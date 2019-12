Mi az a mióma?

Rutinellenőrzéskor minden negyedik nő megtudja a nőgyógyászától, hogy miómája van. Mit is jelent ez a betegség? Lehet tenni ellene valamit? Műthető vagy sem?

A mióma a méh izomfalát alkotó simaizomsejtekből kiinduló, tokkal körülvett jóindulatú daganat, melyet méhizomdaganatnak is szokás nevezni. Nagysága igen széles határok között változhat, néhány milliméterestől akár dinnye nagyságúig is terjedhet.

Előfordulását tekintve ez a tumor a női szervezet egyik leggyakoribb daganatfélesége, egyes statisztikák szerint minden negyedik nő érintett lehet.

A többi daganatos betegséghez hasonlóan ez a jóindulatú elváltozás is az utóbbi 1-2 évtizedben kezdett egyre gyakoribbá válni, ezért a 21. század betegségének is hívják.

Hirdetés

A mióma megjelenése

Fogamzóképes korban alakul ki, nagyjából 25-30 éves kor táján. Kialakulásának okát nem tudjuk pontosan, de leginkább a petefészek rendellenes működésével hozzák kapcsolatba. Valószínűsíthető, hogy hormonális háttere is van a betegségnek, hiszen – csakúgy, mint terhesség alatt – ösztrogén hatására a mióma mérete megnő.

A göbök igen gyakran csoportosan jelennek meg, elhelyezkedésüket tekintve pedig megkülönböztetünk a méh ürege felé növő (úgynevezett submucosus), a méh izomfalában lévő (intramuralis), illetve a méh külső oldalára kitüremkedő (subserosus) formákat.

Kicsi vagy nagy mióma?

A mióma képes a gyors és a lassú növekedésre is, mindez függ az egyéni tényezőktől és a környezeti faktoroktól is. Így előfordulhat, hogy valakinél évek óta változatlan méretű marad a mióma, míg másoknál néhány hónap alatt megtöbbszöröződhet a miómák mérete vagy száma. Ennek hátterében a hormonális hatások állnak (pl. ösztrogéndominancia).

A kisebb mióma rendszerint tünetmentes, csak nőgyógyászati rutinellenőrzéssel – sokszor hasi vagy hüvelyi ultrahanggal – fedezhető fel. A nagyobb mióma azonban elhelyezkedésétől függően számos kellemetlen tünetet okozhat. Nyomhatja a húgyhólyagot, így akár állandósulhat is a vizelési inger, vagy húgyúti fertőzés léphet fel. Sokkal súlyosabb tünet a rendszertelen ciklus, a görcsös fájdalom, illetve az erős vérzés.

Mikor mondható, hogy erős a vérzés? Sok nő nem biztos benne, hogy a menstruációs vérzésének mértéke és jellege még normális vagy már kórosnak tekinthető. Íme, néhány szempont, amely segíthet eldönteni. Amennyiben az alábbiakat tapasztalja, érdemes kivizsgáltatnia a panaszai okát: hosszabb, 7-9 napos menzesz

átázás miatt óránként cserélt tampon vagy betét

a normális mennyiségűnél nagyobb vérzés

vérrögök megjelenése menstruáció során

rosszullét, gyengeség

21 naposnál rövidebb ciklus

a két szabályos menstruáció között jelentkező vérzés

ecsételő, illetve együttlét után jelentkező, úgynevezett kontakt vérzés Bővebben Itt olvashat részletesen az erős vérzés okairól

Azokat a kisméretű göböket, melyek nem járnak súlyos tünetekkel és nem mutatnak növekedést, nem szükséges eltávolítani, csak rendszeresen ellenőrizni. A menopauzát követően a meglévő miómák mérete rendszerint csökken, így egyre kevésbé okoz panaszokat, azonban ezt követően is fontos a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés. Ha azonban a tumor nő, ha panaszokat okoz, vagy ha akadályozza a terhesség létrejöttét, mindenképpen el kell távolítani.

Érdemes tudni, hogy a mióma alapvetően jóindulatú elváltozás, az esetek csak igen kis százalékában válik rosszindulatú daganattá. Ugyanakkor fontos a kivizsgálás és az állapotnak megfelelő terápia, hiszen számos következménye lehet, amely kellemetlenségeket okoz a páciens számára.

Mik a kilátásaim?

A méhmióma jól kezelhető elváltozás még abban az esetben is, ha a mióma vagy miómák mérete igen nagy. A legtöbb esetben már gyógyszeres terápiával is sikerek érhetők el, emellett műtétre vagy mióma embolizációra is sor kerülhet.

Ez a cikk is érdekelheti

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Ötvenentúl.hu

Szakértőnk: Dr. Lesznyák Judit