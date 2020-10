Miért pont ősszel lesz több gyermek cukorbeteg?

A gyermekkori cukorbetegség első megjelenése az év során nem egyenletes, bizonyos szezonalitást mutat, sokkal több gyermeket diagnosztizálnak késő ősszel, mint az év más időszakaiban.

„Október van, a hideg évszakok kezdete: évtizedek tapasztalata alapján ekkortól számítanak a gyermekdiabetes gondozó osztályok a legtöbb új diabeteses gyermek jelentkezésére. Az 1-es típusú diabetes mellitus szezonális megjelenésére vonatkozó régi megfigyelést nagy tudományos vizsgálatok is megerősítették, elsősorban az 5 év feletti korosztályban. Az őszi-téli hónapokban halmozódó diabetes esetek hátterében a gyakoribbá váló vírusos megbetegedések állhatnak, egyesek a sötétebb hónapokban kialakuló D-vitamin hiánynak tulajdonítanak szerepet a jelenség kialakulásában, de egyértelmű magyarázatát mind a mai napig nem tudjuk.

Jól ismert jelenség, hogy a gyermekkori diabetes megjelenését általában megelőzi egy vírusos fertőzés. Tudnunk kell azonban, hogy ez nem oka a diabetesnek, hanem csak egy tényező, amely az akkor már ingatag vércukor szabályozás felborulásához vezet, rontva az inzulin hatékonyságát. Érthető módon ezek a vírusfertőzések nagyobb gyakorisággal jelentkeznek a hideg hónapokban, így gyakrabban okozhatják a diabeteses tünetek megjelenését is ekkor. Érdemes tehát fokozottan figyelni a hideg időszakban a diabetes tüneteinek megjelenésére, és azokat nem a lezajlott fertőzés tüneteként értékelni. Természetesen nyáron is jelentkeznek új gyermekkori diabetes esetek, és különösen kisgyermekeknél ez a szezonális különbség alig észlelhető.”– tájékoztatott Dr. Tóth-Heyn Péter diabetológus, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika igazgatóhelyettese.

Az 1-es típusú diabétesz 500 000 gyermeket érint a világon, ebből 130 000 Európában él. Magyarországon 3500 kis beteget kezelnek, évente 300 új megbetegedésre lehet számítani. A gyermekkori cukorbetegség azonnali és élethosszig tartó inzulinkezelést igényel, mert a szervezet egy hibás működés miatt, tévedésből saját inzulintermelő sejtjei ellen fordul és elpusztítja azokat. Amikor a diabétesz kezdeti, enyhe tünetei fellépnek, még nem pusztult el az inzulintermelő sejtek összessége, még van remény arra, hogy az azonnal megkezdett inzulinkezeléssel a még működő, kb. 10 %-nyira becsült bétasejt-állomány megőrizhető legyen akár több évre is, így hosszabbítva meg a betegség kezelését követő, anyagcsere szempontjából nagyon kedvező, az orvosi szaknyelvben mézesheteknek nevezett szakaszát.

„A gyermekkori diabétesz kezdeti, enyhe tüneteinek felismerésében a szülők mellett az óvodapedagógusok rendkívül fontos szerepet tölthetnek be, amennyiben ismerik, felismerik a tüneteket és az érintett gyermekek szülei figyelmét mindezekre felhívják.

A gyermekkori diabétesz legkorábbi, legmegbízhatóbb tünete az, amikor a már szobatiszta gyermek a délutáni alvás során ismét bepisil. Ha a bepisilésnek nincs húgyúti fertőzésre utaló jele (szúr, csíp a pisi, lázas állapot), illetve pszichés megrázkódtatás nem érte a gyereket, gondolni kell az 1-es típusú cukorbetegség lehetőségére és erre a szülők figyelmét is fel kell hívni. Ha a kis óvodás ivással, pisiléssel kapcsolatos szokásai egyik napról a másikra hirtelen változnak meg, rengeteget jár WC-re, több liternyi, akár általa korábban nem kedvelt folyadékot is nagy mennyiségben fogyaszt, fáradt és kitűnő étvágy ellenére fogy, sajnos nagyon valószínű, hogy a gyermek cukorbeteg.” - mondta Kocsisné Gál Csilla a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért vezetője.

Az alapítvány „A gyerekek is lehetnek cukorbetegek!” kampánya keretében a gyermekorvosi rendelőkön és védőnői várókon kívül a gyermekkori diabétesz kezdeti tüneteit bemutató plakátjait eljuttatja a budapesti és pest megyei óvodákhoz, és tájékoztatókat tartanak az óvodapedagógusok és a szülők számára a tünetek minél korábbi felismeréséért. Arra buzdítják az óvodai dolgozókat, hogyha ezeket a tüneteket észlelik a gondjaikra bízott gyermekeknél, hívják fel a szülők figyelmét a gyermekkori diabétesz lehetőségére, mutassák meg a tüneteket bemutató plakátot és kérjék meg őket arra, hogy gyermeküket haladéktalanul vigyék el gyermekorvoshoz.

Magyarországon minden 5. óvodáskorú diabéteszes gyermek súlyos tünetekkel, akár életveszélyes anyagcsere-kisiklás állapotában kerül csak diagnosztizálásra. A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért kiemelt céljának tekinti, hogy Magyarországon is csökkenjen azon diabéteszes gyermekek aránya, aki súlyos állapotban, akár diabéteszes kómában kerülnek első ellátásra. Ezért indították útjára „A gyerekek is lehetnek cukorbetegek!” elnevezéssel információs kampányukat, melynek része, hogy az óvodapedagógusokat is megismertessék a diabétesz kezdeti tüneteivel.

Figyeljünk a jelekre, azonnal jelezzük a szülőknek, ha óvodásunknál a diabétesz enyhe, kezdeti tüneteit észleljük.

Ne feledjük el: a cukorbetegség nem várhat másnapig!

(Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért)