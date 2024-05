Bőrbetegségek és úszás: uszodában elkapható fertőzések és tüneteik

Az uszodák kitűnő terjedési lehetőséget adnak a vírusoknak, gombáknak, amely az arra fogékony gyerekeket és felnőtteket, könnyen megfertőzheti. Leggyakrabban előforduló vírusos megbetegedés a szemölcs; gombás fertőzések a körmön, lábon, nemi szerveken fordulnak elő leginkább.

A bőr egyik legfontosabb funkciója a barrier funkció. Ez alatt a védőgátat értjük, ami külvilágból érkező kórokozókat, szennyeződéseket kint tartja az emberi szervezetből. Ez a barrier funkció uszodákban, erősen klórozott vízben egyébként is meggyengül, de ha ez nem lenne elég, a párás, nedves környezet ideális a baktériumok, gombák szaporodásához. Ebből egyértelműen következik, hogy a bőrbetegségeket uszodában könnyen el lehet kapni, melyek lehetnek vírusos és bakteriális fertőzések.

Ha valamely fertőző bőrbetegségben szenvedünk (szemölcs, gombás fertőzés), ne látogassuk ezen helyeket, mert fertőző forrásként tovább terjeszthetjük a kórt! Az ekcémás bőrnek sem tesz jót az uszoda vize: fogékonyabbá tesz a fertőzésekre és tovább rontja a folyamatot.

Uszodaszemölcs

Az uszodaszemölcs közvetlen érintkezés útján terjed az uszodákban, ezért legfőképpen az úszni járó emberek fertőződnek meg, közülük is a gyerekek vannak nagyobb veszélyben. Ha valaki megkapta a betegséget, akkor mielőbb el kell kezdeni a kezelést a gyors terjedése, valamint a közösségekben való járványszerű fellépése miatt.

Tünete a sok apró 1-2 mm nagyságú apró csomócskák megjelenése a testen, melyeknek a legjellemzőbb helyei az arc, nyak, hónalj, a nemi szervek, törzs és a hajlatok. Panaszokat nem okoznak, de ha olyan helyen vannak, ahol irritáció éri, akkor begyulladhatnak.

Kezelése történhet száraz jéggel való fagyasztással, lézer és helyi alfa-interferon kezeléssel, valamint az ún. Volkmann kanállal való kiemeléssel. Kezelés nélkül is gyógyulhatnak, de hosszabb időt vesz igénybe. Megtörténhet az is, hogy a kezelések után újra kiújulnak.

Közönséges szemölcs

A kézháton és a talpon alakul ki a HPV vírus okozta közönséges szemölcsök, melyeket az uszodába járó emberek szintén gyakran kaphatnak el. A gyermekeket támadja elsősorban az általában bőr színű, szurkált felületű tömött szemölcs. A talpon fekvő szemölcs a nyomás miatt érzékennyé, fájdalmassá válhat és megsérülve elfertőződhet.

A vírusos szemölcs kezelése fagyasztással, sebészi úton való kimetszéssel, vagy lézeres eltávolítással történik. A patikákban lehet már olyan ecsetelőket kapni mellyel az otthoni kezelést is meg lehet próbálni. A fertőzött személyes tárgyak, mint papucs, törölköző, szauna stb. segítik a terjedését.

Gombás fertőzések

A gombák nagyon kedvelik a nedves, meleg helyeket, ezért a strandok, uszodák kitűnő táptalajt nyújtanak. Kontakt fertőzéssel terjednek, elég ha pucér lábbal a zuhanyzóba lépünk, vagy más törölközőjét használjuk.

Könnyen kialakulhat a lábgomba, mely a körmöt is megtámadja. Nők esetében gombás hüvelyi fertőzéssel kell számolni melynek kellemetlen tünetei a viszketés és a fehér túrós jellegű folyás. Férfiaknál is a nemi szervet támadja, apró piros pontok jelennek meg, viszketést okozva. A fertőzések esetén helyi kezeléseket alkalmaznak, mint krém, spray, de szükség lehet szisztémás kezelésre is.

Nemi fertőzések

Főként a nőket veszályezteti az uszodában elkapható nemi fertőzések többsége. Ezeket okozhatják típusos és atípusos baktériumok (bakteriális vagnosis), vírusok, sarjadzó gombák és a Trichomonas vaginalis nevű egysejtű parazita.

Utóbbi a szexuális úton terjedő trichomoniasis kórokozója, melyet közösülés során a szexuális partnerek adnak át egymásnak, de terjedhet a strandokon, és közös törölköző használatával is. Legtöbb esetben a férfiaknál nem alakulnak ki tünetek, ők csak hordozók, de a nőknél kellemetlen tünettel párosul a fertőzés. Sárgászöld, kellemetlen szagú hüvelyváladékozás, viszketés, vizelés közben égő érzés. Kezelése általában lokális és szájon át alkalmazott antibiotikummal történik.

Ekcéma

Bár az ekcéma nem fertőző betegség, a száraz ekcémás bőrrel nem ajánlatos huzamosabb ideig a klórozott vízben tartózkodni, mert a bőr nem megfelelő védekezése miatt a vírusok, gombák könnyen megtelepszenek, elszaporodnak. Azoknak a gyermekeknek, akik atópiás dermatitiszben, ekcémában szenvednek, és szteroid krémeket használnak, a kórokozókkal szembeni ellenállásuk nem megfelelő. Ezért nem ajánlatos tartósan vízben tartózkodni, illetve nagy figyelmet fordítsunk a bőrük azonnali visszahidratálására.

Egyszerű tanácsok

A fertőzések megelőzéséhez néhány egészen egyszerű higiéniai szabályt érdemes betartani:

a strand/uszoda területén érdemes saját papucsot hordani és saját törölközőt használni;

fertőzésekre fogékonyság esetén két törölközőt is érdmes magunkkal vinni: egyet a medencehasználat idejére, egyet pedig az utána következő zuhanyzás utánra.

Milyen betegségeket okozhat a fürdőzés? A víz nemcsak bőrgyógyászati és nemi szervi fertőzéseket okozhat, hanem fül és a szem betegségeinek is gyakori oka lehet.

Láthatatlan veszély a medencék környékén

(Dr. Kádár Eszter - WEBBeteg)