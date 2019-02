Tények és tévhitek az édesítőszerekről

A cukorral és az édesítőszerekkel kapcsolatban számtalan tévhitről hallhatunk, olvashatunk, olykor egymásnak ellentmondó információkkal is találkozunk. Ezek közül némelyek valós tényeken alapulnak, némelyek azonban teljesen alaptalanok.

1. A mesterséges édesítőszerek fogyasztása káros az egészségre – tévhit.

Az édesítőszerek a szokásos napi adagban fogyasztva egyáltalán nem károsítják az egészségünket. A tudósok meghatározták az ADI értéket (Acceptable Daily Intake), ez az elfogadható napi beviteli mennyiséget jelöli, ami már önmagában is elég magas érték, nehéz ennyit fogyasztani belőlük egy nap. Állatkísérletek során meghatározták azt is, hogy mekkora az a mennyiség, amelynél még semmilyen hatás nem jelentkezik. Ez a NEL érték (No Effect Level, azaz „Hatás nélküli szint), amely az ADI értéknek a százszorosa. Láthatjuk tehát, hogy a napi fogyasztási mennyiség, még akkor is, ha az év minden napján tesszük ezt, semmilyen gondot nem okoz a szervezetünk számára.

2. Azok fogyaszthatják az édesítőszereket, akik cukorbetegségben szenvednek – tévhit.

Valójában tényleg a cukorbetegek számára lettek kifejlesztve az édesítőszerek, hiszen nem okoznak hirtelen vércukorszint emelkedést úgy, mint a kristálycukor, vagy a méz. Ugyanakkor a legtöbb édesítőszernek nincs energiatartalma sem (kivéve például aszpartám, xilit), tehát azok a személyek is bátran fogyaszthatják, akik fogyókúráznak, vagy egyszerűen csak odafigyelnek étrendjükre, és egészségesebben szeretnének étkezni.

3. Minden édesítőszert mesterségesen állítanak elő – részben tény, részben tévhit.

Ha a feldolgozottságot vesszük figyelembe, valóban (a méz kivételével) minden édesítésre alkalmas anyag átmegy bizonyos technológiai műveleteken, mire fogyasztásra kész terméket kapunk belőlük. Vannak azonban olyanok is (például nyírfacukor, Stevia), amelyeket a természetben előforduló növényekből nyernek ki, és a végeredmény hasonlóan jó tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kémiailag előállított édesítőszerek, vagyis finom édes ízűek, kalóriamentesek, sütés-főzésállóak.

4. Az édesítőszerek használata a mindennapokban drága dolog – tévhit.

Bár a kiszerelési mennyiségeket tekintve lehetnek különbségek az egységárakban, de ha azt nézzük, hogy egy-egy édesítőszer sokszor 2-300-szor édesebb, mint a kristálycukor, és ennyivel kisebb mennyiség is elegendő ugyanakkora édes íz eléréséhez, máris láthatjuk, hogy egy negyed kilós édesítőszer sokkal tovább kitart, mint ugyanakkora mennyiségű kristálycukor.

5. A light üdítőitalokkal kevesebb kalóriát fogyasztunk – tény.

A kalóriacsökkentett, azaz „light” üdítőitalokban az édesítést kalóriamentes édesítőszerekkel oldják meg, így fogyasztásukkal nem veszünk magunkhoz felesleges, „üres” kalóriákat. Azonban vigyázzunk a light tejtermékekkel, és diabetikus édességekkel, mert azoknak sokszor a megnövelt zsírmennyiség miatt magasabb a kalóriatartalma, mint a „nem light” rokonaiknak.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember