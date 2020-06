Reg-Enor diéta, űrhajós diéta, tojásdiéta és almaecet diéta - Mit kell tudnunk ezekről?

A 2019-es év nagyon változatos képet mutatott divatos diéták szempontjából. A Google felmérése alapján a Reg-Enor, az űrhajós, a tojás- vagy az almaecet diéta is ott szerepelt a 10-es keresési toplistában. A fogyókúrázni vágyók az áhított cél elérése érdekében hajlandóak mindenféle hangzatos névvel ellátott étrendet követni, még ha azzal esetleg ártanak is szervezetüknek.

Reg-Enor diéta

A Reg-Enor diétában egy bizonyos termék – ital – elfogyasztása kecsegtet minket némi testtömegcsökkenéssel. Ezt a folyadékot sokak által ismert emberekkel igyekeznek népszerűsíteni. Sajnos a laikus és könnyen befolyásolható túlsúlyos emberek elhiszik azokat az információkat, amelyek a termék honlapján olvashatóak – hiába vannak közte megalapozatlan és ellentmondásos állítások is. Az ital nem ígér mindenki számára eredményt, de a termék honlapján olvasható ajánlás szerint ha a fogyni vágyók betartják az étrendbeli változtatásokat és fizikailag aktívabb életet élnek, akkor valószínűleg sikeres lesz a testtömegcsökkenés. Ez viszont alapvető állítás, ugyanis csodaitalok fogyasztása nélkül is le lehet adni ugyanígy a testsúlyfelesleget. Már az is gyanút kelthet bennünk, hogy több hét és akár több hónap is eltelhet a beígért fogyásig.

Néhány alapvető diétás tanácsot jóindulatúan tartalmaz az ajánlott étrend, mint például a cukrok vagy a tésztafélék elhagyása, ugyanakkor szakmailag teljesen megalapozatlan a fehér kenyér fogyasztásának támogatása, hiszen szintén finomított lisztből készült termék, amely emésztés után gyorsan bomlik egyszerű szénhidrátokra – akárcsak a tésztafélék. A tej és tejtermékek fogyasztását sem javasolják a kúra alatt, ugyanis szerintük „nyákosítják a beleket” – szakmailag ez teljes mértékben helytelen állítás. A termék honlapja szerint a gyümölcsök nagy része nem ajánlott, kivételt képeznek ez alól a magas C-vitamin-tartalommal rendelkező citrusfélék és a gránátalma. Az ajánlásukban a zsiradékok közül a telített zsírsavakban gazdag állati eredetűek fogyasztása szerepel, melyeket a sütéshez-főzéshez mértékletesen lehet felhasználni, de a rántott hús fogyasztása is megengedett a kúra alatt. A termék holnapján található állításokkal ellentétben a növényi zsírok nem „zárnak el” semmit a szervezetünkben, semmilyen „káros lerakódásokat” nem okoznak, és ezáltal nincs szükség azok „megnyitására” sem.

A Reg-Enor ital semmilyen különleges összetevőt nem tartalmaz, amely esetlegesen fokozhatná a testtömegcsökkenés elősegítését, viszont tartalmaz C-vitamint, grapefruitmagkivonatot (antioxidáns), almasavat, mentaolajat (ízesítőként), tejfehérjét (pedig a tej és tejtermékek tiltottak ebben a diétában!) és tartósítószert (pedig a kúra szerint kerülendő ezek fogyasztása). Ahhoz, hogy erőt merítsünk és életmódot változtassunk, nem lehet szükségünk semmilyen csodakészítményre, mindez csupán felesleges pénzkidobás.

Az űrhajós diéta

Az űrhajós diéta Schobert Norbert neve alatt vált népszerűvé hazánkban. A lényege, hogy az ételeket, élelmiszereket egy általa kidolgozott pontrendszer alapján rangsorolja. A cél az, hogy minél kevesebb összpontszámot (40-60-80) érjen el az étrendünk, és ígérete szerint a diétát tartva, rendszeres testmozgás mellett sikerülni fog a súlyfelesleg leadása. Kevés pontot kapnak a magas zsírtartalommal és alacsony szénhidráttartalommal rendelkező ételek, mint például a tej (7 pont); míg nagy pontszámmal számítódnak a magas szénhidráttartalmú ételek, mint például a pékáruk. A pontozás számolása sok időt igényel, kiváltképp bonyolult, ha többféle hozzávalóból készítünk főételeket. Ajánlásként mintaétrendek állnak rendelkezésre, csupa olyan hozzávalóból, amely az Update márkanevet viseli. Ebből következik, hogy ha valaki például Update kakaós csiga helyett pékségben vásárolt normál kakaós csigával helyettesíti azt, a pontszámolás hamis eredményt fog mutatni. Testünk – a drasztikusan alacsony szénhidrátbevitel és magas zsírfogyasztás miatt – nem a zsírraktárakból, hanem az izomszövetekből fogja fedezni a szükséges energiaigényt. A mérleg emiatt valóban kevesebbet mutathat, de ez nem lesz tartós, pláne nem egészséges. A diéta elnevezése fantázianév, a valódi űrhajósok nem ilyen étrenddel készülnek űrutazásaikra.

Almaecet diéta

Az almaecet diétáról is sokat lehet olvasni, viszont ennek a kúrának (és az előzőeknek) sem bizonyított a hatékonysága tudományosan. Az almaecet egy jótékony és ízletes alapanyag, kiváló ételízesítő, a népi gyógyászatban évszázadok óta jelen van. Mindennapi fogyasztása jót tesz szervezetünk számára, ám fogyást nem remélhetünk tőle. A fogyókúrás diéta elmélete szerint segíti a máj munkáját, fokozza a zsírbontást, étkezés előtt fogyasztva meggátolja a zsírok lerakódását, ezáltal eredményezve testtömegcsökkenést, de ezeket az állításokat a mai napig nem sikerült bizonyítani szakmailag hiteles kutatásokban.

Tojás diéta

A csodadiéták között helyet kapott a tojás diéta is. Nem titok, hogy nem fogunk lefogyni sem 2 hét alatt 6 kilót, sem 4 hét alatt 15 kg-ot, bármilyen csábítóan hangoznak is ezek a figyelemfelkeltő számok. A tojás nagyon jó fehérjeforrás, magas a biológiai értéke, szervezetünk teljes mértékben hasznosítja, és változatos ételek készíthetőek belőle. Egyoldalú diétára viszont nem alkalmas. Súlyos tápanyaghiányhoz és akár rosszulléthez is vezethet, ha csak tojást fogyasztunk, amely a tojás diéta ajánlása szerint naponta 6-9 darab 3 étkezésre elosztva. Egy 2 hetes drasztikus kúra után – bár veszítünk izomtömeget és vizet a testünkből – hiába mutat kevesebbet a mérleg, a diéta végeztével visszaállunk a korábbi étrendünkre, ne csodálkozzunk, hogy 2-4 hét múlva az eredeti testtömegünknél is többet mutat majd a számláló.

Csodadiéták helyett életmódváltás

A cikkünkben felsorolt "csodadiéták" – mint oly sok más hasonló társuk – nem fogják rólunk leolvasztani a zsírpárnákat. Ha létezne a tökéletes recept, akkor nem lenne ennyi elhízott ember hazánkban. Életmódváltás, odafigyelés, egészségesen összeállított, tartalmas étrend és fizikailag aktívabb életvitel a kikerülhetetlen kulcsa az eredményességnek – minden más csak felesleges pénz- és időpazarlás.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember