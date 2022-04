A pikkelysömörrel járó ízületi gyulladás pszichés gondokat is okozhat

Az arthritis psoriatica a pikkelysömör ízületi gyulladással együtt járó formája, ami az esetek kb. 10-20 százalékában alakul ki. Dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza és dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr a tünetekről és a betegek szakszerű, empatikus ellátásáról beszélt.

Mindkét nemet érintheti

Maga a pikkelysömör (psoriasis) viszonylag gyakori betegség, a teljes lakosság 1,5-2%-át érinti, ami hazánkban 150-200 ezer ember, akik közük 15-40 ezer főnél alakul ki következményesen ízületi gyulladás. Nőknél ez elsősorban a láb és a kéz kisízületeinél, míg férfiaknál inkább a gerincnél jelentkezik. Maga az arthritis psoriatica úgynevezett immunmediált gyulladásos kórkép, vagyis az immunrendszer működési zavara miatt jelenik meg, a genetikailag arra hajlamos embereknél.

A hajlamból azonban az esetek nagy részében külső tényezők hatására lesz betegség, és ezek közé éppúgy tartozhatnak bizonyos gyógyszerek, mint a nem kezelt stressz, az elhízás, a dohányzás és alapvetően a pszichés tényezők. Egyes adatok arról tanúskodnak, hogy bizonyos psoriasis típusoknál (hajas fej- bőr, köröm, hajlatok pikkelysömöre) gyakrabban jelenik meg az ízületi gyulladás. A betegség jellegzetes lefolyása szerint évek óta fennálló pikkelysömör mellé csatlakozhatnak be később az ízületi tünetek, bár kb. 15%-ban egyszerre jelentkezik a két probléma.

Az életminőségre is kihat

Egy amerikai, gyógyszergyártó cég által szervezett kutatásból kiderült, hogy az arthritis psoriatica betegségben szenvedők úgy érzik, a személyes életükre és a munkájukra is rányomja a bélyegét a problémájuk. A 301 megkérdezett 90%-a úgy nyilatkozott, hogy érzelmileg és mentálisan is negatív hatásokat tapasztalnak, 70%-uk pedig kifejezetten a családi és partneri kapcsolataiban érezte jelentősnek a negatív változást. 58%-nyi beteg hagyta abba emiatt a sportot vagy más szabadidős aktivitást, 51% pedig felhagyott a társasági programokkal. A munka terén 74% tapasztalt negatív hatásokat, 13% saját bevallása miatt ezért hagyta ott a munkáját.

Összességében elmondható, hogy ez a betegség messze nem csak fizikai tüneteket okoz, hiszen jelentős kihatással van a beteg teljes életére, életminőségére. Vagyis a megfelelő, személyre szabott kezeléssel nem csak a testi panaszok enyhíthetők, de ezzel összefüggésben a mentális-emocionális hatások is igen jelentősek lehetnek.

A betegség mindkét összetevőjét kezelni kell

Az arthritis psoriatica ízületi- és bőrtüneteit is kezelni kell, és mivel a kettő összefügg, ha sikerül a pikkelysömör javulását elérni, az ízületi panaszok is javulni fognak. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr szerint ez utóbbiak kezelésében azonban mindenképpen nagy szerepe van a különböző fizikoterápiás eljárásoknak, a gyógytornának és az akár orvos által felírt gyulladásgátló gyógyszereknek. Bizonyos esetekben szóba jöhet az ízületbe adott helyi gyulladásgátló injekciók, de ez mindenképpen gondos mérlegelést igényel. Jó hatású lehet az orvosi kollagén injekciókúra, a lágylézer terápia és a szegmentális akupunktúra is. Az arthritis psoriatica sikeres kezelésének kulcsa a kórkép bőrgyógyászati/ rheumatológiai helyesen megválasztott bázisterápiája.

A pikkelysömörre elrendelt kezelések a tünetek csökkentését célozzák, tulajdonképpen a tünetmentességet szeretnénk elérni hosszú távon. A kortikoszteroid-, szalicilsav-, D-vitamin-származékot tartalmazó kenőcsök mind alkalmazhatók a pikkelysömör helyi kezelésében, kiterjedt esetben jó hatású lehet az UV-fototerápia is – ismerteti dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza. - Súlyos, kiterjedt psoriasis esetén, illetve ha betegség jelentősen rontja a beteg életminőségét, szóba jön szisztémás belsőleges terápia is, amely akár éveken át tartó teljes tünetmentességet is eredményezhet.

