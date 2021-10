Tejallergia - Tények és tévhitek

A tej és a tejtermékek Magyarországon alapélelmiszernek számítanak, számos ételt és italt készítenek belőle, valamint sok élelmiszerben is megtalálható alapanyag, ezért étrendi elhagyása nehéz feladat, akár betegségről, akár egyéni döntésről legyen szó.

A tej kiváló tápanyagforrás, gazdag kalciumban, D-, A- és B-vitaminokban, magnéziumban és cinkben. A benne lévő fehérje biológiai értéke magas, azaz jól hasznosul a szervezetünkben. Sajnos a lakosság egy kis részének gondot okoz a tej fogyasztása, amely tejallergia vagy tejcukor-érzékenység miatt fordulhat elő. Sokan keverik a két betegséget, ezért nézzük meg, mi jellemző a tejallergiára.

Tejallergia vagy laktózérzékenység - Mi a különbség?

Tejallergia esetén a tejben jelen lévő fehérjék egyikére (β-laktoglobulin, kazein, α-laktalbumin) a szervezet idegen anyagként reagál, és az immunrendszer antitestek termelésével védekezni próbál ellenük. Ez a védekezés túlzott mértékű (túlérzékenységi reakció), emiatt már kis mennyiségű tejes étel vagy ital elfogyasztása után rövid időn belül jelentkeznek a panaszok.

Laktózintolerancia (más nevén tejcukor-érzékenység) fennállásakor az emésztőrendszerben keresendő a probléma: részben vagy egészben hiányos a tejcukorbontó enzim (laktáz) működése, és így a tejcukor emésztetlen formában halad végig a tápcsatornában, majd a vastagbélben lévő jótékony bélbaktériumok bontják le. Ez az érzékenység eltérő mértékű lehet, és enzimpótlással (cseppek, tabletták) vagy laktózmentes termékekkel panaszmentesség érhető el.

Egy korty tejeskávétól is fáj a hasam, rosszul vagyok - Lehetséges

Tejallergia esetén már kis mennyiség is kiváltja a tüneteket, amelyek akár súlyosak is lehetnek:

hasi görcsök,

hányinger, hányás,

hasmenés,

étvágytalanság,

emelkedett vérnyomás,

szapora pulzus,

szédülés,

köhögés,

fejfájás,

bőrpanaszok,

legsúlyosabb esetben akár anafilaxiás roham.

Ha egy pohár tej vagy tejterméket tartalmazó étel elfogyasztása nem okoz gondot, akkor tejcukor-érzékenység állhat a háttérben. Fontos, hogy allergia esetén teljes mértékben ki kell zárni az étrendből a tejtermékeket. Melegítés hatására sem csökken, sőt fokozódik az allergiás reakció, ugyanis magas hőmérsékleten a tejben lévő fehérjék reakcióba lépnek a tejcukorral, ami emeli az allergizáló hatást.

Kisgyermekként allergiás voltam a tejre, mára azonban gond nélkül tudom fogyasztani - Lehetséges

A csecsemőkori tejallergia kinőhető, 90%-ban elmúlhat később. Fontos, hogy tápszeres etetés során tejfehérjementes (hypoallergén) tápszert kapjon a kisbaba, illetve a szoptatós anyuka étrendje se tartalmazzon semmilyen tejterméket, hiszen az allergének megjelennek az anyatejben is. 3-4 éves korban már lehet próbálkozni a tej ismételt adásával, panaszmentesség esetén gond nélkül fogyasztható a továbbiakban. Fontos, hogy a diagnózist szakember állapítsa meg vérvizsgálattal, ugyanis egyénileg tartott tejmentes diéta kisgyermekkorban fontos ásványi anyagok és vitaminok hiányához, fejlődésbeli problémákhoz vezethet.

Tejallergiásként semmit sem lehet fogyasztani, ami tartalmaz tejet - Tény

Ha felnőttként is allergiás a tejre, akkor a terápia csak és kizárólag a szigorú tejmentes étrend. A tehéntejfehérjét teljes mértékben száműzni kell, azaz a túrót, tejfölt, kefirt, joghurtot, tejport, tejszínhabot, vajat, írót, sajtok nagy részét is, és minden élelmiszert és ételt, amely ezekből készült, vagy akár csak nyomokban tartalmazza. A különféle termékek csomagolásán kiemeléssel kötelező feltüntetni a tejet, mint allergént. Figyeljünk az összetevők listájára, mert olyan termékek is tartalmazhatnak tejet, amelyről elsőre nem is gondolnánk, mint például a felvágottak, félkész- és késztermékek, chipsek, lekvárok, üdítőitalok, ételízesítők, édes és sós rágcsálnivalók.

Sajnos a kecske és a juh tejével nem lehet helyettesíteni a tehéntejet, hiszen a fehérjék szerkezete nagy hasonlóságot mutat, ezért ezek a tejféleségek is kiválthatják a tüneteket. Keresztreakció léphet fel a marhahúsból, illetve borjúhúsból készült ételek fogyasztásakor is, ezért nem árt óvatosan közelíteni egy tányérnyi steak felé. Figyelemmel kell lenni gyógyszerek, táplálék-kiegészítők szedése során is, hiszen gyakran tartalmazhatnak tejszármazékokat ezek a készítmények is.

Mivel lehet pótolni a tejet?

Gyermekkori allergia esetén kiemelten fontos, hogy a tejben lévő hasznos anyagokat (kalcium, D-vitamin) másképpen pótoljuk. Csecsemőknek speciális (hidrolizált) gyógytápszert írhat fel a gyermekorvos, amellyel később a növekvő gyermekek ételeit is el lehet készíteni. A nagyobbak számára már fogyasztható a zabtej, rizstej vagy a kölestej, 6 éves kor után pedig alternatívaként adható a szójatej, mandulatej is. Szója- vagy zabtejszínnel tovább szélesedik a paletta, amely rendelkezésre áll tejallergiások számára. A sajtok, túrók helyettesítésére bátran használjunk tofut.

Ha igazolttá vált a tejallergia, jól tesszük, ha azonnal felhagyunk a tej fogyasztásával, és akár dietetikusi segítséget igénybe véve alakítunk ki egy új étrendet, hiszen csak így érhető el teljes mértékben panaszmentes élet.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember