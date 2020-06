Diabéteszes neuropátia - áttekintés

A cukorbetegség kisereket érintő szövődményei közül az idegkárosodás jelentőségét sokáig alábecsülték. Egyrészt kiderült, hogy nem egy ritka szövődményről van szó, hiszen a cukorbetegek 20-40 százalékát érinti, másrészt bizonyos idegkárosodások jelenléte szoros összefüggést mutat ezen szövődménnyel élő betegek fokozott szíveredetű halálozásával.

A kockázat a nem szövődményes betegekhez képest megközelítőleg ötszörös. A cukorbetegség okozta idegkárosodás kialakulásában kulcsfontosságú az oxidatív stressz, amely a cukorbetegség egyéb szövődményeinek kialakulásában is az egyik fontos tényező. A kórfolyamatban az idegek közvetlen károsodása, illetve az ereket ellátó kis erek károsodása játszik szerepet.

Neuropátia tünetei szerteágazóak lehetnek, a károsodott idegek funkciójától függenek. Fájdalmas neuropátia a cukorbetegek 10-20 %-ában fordul elő. Típusos esetben szimmetrikus, a lábakon, nyugalomban, gyakran éjszaka jelentkező, fokozódó, égő fájdalom léphet fel, de gyakran zsibbadás, bizsergés, hangyamászás-érzés is jelentkezik. Az érző idegek károsodása esetén előfordulhat érzéskiesés is (fájdalom, tapintás, hő érzés). Az izmokat beidegző idegek károsodása izmok sorvadásához, izomerő csökkenéséhez, kézügyesség romlásához, járási nehézségekhez, súlyos esetben mozgásképtelenséghez vezethet. Belső szerveink beidegzésének károsodása szintén szerteágazó tüneteket okozhat, így verejtékezés zavarai, szívritmus zavarai, gyomor-bélmozgás zavarai, hasmenés, vizeletürítés zavarai, impotencia stb.

A neuropátia az ún. diabéteszes láb meghatározó kóroki tényezője is. Az egyik legfontosabb károsodás az érző idegek (fájdalom, hő, tapintás) károsodása. A beteg nem vesz tudomást a kisebb-nagyobb sérülésekről, nem történik meg időben ezek kezelése és így tud kialakulni az érintett (főként alsóvégtagi) fekély, amely aztán baktériumokkal felülfertőződve súlyos állapotokat, akár a végtag elvesztését is eredményezheti. A diabeteszes láb felismerésének, kezelésének jelentőségét az adja, hogy a nem baleset okozta végtagi amputációk felét cukorbetegeken végzik, az amputációk megközelítőleg 80 %-a megelőzhető lenne az időben történő kezeléssel.

Az idegkárosodások kórlefolyása különböző. A fájdalmas és izmokat érintő idegkárosodásra a hirtelen kezdet jellemző, nem függ a cukorbetegség tartamától, az anyagcserehelyzettől, gyakrabban fordul elő 2-es típusú cukorbetegségben, és általában javulni szokott. Az érző idegek és a szerveinket beidegző idegek károsodása többnyire fokozatosan alakul ki, régóta meglévő cukorbetegség esetén számíthatunk megjelenésére, mindkét cukorbetegség esetén egyforma valószínűséggel. Rossz anyagcseréjű betegeknél gyakrabban látjuk, és sajnos a terápiák ellenére is romlani szokott.

A neuropátia vizsgálatát 1-es típusú cukorbetegség esetén öt éves betegségtartam után, 2-es típusú cukorbetegség esetén –lévén, hogy a betegség valódi kezdete több évvel megelőzheti a diagnózist- már a betegség diagnosztizálásakor el kell végezni. A diagnózist a beteg panaszai, a látható eltérések (izomsorvadás, fekély stb.), egyszerű vizsgálati módszerek (hangvillával végzett vibrációérzés, egyéb érzés vizsgálatok, fájdalom vizsgálat tűvel stb.), összetettebb vizsgálati módszerek (szív beidegzésének vizsgálata, verejtékezés vizsgálata, idegek közvetlen károsodásának műszeres vizsgálata, szövettani mintavétel stb.) alapján lehet kimondani.

Kezelési lehetőségek diabéteszes neuropátia esetén

A diagnózis felállítása után a kezelésben oki és tüneti terápiát folytatunk. Tekintettel arra, hogy a rossz anyagcsere (többek között magas vércukorértékek) fontos szerepet játszanak a szövődmények kialakulásában, így elsődleges ennek rendezése. A kezelőorvos és dietetikus által meghatározott megfelelő étrend tartása alapvető fontosságú. Természetesen fontosak a vércukorháztartást javító gyógyszeres kezelések is. Az anyagcsere javítása, a megjelenő szövődmények mérséklése érdekében szükség lehet ezen kezelések módosítására. Fontos az egyéb kockázati tényezők (dohányzás, magas vérnyomás, magas vérzsír értékek stb.) rendezése szintén a megfelelő életmód illetve szükség esetén gyógyszeres kezeléssel.

Mivel a kórfolyamatok során az oxidatív stressz kulcsfontosságú, így szintén oki kezelésként adhatunk olyan készítményeket, amelyek a kóros anyagcsere folyamatok rendezésén túl ezt is csökkentik. Ilyen a benfotiamin, vagy az alfa-liponsav. Ezen szerek a tüneteket, így a fájdalmat is mérsékelni tudják. Amennyiben ezt nem sikerül elérni, akkor úgynevezett tüneti szereket is alkalmazunk. Ezek olyan gyógyszerek, amelyeket más betegségek kezelésére is használnak, és kedvezően befolyásolják az idegi károsodások okozta fájdalmat. Ezek a szerek a gabapentin, pregababalin, duloxetin, de az epilepszia és a depresszió kezelésében használatos készítmények is jó eredménnyel használhatóak. A fájdalom rendezésén túl a szívpanaszok, a gyomor bélrendszeri panaszok stb. javítására is vannak lehetőségek.

A cukorbetegség okozta idegkárosodás tehát egy nem ritka szövődmény, amely a beteg életminőségét, életkilátását ronthatja, így megelőzése, felismerése, kezelése alapvető fontosságú.

(WEBBeteg - Dr. Brasnyó Pál)