Aceton a vizeletben - mit jelezhet?

Az aceton a ketonok közé tartozó alternatív üzemanyag-forrás, amelyet akkor használ szervezetünk, ha nem áll rendelkezésére elegendő glükóz. Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus, terhességi cukorbetegség specialista arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizelettel ürülő aceton a kezeletlen vagy rosszul beállított cukorbetegség jele is lehet, ezért mindenképpen további kivizsgálást igényel.

A ketonokról

A ketonok a szervezet szerves vegyületei, a zsíranyagcsere melléktermékei, melyek a glukagon hatására képződnek, és alternatív energiaforrásként szolgálnak szervezetünk számára azokban az esetekben, amikor a sejtek nem képesek valamilyen okból hasznosítani a glükózt – magyarázza dr. Porochnavecz Marietta. A jellegzetesen édeskés, aromás illatú ketonok három komponensből állnak, ezek egyike az aceton. Elegendő táplálékot fogyasztó, egészséges ember vizeletében nincsenek ketonok, vagy csak időszakosan (pl. az éjszakai alvást követően), igen kevés mennyiségben találhatóak meg benne.

Hogy kerülhet az aceton a vizeletbe?

A szervezetnek állandó energiaellátásra van szüksége alapvető funkcióinak fenntartásához, amihez normális esetben a vérből származó glükózt (cukrot) használják fel. Elégtelen táplálkozáskor, éhezéses állapotokban (drasztikus fogyókúra, böjt során) azonban az energiatermelő folyamatokhoz szükséges glükózból nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség. A máj, hogy pótolja az energiát, ketontesteket állít elő, amelyek lebontása során aceton keletkezik, ami a vizelettel ürül – mondja Porochnavecz doktornő. Majd hozzáteszi: szervezetünk akkor is éhezhet, ha a glükóz felhalmozódik a véráramban, ám a szükségesnél kevesebb inzulin miatt nem tud bejutni a sejtekbe.

Az alternatív üzemanyagforrásaként szolgáló ketontestek ekkor is megjelenhetnek a vizeletben. Ha egy egészséges személy vizelete tartalmaz nagy mennyiségű acetont, mindenképpen további vizsgálatra lesz szüksége, mert ez cukorbetegség indulását is jelezheti. Amennyiben a vizeletben megjelenő aceton mellett magas vér- és vizeletcukor értékek is igazolódnak a kivizsgálás során, az súlyos anyagcsere felborulást jelez – figyelmeztet a doktornő.

A ketonúria (azaz, ha a vizeletben a ketontestek ürítése megnő) leginkább 1-es típusú diabétesz, illetve kezeletlen 2-es típusú diabétesz esetén fordul elő, de megfigyelhető tartós stressz, gyakori megerőltető testmozgás, hipertireózis, alkoholizmus és terhesség esetén is – ismerteti a szakember. Fontos tehát, hogy az állapot pontos tisztázása érdekében mihamarabb forduljanak az érintettek szakemberhez, mert megfelelő kezelés (gyógyszeres és nem gyógyszeres terápia beállítása, folyamatos vércukorszint-kontroll) híján akár életveszélyes állapottá, ketoacidózissá is fajulhat a probléma. Ketoacidózis a ketonok vérben történő felhalmozódása esetén jön létre, aminek a hatására a szervezet olyan mértékben elsavasodik, hogy sürgős, beavatkozást igénylő életveszélyes állapot alakul ki. A ketoacidózisra figyelmeztető tünet a hányinger vagy hányás, fejfájás, gyümölcsös lehelet, gyors, mély légzés, zavarodottság és eszméletvesztés.

Az aceton jelenlétéről gyógyszertárban kapható vizelet gyorsteszt segítségével tájékozódhatunk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ennek eredménye csak megközelítő becslést nyújt a mennyiségéről. Az acetonürítés pontos okát részletes orvosi vizsgálat tisztázhatja – figyelmeztet dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont orvosa.

