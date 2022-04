Amit az édesítőkkel kapcsolatban tudni érdemes

A korszerű táplálkozás részeként közismert, hogy az egyszerű cukrok kerülése, illetve összetett szénhidrátokkal történő helyettesítése javasolt.

A klasszikus fehércukor, melyet cukorrépából állítanak elő, olyan eljárással készül, melynek során a répából semmilyen értékes tápanyag vagy vitamin nem marad. Csupán édes íze írható a javára, de hátránya az a plusz energiatöbblet, amit általa beviszünk, valamint a következményes B-vitamin-hiány, mivel a lebontásukhoz a szervezet B-vitamint használ fel.

A barnacukor sem sokkal jobb alternatíva, csupán egy kevésbé tisztított forma, de ugyanolyan káros, és még drágább is.

A mézzel is csínján kell bánni! Bár számos jótékony hatása igazolt (antibakteriális hatás, magas ásványianyag- és vitamintartalom), de magas az energiatartalma, bár kétségtelen, hogy a "sima" cukornál sokkal egészségesebb. Mérsékelt mennyiségben fogyasztható.

Az édesítőszereknek több típusa van, legtöbbjük alacsony kalóriatartalmú vagy kalóriamentes, ez az előnyük. Ám ugyanez a veszélyük is, mert a szervezet édesítők fogyasztása esetén hajlamosabb az önbecsapásra, és egy idő után kompenzál. Két formája ismert a kompenzációnak:

Az egyik a félig-meddig tudatos, amikor "Ennyit azért megengedhetek magamnak!" felkiáltással tudatos nassolásra hajlamossá válik valaki, ugyanis feloldozza a tudat, hogy az üdítője, jégkrémje, csokoládéja, stb. úgyis kalóriaszegény volt, ezért az a plusz adag étel már nem számít.

A másik kompenzációs forma kevésbé tudatos, itt gyakorlatilag a szervezet az édes íz élményéhez társított energiabevitel igénye révén "megköveteli" a kalóriákat is.

Az édesítők több mellékhatását vizsgálták és írták le orvosok, számos adatot találunk pro és kontra. Valószínűleg nem telt el még alkalmazásuk óta annyi idő, hogy objektíven igazat adjunk bármely véleménynek.

Új és ígéretesnek látszó tag az édesítőszerek családjában a stevia (sztíviának is nevezik). Teljesen természetes édesítő, hiszen egy dél-amerikai növény kivonata, nem mesterségesen állítják elő. Alacsony kalóriaértéke és intenzív édes íze van. Kis mennyiség is elegendő belőle, főzésre, sütésre is alkalmas.

A kiegyensúlyozott táplálkozásnak részei az egyszerű szénhidrátok, egészségeseknek nem kell kiiktatni őket az étrendből, de mértékkel ajánlott fogyasztásuk, mindössze a napi energiaszükséglet maximum 10%-a álljon egyszerű szénhidrátból. Ebbe természetesen a gyümölcscukor és a rejtett szénhidrátok is beleszámítanak, melyekről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni (üdítők, alkohol).

Kiegyensúlyozott táplálkozás esetén, sokszor tanácsos az egyszerű szénhidrátok édesítővel történő kombinálása, az édesítők fent leírt veszélyei miatt.

Cikkünkben a cukrokkal és édesítőszerekkel kapcsolatos általános tudnivalókat foglaltuk össze, ajánlásaink egészséges embereknek szólnak. A cukorbetegeknek szóló étrendi ajánlásokról, illetve az édesítőszerekkel kapcsolatos tudnivalóikról az alábbi cikekinkben olvashat:

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos