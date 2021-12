Fehér liszt és fehércukor - Mi az igazság a fogyasztásukkal kapcsolatban?

A 21. században egyre inkább ellenzik a finomított búzaliszt és kristálycukor fogyasztását a szakemberek. Ennek oka, hogy túlságos feldolgozottságuk miatt kevés értékes tápanyagot tartalmaznak, ellenben magas a kalóriatartalmuk, kis mennyiség fogyasztásával is nagy energiabevitelt érünk el.

Ennek következtében könnyen alakul ki túlsúly, elhízás, szövődményként pedig különböző anyagcsere-, szív- és érrendszeri megbetegedések sújtanak minket.

Hogy is volt régen?

Ha visszatekintünk a múltba, az ipari forradalom előtt még nem ismerték a hántolás és finom őrlés műveleteket, akkoriban még teljes őrlésű gabonából készítették a kenyér- és tésztaféléket. Cukor helyett pedig mézet és természetes édesítőanyagokat használtak édesítésre. Az ipari forradalom után megváltoztak az étkezési szokások, az olcsó, és könnyen beszerezhető, finomított búzalisztet és kristálycukrot vásárolták meg az emberek. Az 1900-as évek elején az egy főre jutó éves cukorfogyasztás 4-8 kg között volt, míg ez a 2000-es évekre elérte a 33-35 kg-ot évente. Fejlett, modern világunk táplálkozására ma a könnyen, gyorsan elkészíthető ételek és feldolgozott élelmiszerek jellemzőek, amelyeknek nagy a kalóriatartalma, és gyorsan felszívódnak.

A gabonára szükségünk van

Az egészséges táplálkozás alapja, hogy gabonaféléket, és belőlük készült táplálékokat rendszeresen, naponta többször fogyasszunk. A gabonák legnagyobb mennyiségben szénhidrátot tartalmaznak, amelyből egy felnőtt ember számára 50-55% az ajánlott beviteli mennyiség, az emberiség fő élelemforrásának számítanak. Gabonából készülhetnek szemes termékek, pelyhek, lisztek. A lisztek teljes kiőrlésű formában sok fehérjét, értékes rostokat, zsírokat, szénhidrátokat (keményítő), ásványi anyagokat (kalcium, magnézium, cink stb.) és vitaminokat (E- és B-vitaminok) tartalmaznak.

Fogyasztásuk ilyen formában egészségesebb, mint a finomított fehér liszt, köszönhető ez a felsorolt tápanyagoknak. A búzafinomliszt magas feldolgozottsága miatt 75%-kal kevesebb rostot, 10-50 %-kal kevesebb vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, fehérjetartalma is némileg kisebb, mint a teljes kiőrlésű változatnak. Keressük a teljes értékű, korpát is tartalmazó, különféle gabonából előállított liszteket, magvas termékeket a boltok polcain.

Túl sok cukrot fogyasztunk...

Magyarországon a cukorfogyasztás elég nagy mennyiségű, már óvodás korban is 100 gramm naponta. Ez nem csupán az édességekkel bevitt mennyiség (cukorkákkal, csokoládéval, stb.), hanem a szörpökkel, üdítőitalokkal, lekvárral, desszertekkel elfogyasztott cukor mértéke is. A kristálycukor – mint a liszt is - a szénhidrátok csoportjába tartozó alapanyag, amely könnyen felszívódó glükózból és fruktózból épül fel. Felszívódás után az emésztőrendszerből a vérbe kerül, megemelve annak cukorszintjét, majd a hasznosulás helyére szállítódik, ahol energiát állít elő belőle a szervezetünk.

Ha túlzásba visszük az édességek és cukros italok, ételek fogyasztását, azaz túl sok „üres kalóriát” veszünk magunkhoz, valamint nem társul mellé megfelelő testmozgás, a későbbiekben túlsúly, elhízás alakulhat ki.

A kristálycukor helyett vásároljunk természetes édesítőszereket, melyek nem, vagy csak minimális mennyiségben tartalmaznak kalóriát, és nem emelik meg olyan hirtelen a vércukorszintünket. Ha ezeket betartjuk, máris sokat tettünk egészségünk megőrzése érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember