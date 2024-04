B12-vitaminnal a memóriazavarok ellen

Az emlékezőképesség romlása összefüggésben lehet a szervezetben lévő B12-vitamin alacsony szintjével vagy hiányával.

Számos oka lehet a demenciának

A demenciának számos oka lehet, többnyire vaszkuláris vagy neurodegeneratív ok áll a hátterében, tehát agyi vérkeringési zavarok vagy idegsejtek károsodása. A demencia esetek körülbelül 5-10%-a mögött azonban kezelhető probléma húzódik meg, az orvosoknak tehát mindig gondolni kell ezekre is demenciagyanú esetén, így például ki kell zárni a nehézfémek vagy oldószerek okozta mérgezés lehetőségét, továbbá fel kell, hogy merüljön a B 12 -vitamin-hiány eshetősége is. Kognitív zavarokhoz vezethet bizonyos gyógyszerek szedése is, mint például a glükokortikoidoké, egyes fájdalomcsillapítóké, néhány asztma elleni gyógyszeré és vérnyomáscsökkentőké. Továbbá okozhatják olyan betegségek is, amelyek metabolikus zavarokkal járnak, például hipoglikémiával. Az okok feltárásához és kezeléséhez minden esetben szakorvosi vizsgálat szükséges!

Cikkünkben a szellemi képességek romlásának B 12 -vitamin-hiánnyal való összefüggésével foglalkozunk részletesebben.

Mi a szerepe a B 12 -vitaminnak az idegrendszerben?

B 12 -vitamin nélkül nem tud képződni az idegrostokat védőburokszerűen körülvevő mielinhüvely, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az információt hordozó idegi impulzusok fennakadás nélkül továbbítódhassanak. Hiányában tehát idegkárosodás és memóriazavarok lépnek fel.

Különösen az idősek körében gyakori probléma a B 12 -vitamin-hiány

Már egy 2003-as brit tanulmány is megállapította, hogy a B 12 -vitamin-hiány kockázata az életkorral egyre nő. Ennek hátterében többnyire vagy a vitamin csökkent bevitele áll egyoldalú táplálkozás vagy az étvágy csökkenése következtében, vagy a gyomor-bél traktusból történő felvétele gyengül a trasnzportfehérjék korral járó természetes csökkenése miatt. A B 12 felszívódását krónikus gyomor-bélrendszeri betegségek, illetve egyes gyógyszerek is nehezíthetik, úgymint a diabétesz kezelésére alkalmazott metformin, valamint a protonpumpagátlók (pl. az omeprazol és a pantoprazol). A B 12 -vitamin felszívódását a túl sok gyomorsav is akadályozza. Ezek a tényezők időseknél nagyon gyakran fennállnak, ezért képezik ők az egyik legfőbb rizikócsoportot a B 12 -vitamin-hiány kialakulása szempontjából, de bárkinél előfordulhat.

A legjobb lenne természetesen törekedni a hiányállapot kialakulásának megelőzésére, ennek érdekében ügyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra, de mint láttuk, vannak esetek, amikor ez önmagában nem elegendő.

Fontos mielőbb orvoshoz fordulni és kezelni!

A memóriazavarok számos más okával szemben a B 12 -vitamin-hiány egyszerűen kezelhető, fontos viszont minél előbb felismerni, mert a hiánytüneteknek csak így lehet gátat szabni, illetve így fordíthatók vissza legjobb esetben.

Ha felmerül a B 12 -vitamin-hiány gyanúja, feltétlenül orvoshoz kell fordulni, az egyszerű vérvizsgáltnál megbízhatóbb eredményt ad a B 12 -vitamin-hiányra utaló markerek mérése. Igazolt B 12 -vitamin-hiány esetén nagydózisú vitaminpótlásra van szükség tablettaformában, súlyos hiány esetén pedig injekció formájában.

Memóriaproblémák jelentkezésekor egyébként is javasolt minden estben orvoshoz fordulni a háttérben álló okok kiderítése végett!

Nézzük meg egy másik kutatás eredményeit is!

Az Oxford Egyetem 2008-as tanulmánya arra mutat rá, hogy azoknál az idős embereknél, akik szervezetében az ideálisnál alacsonyabb a B 12 -vitamin koncentrációja, hatszor gyakrabban fordulnak elő memóriazavarok. A Neurology című szaklapban közzétett tanulmány annak a felmérésnek az eredményét tartalmazza, melyben 107 egészséges önkéntest kísértek figyelemmel 3 éves időtartamban.

A vizsgálatokban 61 és 87 év közötti személyek vettek részt. B 12 -vitamin-szintjük alapján három csoportba osztották őket. A B 12 -vitamin szintje azok szervezetében sem volt az orvosok által meghatározott alsó határértéknél alacsonyabb, akik a legkisebb vitaminszinttel rendelkeztek. Az eredmények mégis azt mutatták, hogy náluk jelentkezett leggyakrabban memóriazavar.

Az eredményeket a BBC is közzétette, ennek hatására brit kezdeményezésre a kenyérhez folsavat (B 9 -vitamint) adtak, ami viszont csak további gondokat okozott, hiszen csak elfedte a B 12 -vitamin-hiány tüneteit.

A B 12 -vitamin, mely főleg húsokban, halakban és tejben, tejtermékekben fordul elő, növényi élelmiszerek közül pedig a savanyú káposztában és a homoktövisben, segíthet az időskori emlékezetvesztés késleltetésében.

David Smith, az Oxford Project vezetője elmondta, hogy további vizsgálatokat tervez annak megállapítására, hogy a B-vitamin-pótlás segítene-e az időskori memóriazavarok orvoslásában és az agy sorvadásának lassításában. Az aktuális vizsgálat eredményei viszont arra engednek következtetni, hogy a B-vitamin új dimenziókat nyithat meg a memóriazavarok kezelése terén. Az időskori memóriavesztésért tehát részben a helytelen táplálkozás tehető felelőssé. Az agy sorvadása demenciához is vezethet, annak közvetlen kockázati tényezője.