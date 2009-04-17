A vérzsírok és eltéréseik a laborban

Ha Önnek még nem történt vérzsír-meghatározása, javasoljuk, hogy keresse fel családorvosát!

Ilyenkor éhgyomorra, laboratóriumban történik a vérvétel. Előző este 8 óra után vízen kívül semmit nem fogyaszthat! A laboratóriumi papíron legalább 3 adatot kell látnia. Vegye nyugodtan elő a leletét!

1. Koleszterin (általában „chol” vagy „kol” rövidítéssel): Ez a vérben mérhető „teljes”, tehát valóban "össz" koleszterin értéke. Bővebben Koleszterin: összkoleszterin, HDL, LDL

2. HDL-koleszterin: Ez az úgynevezett érvédő, tehát a "jó” koleszterinrész. Értéke minél nagyobb, annál jobb. A sok HDL képes az érfalból a lerakódott koleszterint "kiszívni”. Bővebben A hasznos HDL-koleszterin

3. Triglicerid (általában "Tg” rövidítéssel): Ez egy koleszterinen kívüli vérzsírösszetevő. Értéke erősen változik az étkezéssel, emiatt kell éhgyomorral mennünk a vérvételre. Szintje főleg cukorbetegségben, alkoholfogyasztásnál, metabolikus szindrómában emelkedik meg. Önmagában is érelmeszesedést okozhat és sajnos még agresszívebbé alakítja a koleszterint.

4. Sok laboratóriumban egy negyedik értéket is feltüntetnek. Ez az LDL-koleszterin. Ez a "rossz”, érelmeszesedést okozó koleszterinrész. Bővebben A magas LDL-koleszterin-szint veszélye

Ezen paraméterek normál értékeit megadják laborban, ugyanakkor életkortól, és alapbetegségtől is függ, hogy mit tekintünk felső elfogadható határértéknek.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Tschürtz Nándor, RizikóRiadó Program

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus