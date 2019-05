Az időjárás változásainak egészségügyi hatásai

Nagyon sok ember érzékeny az időjárásra, ezt a jelenséget a szaknyelvben meteoropátiának is nevezik. A meteoropátia bizonyos körülmények között a teljesítő- és koncentrációs képességet, a közérzetet vagy akár a lelkiállapotot is negatívan befolyásolhatja.

Az érintettek túl érzékenyen reagálnak az időjárási jelenségekre, így pl. a hőmérséklet-változásra, az instabil légnedvességre, viharok során a légnyomás változásaira, a szelekre és általában a légnyomás-ingadozásra. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fáradtság, az alvászavarok, a fejfájás és az ízületi fájdalmak.

Orvosi szempontból az időjárással szembeni érzékenység nem tekinthető betegségnek, hanem inkább a természetben zajló időjárási változások elviselésének hiányáról van szó. A meteoropátiás pácienseknek nagyon gyakran rendkívül alacsony az ingerküszöbük, illetve igen érzékeny a vegetatív idegrendszerük.

A túlérzékenység okai, szemben az időjárás hatásaival, még nem tisztázottak. Azonban gyanítható, hogy az időjárásra érzékenyek klimatikus változásokhoz való alkalmazkodóképességével lehetnek gondok. Normál esetben a növényi, az állati és az emberi szervezet is hatékony és megfelelő módon alkalmazkodik a mindenkori klímához. Különösen azok az emberek, akiknek van valamilyen betegségük, illetve az idősek vagy az általánosan gyenge kondícióban lévők tapasztalhatnak ilyen jellegű problémákat, melyek a korábban felsorolt panaszok formájában nyilvánulnak meg.

Civilizációs betegség?

Néhány tudós az időjárással szembeni érzékenység hátterében pusztán civilizációs betegséget sejt, ami elsősorban Közép-Európa népességét érinti. Az erre vonatkozó kérdőívek kitöltőinek 30-70%-a időjárási változásokra érzékenynek tartja magát. Feltűnő, hogy többségük olyan nő, aki éppen változókorban van.

Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy az időjárás változásaival szembeni érzékenység a legtöbb esetben nem csupán bebeszélés-e. Mindemellett azt is megállapították, hogy a katasztrófák és háborúk idején a panaszok sokkal kevesebb embernél jelentkeztek. Nagyon feltűnő még az a tény, hogy a panaszok elsősorban munkanapokon jelentkeznek, míg hétvégén sokkal kevesebben panaszkodnak az időjárás negatív hatásaira.

Az időjárás-érzékenység

A tulajdonképpeni időjárás-érzékenységet el kell különíteni az időjárás változásai során jelentkező panaszoktól. Időjárás-érzékenységről ugyanis akkor beszélhetünk, ha az időjárás már valamilyen meglévő betegségre gyakorol negatív hatást, például reumára vagy artrózisra. Ebből kifolyólag az időjárás-érzékenység olyan embereket érint, akiket a múltban megoperáltak vagy amputálták valamelyik testrészüket. A kedvezőtlen időjárás fokozhatja a krónikus hátfájást. A reumások hőszabályozási képessége valószínű, nem megfelelő. A reumás tünetek ugyanis csapadékos időben súlyosbodnak.

Azonban a hidegfront-átvonulások is jelentősen súlyosbíthatják a reumás panaszokat. A hidegfront átvonulása magában hordozhatja az anginás panaszok, az embólia, valamint a kólika veszélyét is. A melegfront-átvonulás viszont nagyon gyakran szívinfarktust, epilepsziás rohamot, migrént, tüdőembóliát, illetve emésztési panaszokat idézhet elő. A hideg és meleg légtömegek találkozása, ami ugyancsak fokozza a reumás panaszokat, szintén vezethet kólikához, a hörgők fokozott reakciójához és anginás panaszokhoz. Néhány reumás beteg különösen érzékenyen reagál bizonyos vihartípusokra. A reumás páciensek 75-90%-a szenved időjárás-érzékenységtől is.

Milyen az ideális kímélő klíma?

A kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett létezik olyan klíma is, amely kedvezően hat a jó közérzetre. A hűvös erdőkben, a magashegységekben vagy a tengernél való tartózkodás jót tesz sok betegnek, különösen a tüdő- és hörgőbetegségekben szenvedőknek. A tengeri levegő jót tesz azoknak, akiknek pikkelysömörük vagy atópiás bőrbetegségük van.

Kedvező időjárási viszonyok várhatók, ha az ég tiszta és süt a Nap, valamint magas a negatív töltésű levegőrészecskék koncentrációja. Általában az a klíma tesz jót az időjárás-érzékenyeknek, melynek hőmérséklete hosszú időn keresztül állandó, se nem túl alacsony, se nem túl magas. Ugyanez vonatkozik a levegő páratartalmára is.

Az időjárás és a szervezet alkalmazkodási folyamatai Az időjárás változásának különféle formái más-más befolyással vannak a szervezetünkre. Az új időjárási helyzet következtében létrejövő reakciók lehetnek életműködési zavarok, de betegséget kiváltó jellegűek is. Vannak emberek, akik az ilyen meteorogén hatásokra különösen érzékenyek és vannak, akik egyáltalán nem. A hideg, és melegfront érkezésekor a vegetatív idegrendszer különböző módon aktivizálódik.



Az időjárás és a frontok

