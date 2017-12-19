Az életben tartás legfontosabb része a légzés újraindítása és biztosítása, az újraélesztés azonban komplex feladat. Vegyük át lépésről lépésre, hogyan nyújtsunk segítséget, ha valaki bajba került.

Merjük alkalmazni az újraélesztést!

Mindnyájunkkal előfordulhat, hogy hirtelen rosszullét, összeesés vagy baleset kapcsán segítséget kell nyújtanunk. Ilyen esetekben a laikusoknak meghatározott és felnőtt betegek elsősegélynyújtására kidolgozott úgynevezett BLS (basic life support, alapszintű újraélesztés) lépéseit kell követnünk. Amennyiben gyermek újraélesztése válik szükségessé, annak lépései részben eltérnek a felnőttek újreélesztésétől, ezzel külön cikkben foglalkozunk: Gyermekek újraélesztése.

Keringésleállás esetén - ha van defibrillátorpont a közelben, ha nincs - az alapszintű újraélesztés az egyetlen esély a túlélésre. A defibrillátor helyszínre érkezéséig, a mentők kiérkezéséig és a defibrillátorok alkalmazása mellett is szükséges az újraélesztés alapvető ismerete.

A mai irányelvek alapján az újraélesztést feltételezett keringésleállás esetén mindenképp meg kell kezdeni. Régi gond, hogy sokan attól félnek, rosszul végzik, vagy kárt okoznak a szakszerűtlen elsősegélynyújtással. Fontos azonban tudni, hogy több esélye van a rászorulónak a túlélésre újraélesztés mellett, mintha nem teszünk semmit.

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Gyakorlati útmutató lépésről lépésre

0. lépés - Vigyázz, veszély!

Vészhelyzetben, mielőtt bármit tennénk, győződjünk meg arról, nem leselkedik-e valamilyen veszélyforrás az elsősegélynyújtóra vagy a sérültre. Gyakori veszélyhelyzet egy forgalmas autóút, a leszakadt elektromos vezeték, a mérgező gázok jelenléte, robbanásveszély, a fal vagy fa dőlésveszélye. Ilyen esetekben a segélynyújtás előtt mindent meg kell tennünk a veszélyforrás elhárításáért, és csak kellően biztonságos környezetben folytassuk az elsősegélynyújtást.

1. lépés - A bajba jutott megszólítása

Hangosan kérdezzük meg a beteget: „Jó napot! Mi történt? Jól van?” Amennyiben nem kapunk választ, a válltájék óvatos megrázásával vizsgálhatjuk, hogy a beteg eszméleténél van-e. Amennyiben nem kapunk semmilyen választ, a beteg nem reagál, akkor eszméletlen.

2. lépés - Kérj segítséget!

Segítséget kell kérni a környezettől, illetve eszméletlen, nem reagáló személy esetén mindig hívni kell a mentőket a 112-es egységes európai segélyhívószámon. A laikus elsősegélynyújtónak nem kell felmérnie, hogy mennyire lehet súlyos az eszméletlen beteg állapota, hogy lélegzik-e, nem szabad várni az esetleges javulásra. Ha több személy is a helyszínen tartózkodik, akkor egyikük hívja a mentőket, a másikuk folytassa az elsősegélynyújás további lépéseit.

A mentők értesítése azért is fontos, mert a szolgálat munkatársa telefonos instrukciókkal tud segíteni a további lépésekben a mentők kiérkezéséig.

3. lépés - Légzés ellenőrzése

Ha az eszméletlen beteg légutai nem szabadok, az ellenőrzés előtt fel kell szabadítani azot. Légúti elzáródás esetén a jól látható idegentesteket, hányadékot távolítsuk el, és a fej kíméletes hátrahajtásával és az álkapocs előreemelésével biztosítsunk átjárható légutakat.

Állapítsuk meg, hogy a betegnek van-e normális légzése. Hajoljunk a beteg fejéhez, és 10 másodpercig figyeljük a beteg mellkasának a mozgását. Láthatjuk a mellkas mozgását, hallhatjuk a légzés hangját és érezhetjük a kilélegzett levegő melegét. A szabálytalan, erőlködő, szakaszos légzés nem számít normális légzésnek, ezért nem szabad abbahagyni az elsősegélynyújtást.

Normális, folyamatos légzés esetén az eszméletlen beteget legtöbb esetben stabil oldalfekvésbe kell helyezni, folyamatosan figyelni a légzését a mentők kiérkezéséig.

Bizonytalan esetben se töltsünk több időt 10 másodpercnél a légzés megfigyelésével, nincs szükség a pulzus ellenőrzésére sem. Ha a beteg nem reagál és nincs egyértelmű jele a normális légzésnek, akkor feltételezhető a keringésleállás.

4. lépés - Újraélesztés: 30 mellkaskompresszió

Feltételezett keringésleállás esetén azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést. Ennek első lépése a mellkaskompresszió, megszakítás nélkül 30 alkalommal. A mellkaskompressziót két kézzel, a mellkasra helyezett tenyerekkel, kinyújtott könyökkel, határozott mozdulatokkal végezzük. A mellkasnak felnőtt betegnél 5-6 cm mélységben kell benyomódnia, így biztosítható elegenedő mennyiségű levegő beáramlása. Üteme 100-120 mellkaskompresszió/perc, azaz másodpercenként közel két alkalommal (nagyjából a Stayin' Alive ritmusára). Közben engedni kell visszaemelkedni a mellkast, ne tartsuk folyamatosan nyomás alatt.

5. lépés - Újraélesztés: 2 befújás

A légzés pótlására 2 befújás következik, a beteg szájába vagy orrába. Befújásnál figyeljük a mellkas emelkedését és süllyedését, annyi levegőt kell fújni, hogy a mellkas egyértelműen emelkedni kezdjen.

Ha nem tudjuk lélegeztetni a beteget, vagy az sikertelen, a mellkaskompressziókat mindenképpen folytatni kell!

6. lépés - Az újraélesztés folytatása

Végezzük folyamatosan az újraélesztést 30:2 arányban (30 mellkaskompresszió, 2 befújás), vagy a befújás akadályoztatottsága esetén csak a mellkaskopressziót. Lehetőleg ne szakítsuk meg a folyamatot, amíg meg nem érkezik a segítség. Ha van segítőtárs, fáradás esetén néhány percenként cseréljünk, de törekedjünk arra, hogy minél kevesebb megszakítás történjen a csere miatt.

Mindezt addig kell folytatni, amíg vissza nem térnek az életjelek, ki nem érnek a mentők, vagy amíg használatra nem kész az automata defibrillátor.

+1 lépés - AED (automata defibrillátor) használata

Amennyiben elérhetővé válik a defibrillátor készülék, kapcsoljuk be, helyezzük fel az elektródákat, és kövessük a készülék utasításait. Szerencsés esetben több személy van a helyszínen, ezért amíg valaki a készüléket előkészíti, a másik személy folytathatja a mellkaskompressziót. Az AED használata közben csak akkor szakítsuk meg a mellkaskompressziókat, amikor a készülék erre utasít, az előkészületek ideje alatt lehetőség szerint folytatni kell azt!

Videós útmutató Alapszintű újraélesztés

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Ács Gábor, oxyológus

Aktualizálva: European Resuscitation Council 2025-ös irányelvei alapján