoholmérgezés egy potenciálisan életveszélyes állapot.

A túlzott alkoholfogyasztás az ítélőképesség csökkenését okozza, ami sérülésekhez, különösen eleséshez, következményes törésekhez , akár koponyasérüléshez is vezethet.

A túl sok alkohol fogyasztása hideg időben továbbá nagyobb kockázatot jelenthet a megfázás okozta szövődmények kialakulásában is.

Az alkoholfogyasztás kiszáradáshoz is vezethet, mert vizelethajtó hatása is van. Ha szabadtéren tölti a szilvesztert, ne feledje, hogy a kiszáradás kockázati tényező a hidegsérülések, például a fagyás vagy a hipotermia (kihűlés) elszenvedésében. Mindezek miatt fontos, hogy vizet is igyon az alkoholos italok mellett. Ha iszik, mindenképpen egyen is mellé, de kerülje a zsíros és sós ételeket. Ilyenkor a tápanyagokkal teli ételek számítanak a legjobb választásnak.

Szilveszterkor se feledje, hogy a biztonságos alkoholfogyasztásra vonatkozó szokásos ajánlások szintén érvényesek. Mindig számolja meg az italait, ne fogadjon el idegenektől italt, és párhuzamosan fogyasszon vizet is, hidratáljon. Ha lehet, tartsa a kezében az italát. Ha mégis leteszi, később ne igya már meg – vegyen egy újat, és rendelje meg saját maga –, vagy legalább legyen közvetlenül a mellett, aki megveszi Önnek, amíg rendel. Egy nemrégi statisztika szerint a sürgősségire került szándékosan mérgezettek 37 százalékának volt azonosítatlan kábítószer az italában.

Ha inni tervez, ne vezessen , és ne hagyja, hogy ittas barátai vezessenek. Fontos, hogy ismerje a határait, és mindig legyen terve. Gondoskodjon arról, hogy biztonságosan utazzon haza, legyen szó barátról, rokonról vagy telekocsi-megosztó szolgáltatásról; rengeteg módja van a biztonságos hazajutásnak. Barátai között lehet egy kijelölt sofőr, aki nem ivott, vagy hívjon taxit, használjon tömegközlekedési eszközt. Sajnos még azok is veszélyben vannak, akik részegen sétálnak haza (az elesések, és egyéb közlekedési balesetek miatt) – statisztikailag az újév napja a leghalálosabb nap a gyalogosok számára.

2. Vezessen óvatosan

A téli időjárás csúszóssá teheti az utakat, különösen, ha sötétedés után utazik. Vezessen óvatosan, haladjon lassan, és tartson biztonságos távolságot a többi járműtől. Természetesen, ha az aktuális útviszonyok nagyon rosszak, maradjon inkább otthon. Az év ezen szakaszán a közlekedési balesetek száma statisztikailag rendszeresen megugrik.

3. Kezelje az élelmiszereket megfelelően és biztonságosan

Előételek, főételek és harapnivalók tartják életben a bulit. Az ételmérgezés elkerülése érdekében melegítse fel megfelelően az ételt, és azonnal hűtse le a maradékokat. Érdeklődjön a vendégeknél az esetleges ételallergiákról is, így mindenki biztonságosan kóstolhatja meg a partifalatokat. Ha önnél ismert bármilyen ételallergia vagy ételintolerancia, tájékoztassa róla a barátait, vendéglátóit, elkerülve a potenciális allergiás reakciókat.

4. Ne maradjon egyedül a tömegben

Akár férfiról, akár nőről van szó, javasolt, hogy a nagy tömegben sose maradjon egyedül, maradjon azok közelében, akikkel érkezett. Ezzel számos baleset, és erőszakos attrocitás elkerülhető. Tartsa szemmel a környezetét, soha ne menjen sehova idegenekkel. Hagyja otthon értékeit, és tartsa a telefonját és a pénztárcáját is az elülső zsebében, különösen, ha egy zsúfolt ünnepségre készül a belvárosban. Ha telefonja kéznél van, bármilyen esetben egyből tud segítséget is hívni.

