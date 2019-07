Megcsípte a darázs? Vegye komolyan az anafilaxiás sokkot!

A családok szívesen látogatnak el vízpartok, tavak, tengerek közelébe, ám sokan vannak, akik nem készülnek fel kellően a rájuk leselkedő veszélyekre. Ezek közül az egyik leggyakoribb a darázscsípés, amely akár súlyos, olykor halálos sokkot is okozhat az arra érzékenyeknél.

Miként keletkezik az úgynevezett anafilaxiás sokk? Hogyan lehet gyors segítségnyújtással a bajba jutott gyermek vagy felnőtt életét megmenteni? Cikkünkben ezekre a kérdésekre adunk választ.

Az anafilaxia súlyos, életveszélyes, a teljes szervezetet érintő immunológiai túlérzékenységi reakció. Létezik allergiás és nem allergiás formája, mely az érintett személy szervezetének érzékenységétől függ. A valódi hajlamosító tényezők, és a kialakulás pontos folyamata még nem minden szinten és esetben ismert.

Súlyos következményekkel járhat, ha a méh vagy a darázs arcon, a szem vagy ajak környékén, nyakon, esetleg szemen csípi meg az embert. Aki allergiás a darázs vagy méh által kibocsájtott méreganyagra, 10-30 perc alatt anafilaxiás sokkot kaphat, és kellő beavatkozás nélkül bele is halhat a csípés következményébe, ezért nem szabad elbagatellizálni egy apróságnak tűnő csípést sem, amennyiben az heves reakciót vált ki.

Magyarországon közel 300 ezer ember allergiás a darázscsípésre A veszélyes rovar az emberi szervezetbe juttatott méreganyaggal súlyos, életveszélyes, olykor halált okozó állapotot idézhet elő. Aki már elszenvedett anafilaxiát, általában hord magánál az orvos által felírt adrenalininjekciót. A gyógyszer felnőttek számára 300 mikrogramm, míg a 15-30 kilogramm közötti gyermekeknek 150 mikrogramm adrenalint tartalmaz. Az injekciót a combizomzatba kell beadni, a tűt viszont a beszúrást követően csakis 8-10 másodperc elteltével szabad kihúzni! Ezt követően elkerülhetetlen, hogy mentőt hívjon a beteg.



Mi a teendő, ha valaki allergiás a darázscsípésre, de előfordul, hogy a csípés után nincsenek látványos tünetek? Ebben az esetben is be kell adni a combba az életmentő szérumot, majd azonnal mentőt kell hívni.

A darázscsípés sokkal veszélyesebb!

Kellemetlen, fájó, égő, viszkető, csípő, szúró vagy feszítő érzéssel jár együtt a méhcsípés, de ez mindenképpen szerencsésebb sérülés, mint a darázscsípés - tudtuk meg dr. Gönczy Sándor Péter háziorvostól. Szerencsés esetben antihisztamintartalmú kenőccsel enyhíthető a méh okozta viszkető, feszítő csípés.

Jó tudni! A darazsak és a méhek különösen kedvelik az édes illatot és ízt, például a gyümölcsök, fagyik, ízes ivólevek, sütemények közelében gyakran előfordulnak, emellett az élénk színek is vonzzák őket. A vízpartok, úszómedencék szélén is rendszeresen találkozhatunk velük. A méhek a kaptáruktól távol általában nem agresszívak, de ha megszokott helyüket fenyegetve érzik, azonnal támadnak. Más esetben, főként akkor, ha csapkodunk feléjük, vagy ha észrevétlenül kerülnek az emberi testre, máris támadásba lendülnek. Ha méh-, vagy darázs repül az autóba vezetés közben, a legbiztonságosabb módon meg kell állni, és hadonászás nélkül megszabadulni a rovartól. Ugyancsak jó tudni, hogy a szüretek, gyümölcsszedések idején védőkesztyűvel védekezhetünk a csípés ellen.

A darazsak nagyobbak, veszélyesebbek és sokkal agresszívabbak a méheknél, és előszeretettel telepednek meg az emberek lakta házak, építmények közelében.

A darázscsípés után, az arra allergiások anafilaxiás sokkot kaphatnak. Ennek előfordulása gyermekek esetében ritkább, mint a felnőttek között. A veszélyes allergiás reakció szakszerű kezelés nélkül halált is okozhat - mondta el a háziorvos. - A darázscsípést követően a rosszullét 10-30 percen belül jelentkezik. A tünetek legjellemzőbb és leglátványosabb formája az ajak, a szem, az arc, a nyak tájékának duzzanata, ödémásodása. A legveszélyesebb állapot a légutak bedagadása, ami a légzés leállását is előidézheti. Az allergiás reakció tehát nehézlégzéssel, fulladással is járhat.

- A csípést szenvedett emberek szédülésre, hányingerre, hasi görcsre, vérnyomásesésre is panaszkodhatnak. Előfordulhat ájulás, eszméletvesztés, a legkritikusabb állapotban pedig a keringés is leállhat. Testszerte megjelenhetnek viszketést okozó kínzó bőrpanaszok, vagyis a csalánkiütés. Közkeletű tévedés, hogy darázscsípés esetén kalciummal vagy ecetes borogatással enyhíthetők a tünetek - ezekkel inkább ne kísérletezzen senki! Azonnal orvost, vagy a mentőket kell hívni, amennyiben látható, érzékelhető jelei vannak a túlérzékenységnek.

Hogyan juthatnak az életmentő ellenszerhez a nyaralásra, kirándulásra indulók?

- Akinek volt már veszélyes darázscsípése, és tudja is magáról, hogy allergiás (vagy a szülő a gyermekéről), az első kórházi ellátása során megkapja az életmentő ellenanyagot, vagyis az epinefrin (adrenalin) injekciót, amit a beteg bármikor beadhat saját magának is, ha fellép a heves allergiás reakció. A páciens ambuláns lapján is feltüntetik a súlyos allergiát - és erről javasolt mindenkor tájékoztatni a kezelőorvost más betegség esetén is. Az allergiás sokk alkalmával végzett vérvizsgálatból az is kideríthető, hogy korábban volt-e már a páciensnek enyhe tünettel járó, allergiás reakciója a darázscsípés során - sorolja dr. Gönczy Sándor Péter.

- Ilyen esetben receptre írja fel a háziorvos, gyermekorvos vagy az allergológus a patikában kiváltható ellenszérumot. Ennek mindig ott kell lennie a darázscsípésre allergiás beteg táskájában, amit vészhelyzetben a fertőtlenítő spray használata után a combba kell beadni. Ezt nem lehet elhibázni, így a bajba került ember megmentheti a saját vagy épp a hozzátartozója életét.

Tévhit, hogy a kalcium enyhítheti a tüneteket! Dr. Takács Eszter allergológus szakorvos érdeklődésünkre elmondta, hogy az elmúlt években több halálos áldozatot követelt a darázscsípés hazánkban. Sokan azt a hibát követik el, hogy az orvosi figyelmeztetés ellenére kalciummal igyekeznek ellensúlyozni az életveszélyes csípést, és nem tartják maguknál az adrenalin injekciót.



Az allergológus orvos elmondta azt is, hogy az anafilaxiás sokkot a legsúlyosabb allergiás jelenségek sorában tartják számon. Ma már felkészültek arra is, hogy ezt nem csak rovarcsípés, de egyes ételek fogyasztása is előidézheti. A leggyakoribb allergének a dió- és mogyorófélék, a tenger gyümölcsei, egyes halfajták, a tej- és tojásfehérje, valamint a szója. Kevésbé ismert, hogy vannak gyógyszerek, elsősorban antibiotikumok, illetve a nem szteroid gyulladáscsökkentők, melyek ugyancsak előidézhetnek életveszélyes állapotot az arra érzékenyek szervezetében. Ebben az esetben is az egyetlen hatékony gyógymód az adrenalin injekció.



Túlérzékenység esetén egyes ételadalékok-, és mesterséges színezőanyagok, a túlzott fizikai terhelés, az erős UV-sugárzás, vagy épp a nagy hideg is képes kiváltani az anafilaxiás sokkot.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértők: Dr. Gönczy Sándor Péter, háziorvos; Dr. Takács Eszter, allergológus