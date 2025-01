Kérdések, amiket asztmásként fontos megbeszélnie kezelőorvosával

Az asztma jól kontrollálható krónikus betegség, ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő orvos-beteg kommunikáció. A következőkben ismertetjük a legfontosabb kérdéseket, melyeket lényeges a kezelőorvossal egyeztetnünk annak érdekében, hogy optimális kezelésben részesüljünk.

Kihez forduljon?

Az asztma a légutak gyulladásával járó krónikus betegség, melynek főbb tünetei a következők: gyakori, rohamszerűen jelentkező köhögés, zihálás, sípoló légzés, mellkasi szorítás vagy nyomás. A felsorolt panaszok jelentkezésekor feltétlenül forduljon háziorvosához. Tünetei alapján különböző vizsgálatok segítségével – légzésfunkció, allergiavizsgálat, mellkasi röntgen, szükség esetén gyomor-pH-vizsgálat – a panaszok hátterében álló okok felderíthetők, s amennyiben a tüneteket valóban asztma okozza, a kezelést tüdőgyógyász végzi.

Amiről az anamnézisfelvétel során fontos szót ejteni

Az asztma kezelésében a megfelelően beállított gyógyszeres terápia mellett az életmódbeli tényezők szerepe sem elhanyagolható – magyarázza dr. Potecz Györgyi, a Budai Allergiaközpont tüdőgyógyásza. Az első vizitre érdemes ezért a betegeknek felkészülniük. Lényeges, hogy átbeszéljék milyen gyógyszereket, táplálékkiegészítőket szed. Tart-e háziállatot, dohányzik-e, illetve sportol-e. Célszerű a kisgyermekkori betegségekről információt adni: jelentkezett-e csecsemőkorban ekcéma, tejérzékenység, atópia, asztmatikus hörghurut.

Mi, tüdőgyógyászok a beteg állapotának megfelelően tanácsokat adunk a mindennapokhoz, a továbbiakban próbáljuk kizárni az asztmát súlyosbító tényezőket.

Vezessen tünetnaplót!

A kezelőorvos segítségére lehet, ha a beteg rendszeresen lejegyzi mikor, minek hatására rosszabbodtak, illetve javultak tünetei. Az asztmás tüneteket egyaránt befolyásolhatja a stressz, az időjárás változásai, banális megfázás, bizonyos ételek, de a tünetek akár napszakonként is eltérőek lehetnek. Mindezek átbeszélése szintén fontos támpontot nyújt a gyógyszeres terápia beállításához.

Mi az az asztma akcióterv?

A szükséges vizsgálatok elvégzése és a beteg alapos kikérdezése után, amennyiben asztma igazolódik, a kezelőorvos összeállítja a terápiához szükséges gyógyszerek listáját. Az asztma akciótervből azt is megtudhatjuk, hogyan ismerhetjük fel az asztmás roham kezdeti jeleit, illetve milyen gyógyszereket alkalmazzunk roham esetén. A kezelőorvos elmagyarázza a készítmények alkalmazásának helyes módját, s az eszközök helyes használatát is bemutatja. Ha kérdése van, bátran tegye fel orvosának, fontos, hogy tisztában legyen a kezelés mikéntjével, és otthon is megfelelően alkalmazza gyógyszereit!

Hogyan és miben változtasson életmódján?

Az asztmás tünetek kezelése nem ér véget a gyógyszeres terápia összeállításával. A tünetek javulásához az is fontos például, hogy a beteg abbahagyja a dohányzást – figyelmeztet dr. Potecz Györgyi. A környezetünkben is próbáljuk kerülni az egyéb, rohamot provokálható tényezőket, pl. poratka, penészgomba, dohányfüst stb. Ha háziállatára lenne allergiás, ne váljon meg tőle, hiszen felelősséget vállalt érte! Megfelelő kezeléssel ma már kordában tarthatók a panaszok, de fontos, hogy kedvence szőrének ápolását lehetőleg bízza valaki másra és ez a tevékenység a lakáson kívül történjen, illetve a rendszeres porszívózás ebben az esetben is elengedhetetlen. Ha még nincs háziállata, de asztmásként szeretne, inkább tegyen le róla, de mindenképp alaposan fontolja meg döntését!

Fordítsunk gondot a rendszeres, lehetőleg HEPA-filteres készülékkel végzett porszívózásra, a légkondicionáló helyes használatára és fokozottan ügyeljünk az őszi-téli időszakban a légúti megbetegedést okozó fertőzések elkerülésére. Influenza és tüdőgyulladás, valamint COVID-19 ellen a higiéniai szabályok betartása mellett az asztmás betegeknek is kiemelten javasolt védőoltással védekezniük. A rendszeres sportolásról sem kell lemondani, de fontos, hogy erről is egyeztessünk kezelőorvosunkkal. Ahhoz, hogy a testedzést problémamentesen végezhessük, szükség lehet a gyógyszeres terápia módosítására.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Potecz Györgyi, tüdőgyógyász)