10 tanács szülőknek: Vigyázzon gyermekei egészségére télen is

Minden szülő szeretné megóvni gyermeke egészségét a téli hónapokban is, ám ez nem mindig egyszerű feladat. A nappalok rövidek, hideg van. Könnyen el lehet kapni a náthát. Ebben az időszakban sokan köhögnek, tüsszögnek. Mit tehet Ön szülőként, hogy gyermekét megvédje a betegségektől? Adunk néhány tanácsot, hogy megkönnyítsük a dolgát.

1. Egészséges táplálkozás

Ha a gyermek egészségesen és kiegyensúlyozottan táplálkozik, a náthavírusoknak esélye sem marad. Friss gyümölcsök, zöldségek mindig kerüljenek az asztalra! A tejtermékek, a teljes kiőrlésű gabonából készült ételek sem hiányozhatnak. Az egészséges táplálkozás részét képezi némi hal és hús fogyasztása. Ne erőltessen semmit a gyerekre, viszont egy kis fantáziával minden egészséges ételt elkészíthet úgy, hogy a gyerekek szívesen megegyék.

2. A higiéniás szabályok betartása

A legfontosabb higiéniás szabályok betartásával a gyerekeket meg lehet óvni a kórokozóktól. Figyeljen oda rá, hogy a gyermek rendszeresen mosson kezet, ha hazajön iskolából és étkezések előtt. Gondoskodjon róla, hogy a gyerekeknél mindig legyen elég zsebkendő, és a használt zsebkendőt ne tartogassák, mert visszafertőzheti a gyerekeket.

3. Helyes öltözködés

Nincs rossz idő, csak rossz öltözék. Annak érdekében, hogy a kicsik az eső, a hó és a mínuszok ellenére is jól érezzék magukat a szabadban is, a szülőknek a gyermeket úgy kell öltöztetniük, hogy se ne fázzon, se ne legyen melege. Nem csak az árt, ha a kicsi fázik, hanem az is, ha túlöltözteti, és megizzad, ilyenkor nagyon könnyen meghűlhet. Ajánlott a réteges öltözködés. A különböző rétegek közt bennmaradó levegő jól szigeteli a hőt, és ha a kicsinek melege van, könnyű segíteni, ha egy réteget levesz. Mindig viseljenek sapkát a gyerekek!

4. Rendszeres mozgás a friss levegőn

A gyerekek szeretnek mozogni és a többi gyerekkel játszani a szabadban, akkor is, ha esik vagy havazik. Ez így is van rendjén. Ha nem is épp ragyogó az idő, akkor is fontos, hogy rendszeresen tartózkodjanak friss levegőn a kicsik. Az előzőekben leírtak szerint öltöztesse fel a gyerekeket, mindig viseljenek vízhatlan meleg lábbelit, ha esik az eső, esőkabátot. A téli kabát is legyen meleg, de légáteresztő anyagú, hogy a gyermek ne melegedjen ki benne.

5. Figyeljen a folyadékpótlásra is!

A hideg hónapokban a gyermekszoba levegője a fűtés miatt szárazabb a szokottnál. Ez kiszárítja a nyálkahártyát, amin így könnyebben megtelepednek a náthavírusok. Ráadásul ilyenkor a gyerekek és a felnőttek sem érzik olyan szomjasnak magukat, mint nyáron, még akkor sem, ha szervezetük igényli a folyadékpótlást. Ezért télen is adjon a kicsiknek sok ásványvizet, gyümölcsteát, gyümölcslevet (lehetőleg cukrozatlant, otthon frissen elkészítettet).

6. Elegendő alvás

Az alvás erősíti az immunrendszert. Figyeljen oda arra, hogy a gyerekek eleget aludjanak! A szobát rendszeresen szellőztesse napközben, elalvás előtt is, a kicsi közben takarózzon be alaposan. A szobában ne legyen túl meleg, mert az nehezíti az elalvást, és éjszaka is felébredhet rá a gyermek. Ha ezekre odafigyel, már semmi sem állhat a regeneráló, pihentető alvás útjába!

7. Elegendő pihenés

A feszültségek, a stressz és az izgalmak nem csak a felnőtteket viselik meg, a gyerekek kedélyállapotára is kihatnak, néha akár meg is betegíthetik őket. A gyerekeknek is szükségük van pihenésre, hogy egy megerőltető, mozgalmas, izgalmakkal teli vagy nehéz, fárasztó napot egészségesen feldolgozhassanak. Nem csak az alvás jelenthet erre megoldást, a barátokkal, családdal szabadban töltött idő, kirándulás, játék, szintén jó hatással van a gyerekekre.

8. A kicsik bőrének védelme

Mivel a gyerekek bőre vékonyabb és finomabb, mint a felnőtteké, a mínusz fokokat és a szelet nagyon érzékenyen viseli. A kicsik száját bekenheti ajakírral, az arcukat csak szükség esetén speciálisan babáknak készült krémmel. A kezek védelmére a legjobb a kesztyű, ügylejen rá, hogy a gyerekek mindig alaposan megtöröljék a kezüket kézmosás után. Ha kiszárad a kezük bőre, bekenheti finom, érzékeny bababőrre való testápolóval.

9. Egészséges klíma a lakásban

A túl meleg lakásban a fűtött levegő kiszárítja a nyálkahártyát, ez kedvez a kórokozóknak. Figyeljen arra, hogy a lakásban a hőmérséklet ne legyen magasabb 22 oC-nál. Éjszakára kapcsolja ki a fűtést, vagy legalább állítsa kisebb fokozatra. Az időnkénti néhány perces szellőztetés friss oxigénnel tölti meg a tereket. Használhat radiátorra akasztható párologtatót, de naponta cserélje a vizét, különben a kórokozók megtelepednek benne, és többet ártana, mint amennyit használ helyes használat mellett.

10. Még egy hasznos tanács

Ha a kicsi fázott odakint, és attól tart, hogy esetleg beteg lehet, jót tehet egy meleg lábfürdő, a víz semmi estre sem lehet forró, a gyerekek sokkal érzékenyebbek, mint a felnőttek. A víz meleg legyen, de kellemes a kicsi számára! Egy tányér meleg, de nem forró leves is jót tesz vagy egy pohár szintén nem forró, meleg tej elkortyolgatása is segíthet.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; netmoms.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos