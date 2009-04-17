A vérzsírok és eltéréseik a laborban

szerző: Dr. Tschürtz Nándor, belgyógyász, kardiológus, lipidológus - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Ha Önnek még nem történt vérzsír-meghatározása, javasoljuk, hogy keresse fel családorvosát!

Ilyenkor éhgyomorra, laboratóriumban történik a vérvétel. Előző este 8 óra után vízen kívül semmit nem fogyaszthat! A laboratóriumi papíron legalább 3 adatot kell látnia. Vegye nyugodtan elő a leletét!

1. Koleszterin (általában „chol” vagy „kol” rövidítéssel): Ez a vérben mérhető „teljes”, tehát valóban "össz" koleszterin értéke. Bővebben Koleszterin: összkoleszterin, HDL, LDL

2. HDL-koleszterin: Ez az úgynevezett érvédő, tehát a "jó” koleszterinrész. Értéke minél nagyobb, annál jobb. A sok HDL képes az érfalból a lerakódott koleszterint "kiszívni”. Bővebben A hasznos HDL-koleszterin

3. Triglicerid (általában "Tg” rövidítéssel): Ez egy koleszterinen kívüli vérzsírösszetevő. Értéke erősen változik az étkezéssel, emiatt kell éhgyomorral mennünk a vérvételre. Szintje főleg cukorbetegségben, alkoholfogyasztásnál, metabolikus szindrómában emelkedik meg. Önmagában is érelmeszesedést okozhat és sajnos még agresszívebbé alakítja a koleszterint.

4. Sok laboratóriumban egy negyedik értéket is feltüntetnek. Ez az LDL-koleszterin. Ez a "rossz”, érelmeszesedést okozó koleszterinrész. Bővebben A magas LDL-koleszterin-szint veszélye

Ezen paraméterek normál értékeit megadják laborban, ugyanakkor életkortól, és alapbetegségtől is függ, hogy mit tekintünk felső elfogadható határértéknek.

Tovább

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Tschürtz Nándor, RizikóRiadó Program
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Kardiológiai leletértelmezés 24h

Kardiológiai leletértelmezés 24h

Dr. Bodócsi Réka belgyógyász, kardiológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Dancs Tamás

Dr. Dancs Tamás

Kardiológus, Belgyógyász

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Húgyhólyaggyulladás
Húgyhólyaggyulladás

A felfázás valóban okozhatja?
Az akut felfázás
Az akut felfázás

Akár antibiotikum nélkül is kezelhető. (x)
Hogyan csökkenthető étkezéssel a trigliceridszint?
Hogyan csökkenthető étkezéssel a trigliceridszint? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
A koleszterinszint mérése
A koleszterinszint mérése WEBBeteg összeállítás - Dr. Vajda Orsolya, háziorvos
Hogyan veszélyeztetik a szívet a szájüregi baktériumok?
Hogyan veszélyeztetik a szívet a szájüregi baktériumok? WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna, biológus szakfordító
Triglicerid (neutrális zsírok) - Normálérték és eltérések
Triglicerid (neutrális zsírok) - Normálérték és eltérések WEBBeteg - Dr. Borsi-Lieber Katalin
Milyen vizsgálatok szükségesek érelmeszesedéssel élő betegeknek?
Milyen vizsgálatok szükségesek érelmeszesedéssel élő betegeknek? Vanderlich Egészségcentrum - Dr. Holjencsik Tamás, érsebész
Milyen rizikófaktorokra figyeljen, ha magas a vérnyomása?
Milyen rizikófaktorokra figyeljen, ha magas a vérnyomása? WEBBeteg