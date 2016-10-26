A mióma embolizáció egy nem sebészeti kezelési lehetőség, amely a méh megtartása mellett és műtéti megterhelés nélkül kezeli a méhmióma okozta tüneteket.

A mióma a 35 év feletti nők 20-40 százalékánál előforduló, izom- és kötőszöveti sejtekből álló jóindulatú méhdaganat. Nem ritka, hogy a betegnek több miómája is van. Bár jóindulatú elváltozás, a miómák kezelés nélkül hatalmas méretűre nőhetnek, komoly panaszokat okozva. Legfőbb tünete a szabálytalan vagy fokozott menstruációs vérzés, a kismedencei régió fájdalma, illetve a csökkent hemoglobin érték.

Enyhe panaszok esetén nem minden esetben kell kezelni, illetve léteznek gyógyszeres terápiás eljárások. Súlyos tünetek esetén gyakran kerül sor hysterectomiára, azaz a méh teljes eltávolítására, illetve myomectomiára, mely során a méhmiómákat távolítják el sebészi beavatkozással, ám a méh megtartásával. A méhmióma embolizációja egy úgynevezett minimálisan invazív terápia, a műtét kevés mellékhatással járó alternatívája.

Mi a mióma embolizáció?

Az eljárás azon alapul, hogy a méh artériás véráramlásának csökkentése a miómák zsugorodását okozza. A terápia során egy vékony katétert (nem vastagabb egy golyóstoll betétjénél) vezetnek az artériába, pl. a könyökhajlaton keresztül. Radiológiai képalkotás segítségével egy monitoron követve a katétert a méhig vezetik, majd a mióma artériáit apró, körülbelül homokszem méretű szintetikus részecskékkel blokkolják. Ennek hatására a tumor vérellátása megszűnik, így zsugorodni kezd.

Az eljárás nyugtató adásával és helyi érzéstelenítésben történik, altatás nem szükséges. Mivel a méh több ágon kap vérellátást, az eljárás több időt vesz igénybe, a teljes folyamat általában 60 perc. Az eljárás egynapos ellátás keretében történik, a páciens megfigyelése érdekében egy éjszakát a kórházban kell töltenie, de általában 24 órán belül elhagyhatja az intézményt.

Az embolizációt követő első napokban alhasi görcs jelentkezik, ami az eljárás természetes velejárója, fájdalomcsillapító alkalmazható. Gyakran jelentkezik pecsételő vérzés és hőemelkedés, amik szintén nem adnak okot aggodalomra, 2-3 napon belül megszűnnek. Orvoshoz kell fordulni, ha erőteljes vérzés lép fel, a fájdalom és a láz az enyhülés helyett idővel fokozódik, vagy nem csillapítható.

A méhmióma-embolizáció előnyei

A sebészeti eljárásokkal szemben minimálinvazív, kíméletes eljárás, ami kevés mellékhatással jár, a szövődmények kockázata alacsony:

a méh nem kerül eltávolításra

nem kerül sor operációra, nincs műtéti heg

nincs altatás

csak rövid kórházi tartózkodással jár

kevés a műtét utáni komplikáció

Az embolizáció hatékony eljárás, a páciensek döntő többségénél a miómák mérete fél-egy éven belül felére zsugorodik, a tünetek jelentősen javulnak. Tartós eljárás, bár a kezelt páciensek 10-20 százalékánál kiújulás miatt később ismételt kezelésre (újabb embolizációra, vagy valamely műtéti eljárásra) lehet szükség.

Kiknek ajánlott az embolizáció és mik az ellenjavallatok?

A méhmióma embolizáció a zavaró tünetek és a kóros vérzés enyhítésére javallott, kis méretű és panaszokat nem okozó miómák kezelése nem indokolt.

Az eljárást csak ritkán alkalmazzák a menopauzán átesett nőkön, mivel a miómák a menopauza után a hormonális változások eredményeként természetes úton visszafejlődnek, a menstruációs zavarok sem okoznak panaszokat.

Alkalmazása egyéni mérlegelés alapján javasolt azoknak a nőknek, akik szeretnének gyermeket vállalni a későbbiekben. Bár a méh megtartásával járó beavatkozás, lehetséges marad a teherbe esés, a vérellátás csökkenése növelheti a terhességi komplikációk kockázatát. Egyértelmű gyermekvállalási terv esetén ezért az orvosok bizonyos esetekben nem ezt az eljárást javasolják, ugyanakkor lehetséges a terhesség egészséges kihordása az embolizációt követően is. Az egyéni tényezők figyelembe vételével mérlegelés szükséges.

A miómák magas száma és nagyobb mérete nem tartozik az ellenjavallatok közé. Több daganat esetén is hatékony kezelés, bár különösen nagy számú mióma esetén szükség lehet az eljárás megismétlésére. Ha a domináns mióma 10 cm-nél kisebb méretű, biztonságos eljárás, ugyanakkor az eddigi adatok szerint rendkívül nagyméretű, 10 cm-nél nagyobb mióma esetén megnőhet az embolizációt követő súlyos szövődmények (erős hasi fájdalom, fertőzés és szepszis, ischaemiás méhsérülés) kockázata, és sürgősségi méheltávolítás válhat szükségessé.

Egyes pácienseknél, akik valamilyen okból nem műthetőek/altathatóak, a mióma embolizáció ugyancsak megfelelő eljárás.

Az eljárás előtt alapos kivizsgálás történik, hogy kizárják a rosszindulatú daganatok jelenlétét. Amennyiben rákos elváltozás is igazolódik, annak a kezelése a prioritás.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

További felhasznált forrás: Debreceni Egyetem tájékoztató