A testmozgás nem csak a fogyást segíti elő!

Valóban mosolygósabbak a kövér emberek? A legújabb vizsgálatok szerint korántsem, sőt a kutatók úgy vélik, nem is lenne szabad két különálló problémaként kezelni az elhízást és a depressziót, ugyanis komoly kapcsolat van a jelenségek közt. Dr. Babai László prevenciós szakértő az összefüggésekre és a megoldásokra világít rá.

A túlsúlyosoknak alacsonyabb az önértékelése

A londoni és az Adeleide-i egyetemeken is folyó kutatások szerint nagyon fontos lenne az elhízás és a gyakori mentális problémák közti kétirányú összefüggések és kockázatok ismerete, ez ugyanis kulcsot jelenthet a hatékony kezeléshez és a prevencióhoz. Bár ez a terület még meglehetősen ismeretlen, a kutatásoknak ki kell terjedniük az életmódbeli, a pszichológiai és a szociológiai tényezőkre is, hogy feltárhassák ezt az összetett kapcsolatot.

A kövér emberek – különösen azok, akik elhízottnak is tekintik magukat – gyakran tapasztalják a súlyukhoz kapcsolódó előítéleteket és diszkriminációt, és ez döntően alacsony önbecsüléshez, önértékeléshez és bűnösség érzéshez vezet. A kövérség ráadásul összekapcsolódik a társadalmi-gazdasági hátránnyal és a fizikai aktivitás alacsony szintjével is, amelyek viszont szoros összefüggést mutatnak a depresszió megjelenésével.

Az elhízás tartós stresszes állapot

Genetikai hajlam, vagy környezeti hatások? A betegség gyakran halmozódik egyes családokban. A szakértők szerint létezik rá genetikai érzékenység, amit különböző környezeti tényezők (stressz, testi betegség) fokozhatnak.



A depresszió főbb tényezők

Másik aspektusa is van a túlsúly és a depresszió kapcsolatának: mivel az elhízás valóban egészségügyi kockázatok sokaságát is magával vonzza (szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség), ezek jelentős részével maguk az érintettek is tisztában vannak, és tulajdonképpen betegként kezelik magukat.

Sokan tudat alatt alacsonyabb életkort is várnak maguktól. A nők különösen érintettek ebben a problémában, hiszen ők fokozottan ki vannak téve a média sugallta, irreális elvárásoknak, így a nyomás szinte állandósul rajtuk.

Emiatt az elhízás megalapoz egyfajta állandósult stresszes állapotot, ami gyakran okoz jelentős pszichológiai diszfunkciókat, vagyis depresszív hangulatot és ehhez kapcsolódó tüneteket. A kutatások szerint a kevés mozgás és a túlzásba vitt evés – főleg a zsírban és cukorban gazdag gyorsételeké – elterjedt szokás a depressziós és ideges páciensek közt. Ráadásul mivel ezek az ételek rendszerint nem kerülnek túl sokba, a gazdasági és szociális tényezők is megerősíthetik az egészségtelen táplálkozási formát.

A felelősséget vállalni kell

- Holisztikus szemlélettel kell közelítenünk a betegek felé, elsősorban az egészséges életmódra koncentrálva. Ehhez persze társadalmi szinten is „reklámozni” kell, és főleg elérhetővé kell tenni a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás lehetőségeit, de az egyén felelőssége óriási – mondja dr. Babai László, az Oxygen Medical prevenciós szakértője.

Már kutatási eredményekkel is bizonyítható, hogy a fizikai aktivitás enyhíti a depresszió és a kimerültség tüneteit.

Emögött az áll, hogy ha sportolunk – és sportolás alatt nem élsport, hanem rendszeres testmozgás értendő –, hatékonyabbnak érezhetjük magunkat és megerősödhet a hitünk abban, hogy elérhetjük a céljainkat, ahogy fizikailag, úgy lelki szinten is irányíthatjuk az életünket.

A depresszió tünetei Figyelmeztető jelek, amiből arra következtethet, hogy Ön vagy ismerőse depresszióban szenved. Kérjen segítséget, ha az alábbi tünetek legalább két héten keresztül fennállnak!



Figyelmeztető jelek

A saját hatékonyságunkba és erőnkbe vetett hit már olyan egyszerű gyakorlatokkal is megszilárdulhat, ha elhisszük, hogy képesek vagyunk néhány emeletet lépcsőzni vagy körbefutni a háztömböt megállás nélkül – és meg is tesszük.

Ezek a tulajdonságok pedig csökkentik a depresszió és a kimerültség rizikóját még a krónikus betegséggel küzdőknél is (ahogy ezt az Illinois-i Egyetem kutatói megállapították 192 mellrákot túlélő személy, és 292 sclerosis multiplex-es beteg vizsgálatánál).

Megoldás a komplex kezelés

Mivel az elhízás és a depresszió összefüggései szinte ördögi körként jelentkeznek, a kezelésnek is kétoldalúnak kell lennie. A stresszmenedzsment és a kognitív tréning a depressziós állapot „agyi áthangolását” célozzák, és a lelki mélypontról segítenek kibillenteni az érintetteket.

A rendszeres testmozgás, különösen pedig a nagy kitartást igénylő sportok pedig nem csak a fogyást segítik elő, de a hangulatra és az önértékelésre is pozitívan hatnak – így pedig a depressziós tüneteket is csökkentik.

Vagyis minél inkább sikerül beépíteni az életünkbe a mozgást (és persze a kiegyensúlyozott táplálkozást), annál nagyobb eséllyel szabadulhatunk meg a túlsúlytól és a depressziótól.

Depressziós vagyok, vagy csak rossz a kedvem? Nem mindenki depressziós, akiről azt mondják, illetve aki annak érzi magát, és ez fordítva is igaz: sok olyan depressziós beteg van, aki nem is gondolja ezt magáról. Mikor ajánlott orvoshoz fordulni?



A depresszió a hangulatzavarok egyik legismertebb formája. Élete során az emberek 15%-át, egy adott pillanatban pedig a lakosság 2-2.5 százalékát érinti körülbelül. Minden pszichiátriai zavar tünetek együtteséből áll, vagyis itt is többféle tünet együttes jelenlétére van szükség a pontos diagnózishoz.



Depressziós vagyok, vagy csak rossz a kedvem?