5. Kerülje el a potenciális sérüléseket

A szilveszter jellegzetes ünnepi itala a pezsgő. Legtöbben viszont csak évente egyszer-kétszer pattintják ki egy pezsgősüveg dugóját, ami, ha nem megfelelően csinálja, és nem vigyáz, akár szemsérülést is okozhat.

Kerülje az üveg felrázását, mielőtt kinyitná, és tartsa 45 fokos szögben, távol az arcától, és ügyeljen arra, hogy ne irányítsa a palack száját senki más arca felé se. Ezek a dugók nagy sebességgel jönnek ki – elég gyorsan ahhoz, hogy akár összetörjék az üveget is vagy bármi mást, amit eltalálnak. Így ha a szemet vagy a szemkörnyéket találják el, nyilvánvalóan károsíthatják is azt, akut zöldhályogot, retinaleválást, szemvérzést, a lencse elmozdulását és a szem következményes károsodását okozva.

Bánjon óvatosan a tűzijátékokkal, pirotechnikai eszközökkel. Ellenkező esetben egy tapasztalatlan felhasználó súlyosan – akár halálosan is – megsebesíthet valakit. Ne adjon tűzijátékot gyerekeknek, még a kisebbeket és a látszólag kevésbé veszélyeseket se. A Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság szerint 2013-ban a sérülések hozzávetőleg 40%-a kisméretű eszközökből, például palackrakétákból és csillagszórókból származott, és az öt év alatti gyermekek nagyobb arányban szenvedtek tűzijáték okozta sérüléseket, mint bármely más korcsoport. Kerülje az illegális vagy házi készítésű lehetőségeket is, ezek fokozottan balesetveszélyesek.

6. COVID-19 és a 2021-es szilveszter

Ünnepelje biztonságosan az idei szilvesztert is. Sajnos az új típusú koronavírus szilveszterkor is fertőz, ezért tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, hogy egészségesen kezdhesse meg az új évet is. Jó tisztában lenni azzal, hogy a szilveszteri házibulik járványügyi szempontból akár veszélyesek is lehetnek. A legtöbben valószínűleg beltéren tartózkodnak: a szilveszter lehet a világjárvány leghidegebb ünnepe – ami azt jelenti, hogy így nagyobb az aeroszolos terjedés kockázata. A tünetmentes fertőzés pedig egy másik, ismert problémát is felvet: fennáll annak a veszélye, hogy sok emberre terjed a koronavírus anélkül, hogy tudnának róla.

A mulatozók jellemzően énekelhetnek vagy kiabálhatnak: az éneklés és a kiabálás pedig egy hatékonyabb módja lehet a koronavírus levegőbe juttatásának. Továbbra is fontos tehát a megelőzésre helyezni a hangsúlyt, és előre tervezni.

Ha ünnepséget rendez, a CDC a következőket ajánlja Beszéljen a vendégekkel előre, hogy meghatározzák a közös ünnepléssel kapcsolatos elvárásokat. Korlátozza a vendégek számát. Lehetőség szerint tartsa az ünneplést a szabadban, vagy szellőztessenek gyakran. Ha beltéren tartózkodnak, nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Ha elérhető, használhat ablakventilátort is a levegő kifújására, amely friss levegőt szív be a nyitott ablakokon. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a gyakran megérintett felületeket és tárgyakat. Tartsa alacsonyabban a háttérzene hangerejét, hogy a vendégeknek ne kelljen kiabálniuk. Ha ismeretlen a vendégek védettségi státusza, rendelkezésre állhat vendégei számára extra, nem használt maszk, és bátoríthat mindenkit, hogyha megnyugtató számukra, viselhetik is azokat.

Általánosságban pedig elmondható, ha azt tervezi, hogy részt vesz egy összejövetelen, ügyeljen a jó kézhigiéniára, ha módja van rá, alaposan és gyakran mosson kezet, vagy használjon kézfertőtlenítő zselét, spray-t. Ha pedig nem érzi jól magát, inkább maradjon otthon.

Boldog új évet mindenkinek!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



