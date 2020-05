Almaecet - Hogyan hat az egészségünkre?

Étkezési ecettel szinte minden háztartásban találkozunk, de érdemes szert tenni jó minőségű almaecetre is, hiszen finom íze mellett számos egészségre gyakorolt jótékony hatással is rendelkezik. Az almaecet használata régi korokra nyúlik vissza, már őseink is előszeretettel alkalmazták nem csupán az orvoslásban, hanem az ételek készítése, ízesítése során is. A gyümölcsborecetek közül hazánkban az almaecet felhasználása a legelterjedtebb.

Az almaecetet biológiai úton állítják elő, amelynek során az erjesztett almalevet (almabor) fahordókban ecetesen fermentálják. A jó minőségben biztosak lehetünk, ha az ecetből kiérezzük az alma illatát és aromáját, valamint ha egy kissé zavaros, kevésbé tiszta és áttetsző az almaecet.

A savtartalma alacsonynak mondható, mindössze 4-5%.

Az almaecet kiváló vitamin-, ásványi anyag- és rostforrás. Vitaminok közül A-, B- és C-vitamint tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig megtalálható benne többek között a foszfor, a kalcium, a kálium, a nátrium, a vas és a magnézium. Kis mennyiségben tartalmaznak aminosavakat, enzimeket, pektint, valamint antioxidáns hatással rendelkező polifenolokat és szerves savat (almasav) is, de a biológiailag hatékony tartalomra hatással van az előállítási módszer. Zsírtartalommal nem rendelkezik.

Az almaecet egészségre gyakorolt hatása

A népi gyógyászatban jól ismerik az almaecetet, elődeink számos betegségben hívták segítségül jótékony hatásait. Az utóbbi évtizedekben a kutatók is előszeretettel vetik górcső alá az ecetet, köztük az almaecetet is, vizsgálva a feltételezett hatásokat, azonban a hiteles, tudományosan igazolt, egészségre vonatkozó állításokhoz további vizsgálatok szükségesek.

Az almaecet feltételezhetően erősíti az immunrendszert vitamin- és ásványi anyag-tartalmának köszönhetően. Baktériumellenes és vírusellenes tulajdonságaival segíthet leküzdeni az influenzát, enyhítheti a torokfájást megfázás esetén, emellett fertőtlenítő hatással bír. Egyes kutatások szerint jótékonyan befolyásolja a vércukorszintet akkor, ha étkezés közben elfogyasztunk 1-2 teáskanálnyi almaecetet, ezáltal lassíthatja a gyomorürülést, és az almaecetben lévő ecetsav csökkentheti a szénhidrátbontó enzimek működését. Tudományosan vizsgálják a koleszterinszintre kifejtett esetleges jótékony hatását is, amely eredmények biztatóak lehetnek a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők számára. Az ajánlás szerint reggel és este elfogyasztott, napi 30 ml 4 %-os almaecet csökkentheti az LDL-koleszterin- és triglicerid-szintet. A sebgyógyításban és bőrápolásban is segíthet, például a pattanások és kiütések ellen végzett arctisztítással csökkenthető a számuk.

Az elhízás, a daganatok, az allaergia, az ízületi fájdalmak, valamint a migrén kezelésében hatékonysága még nem bizonyított!

Nem hiteles fogyókúrás ajánlások szerint az almaecet egy „csodaszer”, fogyasztása segíti a zsírégetést és a testtömeg-csökkentést. Különböző diétás étrendtanácsokat találhatunk az internetet böngészve, valamint megjelentek almaecetből előállított termékek, kapszulák is. A feltételezések szerint hosszú távú fogyasztása javítja az emésztést, és fokozza az energiatermelés hatékonyságát, de minderre vonatkozó egyértelmű bizonyítékokat eddig még nem sikerült találni.

Az almaecet ugyan rendelkezik antioxidáns tartalommal, azonban ez a mennyiség nem elegendő ahhoz, hogy daganatellenes hatását kifejtse és a rákgyógyításban hatékony kiegészítő terápia legyen. A Candida-diéta „követői” gombaellenes hatására támaszkodva előszeretettel fogyasztják az almaecetet, de ez a hatás nincs tudományosan igazolva, úgy, mint az allergiaellenes, ízületi fájdalmat enyhítő, és migrén ellenes hatása sem.

Hogyan ajánlott az almaecetet fogyasztani?

Az étrendi ajánlások szerint naponta elfogyasztott 1-2 teáskanálnyi (10-15 ml) almaecet semmilyen problémát nem okoz egészséges felnőttek számára. Ezt a mennyiséget lehet akár ivóvízhez (2-3 dl) keverve, vagy önmagában is fogyasztani, de a legjobb, ha a főétkezések mellé tálalt salátánkat ízesítjük almaecetes dresszinggel. A sült burgonya vagy párolt rizs helyett elfogyasztott saláta köret minden bizonnyal jótékonyan fogja befolyásolni testtömegünket, közérzetünket, és általános egészségi állapotunkat is. Az almaecet különleges ízt kölcsönöz a húsnak, ha ecetes páclében pácoljuk, de kis mennyiségben adhatjuk levesekhez, mártásokhoz és desszertekhez is. Halételekhez adva csökkenti a halszagot.

Az egészségre gyakorolt hatásai mellett segítőnk lehet a szépségápolásban és a háztartásban is. Ecetes hajöblítéssel fényesebbé és csillogóbbá varázsolható a hajkorona. Napégés, rovarcsípés esetén hűsítő, duzzanatcsökkentő hatása lehet az almaecetes borogatásnak. A gyümölcsöket fogyasztás előtt almaecettel öblítve megtisztítja azokat a szennyeződésektől és a permetszerektől.

Amikor nem ajánlott az almaecet fogyasztása

Az almaecet egészséges emberek számára biztonságosan fogyasztható, nem kell tartani semmilyen mellékhatástól rendszeres napi fogyasztás esetén sem. Kerüljék az almaecetet azok a személyek, akik gyomorfekéllyel, refluxszal küzdenek, hiszen fokozhatják a panaszokat, valamint gyógyszerek közül a vizelethajtók és vérhígítók szedése esetén kell kerülni az ecetet. Önmagában fogyasztva az almaecetet, annak magas savtartalma károsíthatja a fogzománcot, és kellemetlen érzést kelthet a nyelőcsőben.

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember